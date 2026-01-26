lunes 26 de enero 2026

Este lunes

Un pibe de Tamberías se adueñó de la etapa 3 de la Vuelta a San Juan

Fue Mauro Domínguez, de la Municipalidad de Santa Lucía y Gremios, quien dominó la carrera que tuvo tanto la largada como la llegada en Calle 5 y Vidart, en Pocito. Por su parte, Nicolás Tivani sigue liderando en la tabla general.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
El pelotón desembarcó en Pocito para disputar la Etapa 3 de la Vuelta a San Juan y fue Mauro Domínguez quien se terminó victorioso. En un un recorrido de 140,9 kilómetros, el pibe oriundo de Tamberías fue quien se destacó por encima del resto y, al cruzar la menta, protagonizó un emotivo y alocado festejo junto a los suyos.

La carrera tuvo como punto neurálgico el cruce de Calle 5 y Vidart, donde se realizó tanto la salida como la llegada de los ciclistas que disputaron dos puntos clave para los velocistas y cazadores de bonificaciones. Es por ello que la etapa sería determinante no solo para la pelea por la victoria parcial, sino también para mover la general.

a8c59cee-9a83-496c-a17c-439f4dc8d749

Premiación en el podio

Etapa

1) #42 Mauricio Domínguez - Municipalidad de Santa Lucía / Gremios

2) #146 Emiliano Pérez - Diberbool

3) #166 Fred Matute Baca - HyF Liro Recovery Sport

General individual

1) #01 Nicolás Tivani - Municipalidad de Pocito

General Sub 23

1) #34 Martín Mancilla Labrin - Stamina Racing

Mejor sanjuanino

1) #01 Nicolás Tivani - Municipalidad de Pocito

General Meta de Montaña

1) #41 Tomás Moyano - Municipalidad de Santa Lucía / Gremios

General Meta Sprint

1) #04 Leandro Velardez - Municipalidad de Pocito

Dejá tu comentario

