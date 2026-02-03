El sugestivo video de Fabián Martín con un diputado peronista

El vicegobernador Fabián Martín publicó en sus redes sociales un video institucional para celebrar los 160 años de Calingasta. Lo curioso es que la primera persona en aparecer en la filmación es Jorge Castañeda, diputado que, aunque peronista, apoyó en varias oportunidades los proyectos del oficialismo al que pertenece el presidente nato de la Cámara de Diputados de San Juan. Esta colaboración es, cuanto menos, llamativa, puesto que no se repite en la celebración de todos los departamentos con legisladores justicialistas.

El video data del 24 de enero y hace un repaso sobre los aspectos más destacados del departamento. Castañeda comparte pantalla con los recitadores Diego y Sofía Stoppa y el periodista Geraldo Moroso. Finalmente, lo cierra el mismo Martín deseando felicidades al pueblo calingastino.

Este guiño entre Martín y Castañeda resulta llamativo, puesto que este último votó en algunas en colaboración con el oficialismo provincial. Una de esas oportunidades fue la votación del Fiscal General, en la que el calingastino votó a favor de Baigorrí, el candidato oficialista.

Las buenas relaciones del oficialismo con Castañeda, sumadas al vínculo tenso que el diputado mantiene con el actual intendente de Calingasta, Sebastián Carbajal, alimentaron en más de una ocasión rumores sobre un posible pase de bloque en la Cámara de Diputados. Sin embargo, desde el entorno del legislador calingastino desmintieron esa posibilidad y aclararon que el buen trato responde a que actualmente representa el único puente institucional con los calingastinos.

Esta muestra de lazos de Fabián Martín no es común con todos los legisladores. Solo hizo lo propio, por ejemplo, con el aniversario de Albardón. El vicegobernador subió un video similar con el peronista Pedro Albalgi, quien al final del año pasado pegó varios volantazos y comenzó a votar en algunas ocasiones con el oficialismo, como en el caso del Fiscal General y en el de la Ley de Transporte.

Sin embargo, los casos de los legisladores peronistas con buena relación con Martin no son solo estos dos. También se suma Omar “Mengueche” Ortíz, quien votó en varias oportunidades en consonancia con el Gobierno provincial.