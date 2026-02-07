Sospechoso, nervioso y sin explicaciones: lo detuvieron con una puerta robada

Un hombre de 36 años , identificado como Mercado , fue detenido por hurto simple en el Barrio Buenaventura Luna , luego de ser sorprendido por la Policía mientras transportaba una puerta reja de metal cuya procedencia no pudo justificar.

El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Subcría Buenaventura Luna y se inició tras un llamado al 911 que alertaba sobre la presencia de una persona sospechosa en calle Rivadavia , entre Boulevard Sarmiento y Agustín Gómez .

Al arribar al lugar, los efectivos encontraron al sujeto en plena vía pública con la puerta reja en su poder. Al ser consultado sobre su origen, no logró dar una explicación coherente y comenzó a mostrarse nervioso, lo que incrementó las sospechas del personal policial.

Minutos después, un hombre de 37 años se hizo presente en el lugar y reconoció la puerta reja como de su propiedad, confirmando que había sido sustraída recientemente.

Ante esta situación, la Policía mantuvo comunicación con la Unidad Territorial y con el Oropel Oscar, quien dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia por el presunto delito de hurto.

El detenido quedó a disposición de la Justicia mientras se avanza con las actuaciones correspondientes.