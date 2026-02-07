sábado 7 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
B° Buenaventura Luna

Sospechoso, nervioso y sin explicaciones: lo detuvieron con una puerta robada

El sospechoso fue interceptado por la Policía mientras trasladaba una reja metálica por la vía pública. La víctima reconoció el elemento como de su propiedad y se activó el procedimiento de flagrancia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Galería original horizontal (2)

Un hombre de 36 años, identificado como Mercado, fue detenido por hurto simple en el Barrio Buenaventura Luna, luego de ser sorprendido por la Policía mientras transportaba una puerta reja de metal cuya procedencia no pudo justificar.

Lee además
detuvieron a un joven por robarle el celular a una menor en villa lourdes
Con las manos en la masa

Detuvieron a un joven por robarle el celular a una menor en Villa Lourdes
balearon a un adolescente en el barrio maliman y hubo un intento de fuga
Investigación

Balearon a un adolescente en el barrio Malimán y hubo un intento de fuga

El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Subcría Buenaventura Luna y se inició tras un llamado al 911 que alertaba sobre la presencia de una persona sospechosa en calle Rivadavia, entre Boulevard Sarmiento y Agustín Gómez.

Al arribar al lugar, los efectivos encontraron al sujeto en plena vía pública con la puerta reja en su poder. Al ser consultado sobre su origen, no logró dar una explicación coherente y comenzó a mostrarse nervioso, lo que incrementó las sospechas del personal policial.

image

Minutos después, un hombre de 37 años se hizo presente en el lugar y reconoció la puerta reja como de su propiedad, confirmando que había sido sustraída recientemente.

Ante esta situación, la Policía mantuvo comunicación con la Unidad Territorial y con el Oropel Oscar, quien dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia por el presunto delito de hurto.

El detenido quedó a disposición de la Justicia mientras se avanza con las actuaciones correspondientes.

Seguí leyendo

Robo frustrado en Rawson: escapaba en bici con fernet, Coca y una valija

Detienen a un reconocido ladrón de San Juan e implicado a una banda criminal dedicada a desvalijar casas

Detuvieron a dos hombres tras intentar llevarse una garrafa de una casa de Rawson

Vialidad Nacional trabaja para restablecer la circulación en la Ruta 153 tras las lluvias

Cumplía una pena condicional, pero no le importó y robó en una finca de Pocito

Dos hermanas fueron víctimas de un cruel ataque en Capital

En Rivadavia: un ladrón abandonó una moto robada y escapó al ver a la policía

Una chica fue encañonada y asaltada en una parada de colectivo de Chimbas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
balearon a un adolescente en el barrio maliman y hubo un intento de fuga
Investigación

Balearon a un adolescente en el barrio Malimán y hubo un intento de fuga

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Dos hermanas fueron víctimas de un cruel ataque en Capital
Violencia

Dos hermanas fueron víctimas de un cruel ataque en Capital

Imagen ilustrativa.
Nuevo escenario

En San Juan, las ferreterías ya ven la luz al final del túnel: confirman subas en las ventas, la aparición de ofertas y el factor minero

Darío Barassi mostró su máquina de los 90 y recordó viejas épocas en la provincia: Nos miraban las sanjuaninas
El video

Darío Barassi mostró su máquina de los '90 y recordó viejas épocas en la provincia: "Nos miraban las sanjuaninas"

Balearon a un adolescente en el barrio Malimán y hubo un intento de fuga
Investigación

Balearon a un adolescente en el barrio Malimán y hubo un intento de fuga

Detienen a un reconocido ladrón de San Juan e implicado a una banda criminal dedicada a desvalijar casas
No aprende

Detienen a un reconocido ladrón de San Juan e implicado a una banda criminal dedicada a desvalijar casas

Te Puede Interesar

Cada vez más sanjuaninos generan energía solar para autoconsumo: mitos y verdades sobre instalar los famosos paneles video
Revolución energética

Cada vez más sanjuaninos generan energía solar para autoconsumo: mitos y verdades sobre instalar los famosos paneles

Por Miriam Walter
Balearon a un adolescente en el barrio Malimán y hubo un intento de fuga
Investigación

Balearon a un adolescente en el barrio Malimán y hubo un intento de fuga

Rafael Nino Claros ya no es más el director de Pami en San Juan
Movida

Rafael "Nino" Claros ya no es más el director de Pami en San Juan

Tigre dio el golpe en el Monumental y goleó a River en una noche para el recuerdo
Liga Profesional

Tigre dio el golpe en el Monumental y goleó a River en una noche para el recuerdo

Cónclave de La Libertad Avanza en San Juan: nuevas caras (algunas famosas) y representantes de los 19 departamentos

Cónclave de La Libertad Avanza en San Juan: nuevas caras (algunas famosas) y representantes de los 19 departamentos