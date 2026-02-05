San Martín sigue dulce en los amistosos: le ganó al Tomba y llega entonado para la Primera Nacional

San Martín espera el arranque de la Primera Nacional y en los días previos, gana roce para llegar entonado a la primera fecha y al debut en Copa Argentina. Este jueves venció a Godoy Cruz.
jueves 5 de febrero 2026
El equipo de Ariel Martos venció esta tarde a Godoy Cruz, en un nuevo encuentro amistoso que se disputó en el Hilario Sánchez
El enfrentamiento entre verdinegros y tombinos se disputó esta tarde y contó con la presencia de Luciano Riveros y canteranos que estan peleando por un lugar en el plantel mayor.
El primer partido terminó 0-0 y el segundo fue victoria 3-1 para los sanjuaninos.