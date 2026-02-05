San Martín sigue dulce en los amistosos: le ganó al Tomba y llega entonado para la Primera Nacional

El primer partido terminó 0-0 y el segundo fue victoria 3-1 para los sanjuaninos.

"AMISTOSO DE PRETEMPORADA En el segundo partido San Martín formó con Velazco; Murillo, Osores, Cocca, Zuliani; Monje, Pelaitay, Hachen, G. Acosta; Lattanzio y Fúnez. En el segundo tiempo ingresó Juncos. El resultado fue 3 a 1 en favor de San Martín con goles de Zuliani, Monje y Lattanzio. El empate parcial de Godoy Cruz vino a través de un tiro penal. #VamosVerdinegro "