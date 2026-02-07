sábado 7 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Investigan el hecho

Conmoción en Puerto Madero por el hallazgo de un cuerpo en el agua

El cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición y será sometido a autopsia. Prefectura lo extrajo del agua tras una orden judicial; aún no fue identificado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El cuerpo sin vida de un hombre fue encontrado este sábado por la mañana flotando en el Dique 2 de Puerto Madero, a la altura de Pierina Dealessi al 1500, en la Ciudad de Buenos Aires. El hallazgo se produjo cerca de las 11 y motivó un inmediato despliegue de fuerzas de seguridad y personal judicial en la zona.

Lee además
javier milei entrego el sable corvo a los granaderos en un acto cargado de simbolismo historico
En San Lorenzo

Javier Milei entregó el sable corvo a los Granaderos en un acto cargado de simbolismo histórico
ian moche pidio a la camara de diputados que evalue la inhabilidad moral de lilia lemoine tras declaraciones contra el y su madre
Polémica en el Congreso

Ian Moche pidió a la Cámara de Diputados que evalúe la "inhabilidad moral" de Lilia Lemoine tras declaraciones contra él y su madre

Agentes navales detectaron el cuerpo en el agua y dieron aviso a las autoridades, lo que derivó en un operativo que se extendió por más de dos horas. Durante ese lapso, se restringió el paso de peatones mientras se aguardaba la orden judicial para proceder a la extracción del cadáver, tarea que finalmente fue realizada por personal de la Prefectura Naval Argentina.

La intervención fue dispuesta por la Fiscalía en lo Criminal y Correccional N° 19, a cargo de la fiscal Andrea Capaldo, mientras que la causa quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 37, conducido por la jueza María Galetti.

El estado del cuerpo y las primeras hipótesis

Según las primeras informaciones oficiales, el cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición e hinchazón, lo que hace presumir que habría permanecido sumergido en el agua durante alrededor de tres días. La acumulación de gases producto del proceso de putrefacción habría provocado que emergiera a la superficie.

Desde fuentes vinculadas a la investigación señalaron que, a simple vista, no se observaron heridas cortantes ni perforantes. Sin embargo, advirtieron que el estado del cadáver dificulta cualquier conclusión preliminar.

“Las condiciones de un cuerpo que permaneció sumergido por un período prolongado, sumadas al avanzado estado de putrefacción, impiden determinar con certeza la existencia de lesiones, sin que puedan descartarse”, indicaron voceros del caso. Por ese motivo, se dispuso la realización de una autopsia exhaustiva, que será clave para establecer la causa de la muerte.

Hasta el momento, la identidad de la víctima no fue confirmada, y las actuaciones continúan bajo estricta reserva judicial.

Seguí leyendo

Video: así llegada del sable corvo de San Martín al histórico Convento de San Lorenzo

Murió un actor que participó en grandes éxitos de la televisión argentina

A casi un mes del choque, evalúan el traslado de Bastián Jerez a una clínica privada

Confirmaron que se suicidó un ex funcionario bonaerense investigado por abuso

El colaborador más cercano al ex papa reveló por qué Francisco no visitó Argentina durante su pontificado

En contra de la reforma laboral, la CGT se movilizará el miércoles al Congreso, pero sin paro general

Para Adorni, el acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos beneficiará a San Juan y otras provincias mineras

Bullrich utilizó un ejemplo con celulares para defender la reforma laboral: mirá

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
video: asi llegada del sable corvo de san martin al historico convento de san lorenzo
Emotivo

Video: así llegada del sable corvo de San Martín al histórico Convento de San Lorenzo

Por Agencia NA

Las Más Leídas

Dolor en la UNSJ por el fallecimiento de una alumna de Filosofía
Tristeza

Dolor en la UNSJ por el fallecimiento de una alumna de Filosofía

Dos hermanas fueron víctimas de un cruel ataque en Capital
Violencia

Dos hermanas fueron víctimas de un cruel ataque en Capital

Darío Barassi mostró su máquina de los 90 y recordó viejas épocas en la provincia: Nos miraban las sanjuaninas
El video

Darío Barassi mostró su máquina de los '90 y recordó viejas épocas en la provincia: "Nos miraban las sanjuaninas"

El robo ocurrió en este conocido local gastronómico.
Escruche de madrugada

Golpe delictivo contra una conocida casa de comidas de avenida Libertador

Imagen ilustrativa.
Nuevo escenario

En San Juan, las ferreterías ya ven la luz al final del túnel: confirman subas en las ventas, la aparición de ofertas y el factor minero

Te Puede Interesar

Una finca enmarcada por el Pie de Palo con quincho, pileta y recorrido por los parrales para aprender video
Tiempo de Verano en SJ

Una finca enmarcada por el Pie de Palo con quincho, pileta y recorrido por los parrales para aprender

Por Daiana Kaziura
Cónclave de La Libertad Avanza en San Juan: nuevas caras (algunas famosas) y representantes de los 19 departamentos

Cónclave de La Libertad Avanza en San Juan: nuevas caras (algunas famosas) y representantes de los 19 departamentos

Alerta por la enfermedad de las catas estresadas en San Juan: qué es, cómo afecta a los humanos y cómo prevenirla
Para estar atentos

Alerta por la "enfermedad de las catas estresadas" en San Juan: qué es, cómo afecta a los humanos y cómo prevenirla

Aseguran que habrá una juntada therian en Albardón y estallaron las redes
Inesperada tendencia

Aseguran que habrá una juntada "therian" en Albardón y estallaron las redes

Javier Milei entregó el sable corvo a los Granaderos en un acto cargado de simbolismo histórico
En San Lorenzo

Javier Milei entregó el sable corvo a los Granaderos en un acto cargado de simbolismo histórico