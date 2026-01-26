Domínguez, el sello del ganador: "Soy un chico de Calingasta que disfruta siempre arriba de la bici"

La Etapa 3 de la Vuelta a San Juan tuvo un dueño claro y fue Mauro Domínguez . En una jornada intensa, con 140,9 kilómetros por delante y final en Pocito, el corredor de la Municipalidad de Santa Lucía y Gremios encontró el momento justo para romper la carrera y sellar una victoria que quedará en su recuerdo.

El ciclista nacido en Tamberías, en Calingasta, fue protagonista en los tramos finales de la carrera que tuvo como llegada el cruce de Calle 5 y Vidart. Con decisión, se desprendió del grupo y sostuvo el ritmo hasta cruzar la meta en soledad. Apenas bajó de la bici, las sensaciones fueron de emoción frente a la prensa, que lo esperaba para llevarse su palabra tras la conquista.

“Fueron sensaciones muy lindas. Hoy me levanté con mi día y de a poco voy a ir mostrando toda la preparación que hice durante la temporada”, expresó Domínguez a Tiempo de San Juan, minutos después de confirmar su triunfo.

"Soy un chico de Calingasta que disfruta siempre arriba de la bici”, afirmó, con la humildad de quien sabe de sacrificios y kilómetros acumulados.

