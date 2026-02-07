sábado 7 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Investigación

Balearon a un adolescente en el barrio Malimán y hubo un intento de fuga

El ataque derivó en un operativo policial y el secuestro de una camioneta vinculada al hecho. El menor no corre riesgo de vida, mientras la Justicia investiga el origen del arma utilizada.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-02-07 at 8.16.15 PM
WhatsApp Image 2026-02-07 at 8.16.17 PM
WhatsApp Image 2026-02-07 at 8.16.16 PM

Un violento episodio ocurrido en el barrio Malimán terminó con un menor de 16 años herido de bala y un operativo policial dentro del Centro Asistencial René Favaloro, donde un hombre intentó darse a la fuga en una camioneta que estaría vinculada al hecho.

Lee además
robo frustrado en rawson: escapaba en bici con fernet, coca y una valija
No hubo fiesta

Robo frustrado en Rawson: escapaba en bici con fernet, Coca y una valija
detienen a un reconocido ladron de san juan e implicado a una banda criminal dedicada a desvalijar casas
No aprende

Detienen a un reconocido ladrón de San Juan e implicado a una banda criminal dedicada a desvalijar casas

Todo comenzó cuando personal policial fue requerido para corroborar el estado de salud de un adolescente que había sido agredido con un arma de fuego durante una gresca. El menor, identificado como Benjamín González, fue trasladado en una Toyota Hilux negra por su abuelo hasta el nosocomio.

Mientras los efectivos se dirigían al lugar, el operador en turno alertó que en el interior de la camioneta habría un arma de fuego, presuntamente utilizada en el ataque. Al arribar al centro de salud, los policías identificaron una Toyota Hilux dominio LFW-010 y entrevistaron a un hombre vestido con ropa oscura, gorra negra y riñonera, quien manifestó ser el propietario del vehículo.

Al solicitarle que exhibiera la camioneta, el sujeto se mostró nervioso, subió rápidamente al rodado, encendió el motor e intentó darse a la fuga dentro del estacionamiento del hospital. Ante esa situación, los efectivos lograron abrir el vehículo, detener la marcha y pedirle que descendiera. En presencia del hombre se realizó una visualización superficial del interior, sin que a simple vista se observara el arma mencionada.

WhatsApp Image 2026-02-07 at 8.16.16 PM

Sin embargo, el masculino escapó corriendo por el estacionamiento interno del hospital, por lo que se dio aviso inmediato al operador para alertar a las demás movilidades policiales.

En paralelo, los efectivos entrevistaron a Natalia Ortega, de 32 años, domiciliada en barrio Malimán, quien se identificó como la madre del menor herido. La mujer confirmó que su hijo había participado en una gresca y que resultó herido por un disparo.

El adolescente fue asistido por la doctora Estela Torrez (MP 5244), quien informó que presentaba un proyectil alojado en el muslo derecho, con orificio de entrada y sin salida. La profesional indicó que el menor debía ser trasladado en movilidad particular a un hospital para una mejor evaluación, aclarando que no presentaba riesgo de vida, motivo por el cual no se solicitó ambulancia.

Tras tomar conocimiento del hecho, el ayudante fiscal Mario Quiroga, del Sistema Acusatorio, dispuso que se realizara el acta de procedimiento, se tomaran registros fotográficos de la camioneta en presencia de dos testigos y que el vehículo fuera trasladado a la comisaría jurisdiccional, quedando todo debidamente documentado en las actuaciones correspondientes.

La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del ataque, dar con el arma utilizada y determinar responsabilidades.

Temas
Seguí leyendo

Detuvieron a dos hombres tras intentar llevarse una garrafa de una casa de Rawson

Vialidad Nacional trabaja para restablecer la circulación en la Ruta 153 tras las lluvias

Cumplía una pena condicional, pero no le importó y robó en una finca de Pocito

Dos hermanas fueron víctimas de un cruel ataque en Capital

En Rivadavia: un ladrón abandonó una moto robada y escapó al ver a la policía

Una chica fue encañonada y asaltada en una parada de colectivo de Chimbas

Una vieja disputa en un taller acabó en una paliza a escobazos y en la comisaría de Concepción

Golpe delictivo contra una conocida casa de comidas de avenida Libertador

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
dos hermanas fueron victimas de un cruel ataque en capital
Violencia

Dos hermanas fueron víctimas de un cruel ataque en Capital

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Dolor en la UNSJ por el fallecimiento de una alumna de Filosofía
Tristeza

Dolor en la UNSJ por el fallecimiento de una alumna de Filosofía

Dos hermanas fueron víctimas de un cruel ataque en Capital
Violencia

Dos hermanas fueron víctimas de un cruel ataque en Capital

Darío Barassi mostró su máquina de los 90 y recordó viejas épocas en la provincia: Nos miraban las sanjuaninas
El video

Darío Barassi mostró su máquina de los '90 y recordó viejas épocas en la provincia: "Nos miraban las sanjuaninas"

El robo ocurrió en este conocido local gastronómico.
Escruche de madrugada

Golpe delictivo contra una conocida casa de comidas de avenida Libertador

Imagen ilustrativa.
Nuevo escenario

En San Juan, las ferreterías ya ven la luz al final del túnel: confirman subas en las ventas, la aparición de ofertas y el factor minero

Te Puede Interesar

Una finca enmarcada por el Pie de Palo con quincho, pileta y recorrido por los parrales para aprender video
Tiempo de Verano en SJ

Una finca enmarcada por el Pie de Palo con quincho, pileta y recorrido por los parrales para aprender

Por Daiana Kaziura
Cónclave de La Libertad Avanza en San Juan: nuevas caras (algunas famosas) y representantes de los 19 departamentos

Cónclave de La Libertad Avanza en San Juan: nuevas caras (algunas famosas) y representantes de los 19 departamentos

Alerta por la enfermedad de las catas estresadas en San Juan: qué es, cómo afecta a los humanos y cómo prevenirla
Para estar atentos

Alerta por la "enfermedad de las catas estresadas" en San Juan: qué es, cómo afecta a los humanos y cómo prevenirla

Aseguran que habrá una juntada therian en Albardón y estallaron las redes
Inesperada tendencia

Aseguran que habrá una juntada "therian" en Albardón y estallaron las redes

Javier Milei entregó el sable corvo a los Granaderos en un acto cargado de simbolismo histórico
En San Lorenzo

Javier Milei entregó el sable corvo a los Granaderos en un acto cargado de simbolismo histórico