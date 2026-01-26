Un pibe de Tamberías se adueñó de la etapa 3 de la Vuelta a San Juan
Fue Mauro Domínguez, de la Municipalidad de Santa Lucía y Gremios, quien dominó la carrera que tuvo tanto la largada como la llegada en Calle 5 y Vidart, en Pocito. Por su parte, Nicolás Tivani sigue liderando en la tabla general.
El pelotón desembarcó en Pocito para disputar la Etapa 3 de la Vuelta a San Juan y fue Mauro Domínguez quien se terminó victorioso. En un un recorrido de 140,9 kilómetros, el pibe oriundo de Tamberías fue quien se destacó por encima del resto y, al cruzar la menta, protagonizó un emotivo y alocado festejo junto a los suyos.
La carrera tuvo como punto neurálgico el cruce de Calle 5 y Vidart, donde se realizó tanto la salida como la llegada de los ciclistas que disputaron dos puntos clave para los velocistas y cazadores de bonificaciones. Es por ello que la etapa sería determinante no solo para la pelea por la victoria parcial, sino también para mover la general.
Premiación en el podio
Etapa
1) #42 Mauricio Domínguez - Municipalidad de Santa Lucía / Gremios
2) #146 Emiliano Pérez - Diberbool
3) #166 Fred Matute Baca - HyF Liro Recovery Sport
General individual
1) #01 Nicolás Tivani - Municipalidad de Pocito
General Sub 23
1) #34 Martín Mancilla Labrin - Stamina Racing
Mejor sanjuanino
1) #01 Nicolás Tivani - Municipalidad de Pocito
General Meta de Montaña
1) #41 Tomás Moyano - Municipalidad de Santa Lucía / Gremios