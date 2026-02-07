Balearon a un adolescente en el barrio Malimán y hubo un intento de fuga

Un violento episodio ocurrido en el barrio Malimán terminó con un menor de 16 años herido de bala y un operativo policial dentro del Centro Asistencial René Favaloro , donde un hombre intentó darse a la fuga en una camioneta que estaría vinculada al hecho.

Todo comenzó cuando personal policial fue requerido para corroborar el estado de salud de un adolescente que había sido agredido con un arma de fuego durante una gresca . El menor, identificado como Benjamín González , fue trasladado en una Toyota Hilux negra por su abuelo hasta el nosocomio.

Mientras los efectivos se dirigían al lugar, el operador en turno alertó que en el interior de la camioneta habría un arma de fuego, presuntamente utilizada en el ataque. Al arribar al centro de salud, los policías identificaron una Toyota Hilux dominio LFW-010 y entrevistaron a un hombre vestido con ropa oscura, gorra negra y riñonera, quien manifestó ser el propietario del vehículo.

Al solicitarle que exhibiera la camioneta, el sujeto se mostró nervioso, subió rápidamente al rodado, encendió el motor e intentó darse a la fuga dentro del estacionamiento del hospital. Ante esa situación, los efectivos lograron abrir el vehículo, detener la marcha y pedirle que descendiera. En presencia del hombre se realizó una visualización superficial del interior, sin que a simple vista se observara el arma mencionada.

Sin embargo, el masculino escapó corriendo por el estacionamiento interno del hospital, por lo que se dio aviso inmediato al operador para alertar a las demás movilidades policiales.

En paralelo, los efectivos entrevistaron a Natalia Ortega, de 32 años, domiciliada en barrio Malimán, quien se identificó como la madre del menor herido. La mujer confirmó que su hijo había participado en una gresca y que resultó herido por un disparo.

El adolescente fue asistido por la doctora Estela Torrez (MP 5244), quien informó que presentaba un proyectil alojado en el muslo derecho, con orificio de entrada y sin salida. La profesional indicó que el menor debía ser trasladado en movilidad particular a un hospital para una mejor evaluación, aclarando que no presentaba riesgo de vida, motivo por el cual no se solicitó ambulancia.

Tras tomar conocimiento del hecho, el ayudante fiscal Mario Quiroga, del Sistema Acusatorio, dispuso que se realizara el acta de procedimiento, se tomaran registros fotográficos de la camioneta en presencia de dos testigos y que el vehículo fuera trasladado a la comisaría jurisdiccional, quedando todo debidamente documentado en las actuaciones correspondientes.

La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del ataque, dar con el arma utilizada y determinar responsabilidades.