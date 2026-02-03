martes 3 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Portazo

Renunció la directora del Museo Histórico Nacional, por la decisión de Milei de trasladar el sable corvo de San Martín

La ex funcionaria se opuso de forma terminante a la decisión presidencial de mover de sitio el sable corvo del Libertador de América, y presentó su dimisión indeclinable.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En una decisión que profundiza la tensión en el ámbito cultural, María Inés Rodríguez Aguilar presentó este martes su renuncia indeclinable a la dirección del Museo Histórico Nacional (MHN). La dimisión se produjo de manera inmediata luego de que el Gobierno nacional oficializara el traslado del sable corvo del general José de San Martín hacia el Regimiento de Granaderos a Caballo.

Lee además
fuerte reaccion de una descendiente de rosas contra milei, que quiere mover el sable corvo que san martin le lego al restaurador
Polémica

Fuerte reacción de una descendiente de Rosas contra Milei, que quiere mover el sable corvo que San Martín le legó al "Restaurador"
milei encabezara el acto de entrega del sable corvo de san martin a los granaderos
San Lorenzo

Milei encabezará el acto de entrega del sable corvo de San Martín a los Granaderos

El decreto y los motivos de la salida

La medida fue formalizada a través del Decreto 81/2026, que lleva las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Defensa, general Carlos Presti. La normativa establece que la emblemática pieza dejará su lugar en el museo, ubicado en Parque Lezama, para quedar bajo la guarda y custodia del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín” en la Ciudad de Buenos Aires.

Rodríguez Aguilar, quien había asumido el cargo en agosto de 2025, calificó la decisión oficial como una “interpretación muy original” del proceso de donación de la reliquia. Según la exdirectora, este tipo de conflictos no es nuevo y refleja los “sectarismos extremos de la sociedad”, comparando la situación con disputas históricas que involucraron a figuras como Rosas y Sarmiento.

Un contexto de conflicto y restricciones

La salida de Rodríguez Aguilar no es un hecho aislado en la institución. Su llegada al museo se produjo tras el desplazamiento de Gabriel Di Meglio, quien dejó la dirección en medio de fuertes reclamos por la falta de presupuesto y diferencias con la Secretaría de Cultura. Durante la gestión de Di Meglio, el museo enfrentó serias dificultades para garantizar servicios básicos y la apertura de salas debido a la insuficiencia de personal de vigilancia. Cabe destacar que el propio Di Meglio ya había objetado previamente los intentos de trasladar el sable fuera de la institución.

El clima de tensión se vio agravado en los últimos días por denuncias de trabajadores del museo sobre la irrupción de jóvenes identificados como libertarios, quienes reclamaron airadamente el regreso de la pieza al regimiento.

Historia y futuro de la reliquia

El Gobierno justificó la medida subrayando que el sable corvo integra el patrimonio histórico nacional y es un símbolo de soberanía. En los fundamentos del decreto se recordó que la pieza fue donada al Estado en 1897 y que, durante su estancia en el museo, sufrió dos robos en la década de 1960. Asimismo, se mencionó que la reliquia ya había permanecido casi medio siglo en el Regimiento de Granaderos hasta el año 2015.

La entrega formal del sable se concretará este sábado en el Campo de Gloria, en San Lorenzo, provincia de Santa Fe, en una ceremonia que promete reavivar el debate público sobre el destino y la custodia de los símbolos patrios.

Temas
Seguí leyendo

San Martín se rearma y fichó a otro arquero: se trata de Lautaro Garzón, de las inferiores de Vélez

Bono de fin de año en San Juan: 10 municipios lo pagaron, 4 lo abonaron en cuotas y 5 no lo otorgaron

Gabinete nacional: Cuanto cobrarán ministros y secretarios, tras los aumentos de más del 85%

Otro Concejo Deliberante de San Juan, en guerra judicial por la presidencia

Milei fue el primero en tramitar el nuevo DNI

Milei vuelve a Estados Unidos: Estará en Mar-a-Lago y podría verse con Trump

Reforma Laboral: Bullrich confirmó la sesión en el Senado, con "el 95% cerrado"

El sugestivo video de Fabián Martín con un diputado peronista

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
por los numeros del turismo, guido romero cruzo a chica: llama la atencion que hable luego de que rechazaramos un evento millonario que nos ofrecio
Declaraciones

Por los números del turismo, Guido Romero cruzó a Chica: "Llama la atención que hable luego de que rechazáramos un evento millonario que nos ofreció"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Emiliano Barrera (31) y Elías Daher (35).
Tribunales

Dos comerciantes fueron denunciados por estafa, arreglaron con las víctimas pero seguirán pegados a la Justicia

Maximiliano Alé, el sospechoso de la tentativa de femicidio en Santa Lucía.
Violencia de género

La mujer atacada en Santa Lucía habría sufrido unas 40 puñaladas: el agresor ya está preso, ¿quién es?

En Cienaguita (Sarmiento) se encuentra el rincón que combina naturaleza, espiritualidad y aguas curativas: el Manantial Virgen de Lourdes,
Tiempo de Verano en SJ

El rincón sanjuanino de la sanación: agua curativa, religión y un portal energético en un solo lugar

Grave choque en Capital: un policía en moto impactó con un colectivo y terminó con una pierna destrozada
Urgente

Grave choque en Capital: un policía en moto impactó con un colectivo y terminó con una pierna destrozada

Se agrava la situación procesal del conductor que mató al volante a un motociclista en Chimbas
Trágica Navidad

Se agrava la situación procesal del conductor que mató al volante a un motociclista en Chimbas

Te Puede Interesar

Bono de fin de año en San Juan: 10 municipios lo pagaron, 4 lo abonaron en cuotas y 5 no lo otorgaron
Relevamiento

Bono de fin de año en San Juan: 10 municipios lo pagaron, 4 lo abonaron en cuotas y 5 no lo otorgaron

Por Ana Paula Gremoliche
San Juan bajo un cielo cambiante: calor, tormentas aisladas y una jornada para estar atentos
Clima

San Juan bajo un cielo cambiante: calor, tormentas aisladas y una jornada para estar atentos

Dos policías de la División Criminalística toman huellas y rastros dentro del negocio donde se produjo el robo. Fotos de TIEMPO DE SAN JUAN. video
Robo millonario

Golpe boquetero: robaron 300 pares de zapatillas y vaciaron una tienda del centro de Villa Krause

Piden cadena de oración para el policía sanjuanino que chocó con un colectivo
Grave accidente

Piden cadena de oración para el policía sanjuanino que chocó con un colectivo

El robo ocurrió en la zona del barrio Del Bono Green.
Robo en vivienda

Una joven se fue de viaje y, a su regreso, descubrió que casi vaciaron su casa en Rivadavia