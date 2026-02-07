sábado 7 de febrero 2026

En San Lorenzo

Javier Milei entregó el sable corvo a los Granaderos en un acto cargado de simbolismo histórico

La ceremonia se realizó en el Convento de San Lorenzo, a 212 años de la histórica batalla de 1813. En un acto oficial, Milei resaltó la figura de San Martín y el significado del sable corvo como símbolo de la libertad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El presidente Javier Milei encabezó este sábado el acto oficial de entrega del sable corvo del general José de San Martín al Regimiento de Granaderos a Caballo, en la ciudad santafesina de San Lorenzo, escenario de la histórica batalla del 3 de febrero de 1813.

La ceremonia se realizó en el marco del aniversario de la gesta en la que las fuerzas independentistas, comandadas por el José de San Martín, derrotaron a las tropas realistas de Montevideo. Milei fue el único orador del acto y centró su discurso en la figura del Libertador y en el valor simbólico del sable corvo.

“La gesta sanmartiniana fue una verdadera revolución”, afirmó el mandatario al iniciar su mensaje. En ese sentido, sostuvo que los próceres de la independencia lograron liberar a las colonias de “un Estado tiránico, preocupado únicamente por sostener privilegios y no por la prosperidad de los pueblos”.

En un repaso histórico, Milei señaló que el mundo previo a las revoluciones independentistas era “estancado, atrasado e injusto”, y destacó que aquel proceso permitió que las Provincias Unidas se pusieran de pie y se proyectaran como una nación con ambición de grandeza. “Esa actitud libertadora, de romper las cadenas de la opresión y conquistar la libertad, debe guiarnos hoy y siempre en las decisiones que tomamos como país”, remarcó.

En ese marco, el Presidente destacó el valor del sable corvo, al que definió como mucho más que una reliquia histórica. “Es la espada que trajo libertad a tierras que solo conocían el sometimiento. Nos recuerda que la libertad es inclaudicable y que, con sacrificio, se pueden alcanzar cimas inmensas”, expresó. Y agregó: “No es un objeto neutro ni un simple vestigio del pasado; es probablemente el símbolo material más poderoso de la nación argentina”.

El sable fue retirado durante la mañana del sábado del Museo Histórico Nacional y trasladado al histórico Convento de San Lorenzo, donde se concretó su restitución al Regimiento de Granaderos. Se trata de la primera vez que la emblemática arma regresa a la ciudad desde la batalla de 1813.

Luego del acto, el sable corvo quedará en exposición en el Regimiento de Granaderos, en la Ciudad de Buenos Aires, bajo custodia del Estado.

Antes del discurso presidencial, se llevó a cabo una recreación histórica del combate de San Lorenzo, con tropas vestidas de época, formaciones y maniobras que reprodujeron con precisión los movimientos del enfrentamiento original. Milei ingresó al predio acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y antes de subir al palco rompió el protocolo al acercarse a saludar al público presente. Entre los asistentes se encontraban autoridades locales, nacionales y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

