sábado 7 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tiempo de Verano en SJ

Una finca enmarcada por el Pie de Palo con quincho, pileta y recorrido por los parrales para aprender

Héctor Hugo Crescentino Quiroga es un libro abierto. A sus 74 años, recibe a sanjuaninos y turistas en su finca de Caucete con un fin: compartir experiencias.

Por Daiana Kaziura
WhatsApp Image 2026-02-06 at 7.35.51 PM
WhatsApp Image 2026-02-06 at 7.35.53 PM (1)
WhatsApp Image 2026-02-06 at 7.35.51 PM (2)
WhatsApp Image 2026-02-06 at 7.35.50 PM

El paisaje manda. Los parrales se ordenan prolijos, verdes y vivos, y detrás, como si fuera un telón natural, se alza el cerro Pie de Palo, imponente, silencioso y siempre presente. No es una postal armada: es el escenario cotidiano de Ecohumus, una pequeña finca escuela ubicada en Caucete donde la tierra, la historia familiar y el aprendizaje conviven en equilibrio. Tiempo de San Juan llegó hasta el lugar para recorrerlo y mostrar una nueva opción para esta temporada de verano en la provincia.

Lee además
La experencia en medio de los viñeados de 25 de Mayo, que se puede vivir en vacaciones de verano.
Tiempo de Verano en SJ

La viña coloreada a la que se puede ir a gamelear, aprender y comer uvas del parral
quien era el joven que murio tras descompensarse en una finca en caucete
Dolor en las redes

Quién era el joven que murió tras descompensarse en una finca en Caucete

El anfitrión es Héctor Hugo Crescentino Quiroga, 74 años, voz entusiasmada y una vida fértil y llena de experiencias. Habla y enseña al mismo tiempo. Cada frase trae una anécdota, una idea, una filosofía. “La tierra que hoy poseés no es tuya porque la heredaste de tus padres, sino porque te la prestan tus hijos”, dice, y esa premisa atraviesa todo el emprendimiento. La finca pertenece a la familia Quiroga desde hace generaciones y hoy está formalmente en manos de sus hijos, aunque es él quien la trabaja y la habita, con la mirada puesta en quienes vendrán después.

WhatsApp Image 2026-02-06 at 7.35.51 PM (1)

Ecohumus es una finca chica, de ocho hectáreas (seis de ellas con parrales), pero con una historia grande. Donde antes había apenas un par de viñedos, desde mediados de los años 80 comenzó un camino pionero hacia la producción orgánica. Héctor Hugo fue parte del primer grupo de productores que apostó por ese modelo en San Juan y, en 1991, la finca logró la certificación orgánica, con una idea clara: producir cuidando al máximo la naturaleza.

WhatsApp Image 2026-02-06 at 7.35.52 PM (1)

Hoy, el recorrido por el lugar es también una clase a cielo abierto. Hay uva Cereza destinada al consumo fresco y al mosto orgánico que se comercializa a través de una bodega; uva Flame que se deshidrata en forma natural, sobre el piso, para la producción de pasas; y un pequeño parral de Red Globe para mesa. Todo se explica, todo se muestra, todo se aprende caminando entre las plantas.

WhatsApp Image 2026-02-06 at 7.35.52 PM

La experiencia se completa con tecnología aplicada al campo. En la finca funciona una estación meteorológica del INTA y un sistema de sensores que miden temperatura, humedad y otros factores clave para optimizar el uso del agua. El riego, por manga, está diseñado para aprovechar cada gota. Producción, cuidado ambiental y conocimiento científico conviven sin estridencias.

WhatsApp Image 2026-02-06 at 7.35.53 PM

Pero Ecohumus no es solo vitivinicultura. Es también encuentro. Durante años funcionó como granja educativa y recibió a escuelas de toda la provincia. Hoy, además, es un punto de intercambio cultural: llegan voluntarios de Francia a través del programa Wwoof, jóvenes que trabajan algunas horas en la finca a cambio de alojamiento y comida, y se llevan una experiencia profunda de la vida rural sanjuanina. “Cultivamos amistad”, resume Héctor. Sumado a eso, puede ser recorrida por turistas y familias sanjuaninas, quienes pueden disfrutar el salón con quincho, pileta y espacio verde, para celebrar la naturaleza y la vida.

Embed - Ecohumus, la finca caucetera en la se puede festejar y aprender

Las claves para conocer y disfrutar la finca

Para quienes buscan pasar un día distinto, el lugar ofrece quincho, salón, pileta y amplios espacios verdes. Se puede recorrer los parrales, aprender sobre producción orgánica, hacer un asado y descansar con la montaña de fondo. La capacidad es de hasta 35 personas y, con organización previa, el predio incluso ha sido escenario de celebraciones y casamientos.

WhatsApp Image 2026-02-06 at 7.35.54 PM

El costado servicio es claro: el valor para disfrutar del día completo, con todas las comodidades básicas —baños, heladeras, mesas y sillas— es de $120.000 para grupos de hasta 30 personas, con posibilidad de acordar precios para grupos más chicos. Instituciones educativas y tecnológicas realizan prácticas sin costo, en un intercambio donde todos aprenden.

Ecohumus está a solo 22 kilómetros de la Capital. Se llega por Ruta 20, tomando calle San Isidro Labrador, a unos 800 metros al norte. El contacto es directo, sin intermediarios: basta con llamar al 264-5063219 y acordar la visita.

Como si faltara algo, Héctor Hugo también está armando un pequeño museo. Herramientas antiguas de finca, herrería y carpintería empiezan a ocupar su lugar, contando cómo se trabajaba la tierra y los oficios hace décadas. Otro modo de enseñar, esta vez mirando hacia atrás.

Temas
Seguí leyendo

Aseguran que habrá una juntada "therian" en Albardón y estallaron las redes

Alerta por la "enfermedad de las catas estresadas" en San Juan: qué es, cómo afecta a los humanos y cómo prevenirla

Naturaleza en miniatura: conocé los secretos de los pequeños cangrejos que habitan las aguas de San Juan

Fiebre de rotondas: por qué las nuevas obras en la paradisíaca Ruta 150 marcan un hito vial

Darío Barassi mostró su máquina de los '90 y recordó viejas épocas en la provincia: "Nos miraban las sanjuaninas"

Éxito total en el inicio de la XXIV Fiesta Nacional de la Destreza Criolla y el Folklore: 10 mil personas vibraron en Rawson

Una DJ de proyección internacional llega a San Juan para celebrar el Día de los Enamorados

Dolor en la UNSJ por el fallecimiento de una alumna de Filosofía

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
dario barassi mostro su maquina de los 90 y recordo viejas epocas en la provincia: nos miraban las sanjuaninas
El video

Darío Barassi mostró su máquina de los '90 y recordó viejas épocas en la provincia: "Nos miraban las sanjuaninas"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Dolor en la UNSJ por el fallecimiento de una alumna de Filosofía
Tristeza

Dolor en la UNSJ por el fallecimiento de una alumna de Filosofía

Dos hermanas fueron víctimas de un cruel ataque en Capital
Violencia

Dos hermanas fueron víctimas de un cruel ataque en Capital

Darío Barassi mostró su máquina de los 90 y recordó viejas épocas en la provincia: Nos miraban las sanjuaninas
El video

Darío Barassi mostró su máquina de los '90 y recordó viejas épocas en la provincia: "Nos miraban las sanjuaninas"

El robo ocurrió en este conocido local gastronómico.
Escruche de madrugada

Golpe delictivo contra una conocida casa de comidas de avenida Libertador

Imagen ilustrativa.
Nuevo escenario

En San Juan, las ferreterías ya ven la luz al final del túnel: confirman subas en las ventas, la aparición de ofertas y el factor minero

Te Puede Interesar

Una finca enmarcada por el Pie de Palo con quincho, pileta y recorrido por los parrales para aprender video
Tiempo de Verano en SJ

Una finca enmarcada por el Pie de Palo con quincho, pileta y recorrido por los parrales para aprender

Por Daiana Kaziura
Cónclave de La Libertad Avanza en San Juan: nuevas caras (algunas famosas) y representantes de los 19 departamentos

Cónclave de La Libertad Avanza en San Juan: nuevas caras (algunas famosas) y representantes de los 19 departamentos

Alerta por la enfermedad de las catas estresadas en San Juan: qué es, cómo afecta a los humanos y cómo prevenirla
Para estar atentos

Alerta por la "enfermedad de las catas estresadas" en San Juan: qué es, cómo afecta a los humanos y cómo prevenirla

Aseguran que habrá una juntada therian en Albardón y estallaron las redes
Inesperada tendencia

Aseguran que habrá una juntada "therian" en Albardón y estallaron las redes

Javier Milei entregó el sable corvo a los Granaderos en un acto cargado de simbolismo histórico
En San Lorenzo

Javier Milei entregó el sable corvo a los Granaderos en un acto cargado de simbolismo histórico