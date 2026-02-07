Vialidad Nacional trabaja para restablecer la circulación en la Ruta 153 tras las lluvias

Vialidad Nacional informó que personal de la División Conservación se encuentra realizando trabajos sobre la Ruta Nacional Nº 153, en el tramo correspondiente a la localidad de Pedernal, en Sarmiento, luego de las intensas lluvias registradas en la zona.

Las tareas se concentran en el perfilado de la calzada, el perfilado y recomposición de banquinas, y el relleno de erosiones producidas por escurrimientos y crecientes, con el objetivo de garantizar condiciones seguras de transitabilidad.

Desde el organismo indicaron que, durante el transcurso del fin de semana, los equipos continuarán avanzando hasta el límite con la provincia de Mendoza por Ruta 153. Además, en los próximos días se espera restablecer plenamente la comunicación vial hacia Puesto de Suárez, último asentamiento poblado del sector, y permitir nuevamente el acceso turístico a la Cascada de Santa Clara.

Vialidad Nacional solicitó a los usuarios circular con máxima precaución, respetar las indicaciones del personal en ruta, reducir la velocidad en zonas de trabajo y al atravesar badenes.

Asimismo, ante la presencia de lluvias o condiciones climáticas adversas, se recomienda evitar circular de noche, extremar las medidas de seguridad y no cruzar sectores con agua sobre la calzada.

Desde el organismo remarcaron que la prevención y el respeto por las normas viales son fundamentales para evitar accidentes.