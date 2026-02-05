jueves 5 de febrero 2026

Positivo

San Martín sigue dulce en los amistosos: le ganó al Tomba y llega entonado para la Primera Nacional

El equipo de Ariel Martos venció esta tarde a Godoy Cruz, en un nuevo encuentro amistoso que se disputó en el Hilario Sánchez

Por Redacción Tiempo de San Juan
San Martín espera el arranque de la Primera Nacional y en los días previos, gana roce para llegar entonado a la primera fecha y al debut en Copa Argentina. Este jueves venció a Godoy Cruz.

El enfrentamiento entre verdinegros y tombinos se disputó esta tarde y contó con la presencia de Luciano Riveros y canteranos que estan peleando por un lugar en el plantel mayor.

El primer partido terminó 0-0 y el segundo fue victoria 3-1 para los sanjuaninos.

Embed - Club Atlético San Martín on Instagram: "AMISTOSO DE PRETEMPORADA En el segundo partido San Martín formó con Velazco; Murillo, Osores, Cocca, Zuliani; Monje, Pelaitay, Hachen, G. Acosta; Lattanzio y Fúnez. En el segundo tiempo ingresó Juncos. El resultado fue 3 a 1 en favor de San Martín con goles de Zuliani, Monje y Lattanzio. El empate parcial de Godoy Cruz vino a través de un tiro penal. #VamosVerdinegro "
View this post on Instagram

