Conmoción en Puerto Madero por el hallazgo de un cuerpo en el agua

El cuerpo sin vida de un hombre fue encontrado este sábado por la mañana flotando en el Dique 2 de Puerto Madero , a la altura de Pierina Dealessi al 1500 , en la Ciudad de Buenos Aires. El hallazgo se produjo cerca de las 11 y motivó un inmediato despliegue de fuerzas de seguridad y personal judicial en la zona.

Agentes navales detectaron el cuerpo en el agua y dieron aviso a las autoridades, lo que derivó en un operativo que se extendió por más de dos horas . Durante ese lapso, se restringió el paso de peatones mientras se aguardaba la orden judicial para proceder a la extracción del cadáver, tarea que finalmente fue realizada por personal de la Prefectura Naval Argentina .

La intervención fue dispuesta por la Fiscalía en lo Criminal y Correccional N° 19, a cargo de la fiscal Andrea Capaldo, mientras que la causa quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 37, conducido por la jueza María Galetti.

El estado del cuerpo y las primeras hipótesis

Según las primeras informaciones oficiales, el cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición e hinchazón, lo que hace presumir que habría permanecido sumergido en el agua durante alrededor de tres días. La acumulación de gases producto del proceso de putrefacción habría provocado que emergiera a la superficie.

Desde fuentes vinculadas a la investigación señalaron que, a simple vista, no se observaron heridas cortantes ni perforantes. Sin embargo, advirtieron que el estado del cadáver dificulta cualquier conclusión preliminar.

“Las condiciones de un cuerpo que permaneció sumergido por un período prolongado, sumadas al avanzado estado de putrefacción, impiden determinar con certeza la existencia de lesiones, sin que puedan descartarse”, indicaron voceros del caso. Por ese motivo, se dispuso la realización de una autopsia exhaustiva, que será clave para establecer la causa de la muerte.

Hasta el momento, la identidad de la víctima no fue confirmada, y las actuaciones continúan bajo estricta reserva judicial.