Un pibe de Tamberías se adueñó de la etapa 3 de la Vuelta a San Juan

El pelotón desembarcó en Pocito para disputar la Etapa 3 de la Vuelta a San Juan y fue Mauro Domínguez quien se terminó victorioso. En un un recorrido de 140,9 kilómetros, el pibe oriundo de Tamberías fue quien se destacó por encima del resto y, al cruzar la menta, protagonizó un emotivo y alocado festejo junto a los suyos.

La carrera tuvo como punto neurálgico el cruce de Calle 5 y Vidart, donde se realizó tanto la salida como la llegada de los ciclistas que disputaron dos puntos clave para los velocistas y cazadores de bonificaciones. Es por ello que la etapa sería determinante no solo para la pelea por la victoria parcial, sino también para mover la general.

a8c59cee-9a83-496c-a17c-439f4dc8d749 Premiación en el podio Etapa 1) #42 Mauricio Domínguez - Municipalidad de Santa Lucía / Gremios 2) #146 Emiliano Pérez - Diberbool 3) #166 Fred Matute Baca - HyF Liro Recovery Sport General individual 1) #01 Nicolás Tivani - Municipalidad de Pocito General Sub 23 1) #34 Martín Mancilla Labrin - Stamina Racing Mejor sanjuanino 1) #01 Nicolás Tivani - Municipalidad de Pocito General Meta de Montaña 1) #41 Tomás Moyano - Municipalidad de Santa Lucía / Gremios General Meta Sprint 1) #04 Leandro Velardez - Municipalidad de Pocito

