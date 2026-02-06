Golpe delictivo contra una conocida casa de comidas de avenida Libertador

Los dueños de un conocido resto bar de la zona de Desamparados sufrieron el ataque de ladrones en su local. Los delincuentes violentaron uno de los accesos e ingresaron de madrugada para llevarse dinero y artefactos electrónicos.

El blanco del ataque fue el local gastronómico llamado “Como en Casa”, ubicado sobre avenida Libertador, cerca de calle Adán Quiroga, en Desamparados. La denuncia fue radicada en la Comisaría 4ª y hay una investigación en curso en la UFI Delitos contra la Propiedad.

El hecho ocurrió el jueves en la madrugada, entre las 4 y las 8.30, mientras el comercio permanecía cerrado y sin personal. Uno o más delincuentes forzaron una de las puertas para acceder al interior del lugar. Una vez adentro, se movieron por distintas áreas del local y revisaron sectores destinados a la atención y a la administración, aprovechando la ausencia de testigos.

Al parecer, los autores del robo lograron anular el sistema de alarmas. Según la denuncia, se llevaron una netbook, un teléfono celular marca Samsung con su cargador, un parlante con su respectivo cargador y una suma aproximada de 100 mil pesos en efectivo. Hasta el momento no hay detenidos y se trabaja en el análisis de cámaras de seguridad de la zona para identificar a los responsables.