En Calingasta también aprietan el pomo: finalmente habrá carnaval

Luego de semanas marcadas por la incertidumbre y las dudas sobre la disponibilidad de recursos, finalmente se confirmó la realización de los tradicionales carnavales de Calingasta para esta edición 2026. La decisión se cristalizó tras una reunión constructiva en la Intendencia, encabezada por el jefe comunal Sebastián Carbajal y la Directora de Turismo y Cultura, de la que participaron referentes de la Unión Vecinal de Calingasta, concejales y representantes de aproximadamente doce instituciones barriales y clubes. De esta manera, quedó establecido que la edición número 48 de esta festividad se llevará a cabo los días domingo 15 y lunes 16 de febrero, transformando una vez más a la Avenida Argentina en el escenario principal del evento.

La realización de esta fiesta popular estuvo seriamente en duda debido al complejo contexto económico y la falta de presupuesto inicial reportada por el municipio. Los antecedentes inmediatos no eran alentadores, ya que en 2025 las tres festividades departamentales fueron oficialmente canceladas debido a conflictos políticos por la falta de aprobación del presupuesto, lo que obligó a que los propios vecinos y organizaciones barriales se hicieran cargo de la organización del carnaval en aquella oportunidad. Para este 2026, el panorama se presentaba similar, pues desde el Ejecutivo se había priorizado la Fiesta del Ajo y la de los Enamorados, argumentando que el carnaval ya se había realizado el año anterior en Villa Calingasta y que este ciclo "le tocaba" a otras localidades como Tamberías.

Para concretar el evento este año, se diseñó un esquema de trabajo conjunto que involucra diversos aportes, según informó el medio departamental El Sol de Calingasta. El municipio se comprometió a facilitar el predio de la delegación, gestionar los permisos de seguridad y bomberos, brindar limpieza e iluminación, y otorgar subsidios a las instituciones participantes. Por su parte, los organizadores de la Unión Vecinal gestionarán el aporte definitivo de infraestructura como escenario, sonido, pantallas y vallas ante el Gobierno de la Provincia de San Juan, además de buscar financiamiento adicional mediante gestiones con empresas mineras de la zona.

En cuanto a la propuesta artística, si bien las fechas ya están fijadas, todavía resta definir la grilla de bandas y animadores que darán vida a las dos jornadas. Se contempla la posibilidad de contar con agrupaciones de nivel provincial o nacional a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, aunque se reconoció que muchas bandas ya tienen compromisos previos para esas fechas. No obstante, ya se baraja la participación del grupo local El Reencuentro para asegurar el clima de festejo en la Avenida Argentina. Con este acuerdo, las partes lograon coordinar esfuerzos para mantener viva una de las manifestaciones culturales más importantes de la comunidad calingastina.