lunes 26 de enero 2026

Violencia intrafamiliar

Atacó a cuchillazos y a botellazos a su hermano en Santa Lucía y lo expulsaron de la propiedad

El sospechoso tenía una prohibición de acercamiento. La semana pasada se emborrachó, violó el orden judicial y agredió a su hermano y a su cuñada. El sábado último lo detuvieron.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Héctor Elizondo frente a la jueza de garantías.

Héctor Elizondo frente a la jueza de garantías.

La mala relación entre dos hermanos que compartían la misma propiedad en Santa Lucía escaló a un nivel inusitado, al punto de que uno de ellos amenazó y atacó a cuchillazos y botellazos a su hermano. Ya existía una prohibición de acercamiento para que este último no se aproximara al otro, de modo que, a raíz del incidente, fue detenido. Este lunes, la jueza del caso dispuso la exclusión del hogar del presunto agresor, por lo que deberá abandonar, junto con su familia, el terreno por el plazo de seis meses.

La resolución fue dictada por la jueza de garantías Carolina Parra, durante una audiencia realizada este lunes en el edificio de Tribunales. Héctor Elizondo, el imputado, fue detenido el sábado último y llegó a la sala asistido por la defensora oficial Sandra Leveque. Del otro lado estuvo la ayudante fiscal Silvina Zogbe, de la UFI CAVIG, quien le imputó los delitos de lesiones leves, amenazas simples y desobediencia de una orden judicial en perjuicio de su hermano Facundo Elizondo, y amenazas simples contra su cuñada, en ambos casos en contexto de violencia intrafamiliar.

image
A la izquierda, la defensora oficial Sandra Leveque. A la derecha, la ayudante fiscal Silvina Zogbe.

A la izquierda, la defensora oficial Sandra Leveque. A la derecha, la ayudante fiscal Silvina Zogbe.

Los dos hermanos comparten, cada uno con su familia, una propiedad situada en el barrio Las Viñas, en Santa Lucía, y el conflicto se remonta a tiempo atrás. En ese contexto, el primer enfrentamiento se registró el 20 de enero de 2025, cuando se produjo un hecho de violencia que motivó la intervención policial. A raíz de esa situación, Facundo Elizondo realizó una exposición contra su hermano Héctor y el 1 de febrero de 2025 solicitó medidas de protección ante la Justicia.

Tras evaluar el caso, en julio de 2025 el Juzgado interviniente dictó una prohibición de acercamiento contra Héctor Elizondo, orden que le impedía aproximarse a su hermano y que se encontraba plenamente vigente al momento del último episodio, expresó al representante del Ministerio Público Fiscal.

Pese a esa orden judicial, el martes de la semana pasada Héctor Elizondo violó la medida. De acuerdo con la fiscalía, se presentó en estado de ebriedad en la casa de su hermano y, en principio, de manera amistosa, le pidió permiso para tomar vino en su comedor. Facundo lo dejó pasar para evitar discusiones, pero luego de unos minutos el mayor de los Elizondo comenzó a molestar a una cuñada, a una prima de esta y a una pareja que acababa de llegar.

image
La jueza de garantías Carolina Parra.

La jueza de garantías Carolina Parra.

Eso motivó la intervención de Facundo, quien intentó calmar a Héctor. Lejos de hacerlo, este se ofuscó y se tornó aún más violento. En el forcejeo, le arrojó el espaldar de una cama y luego tomó un cuchillo con el que también intentó agredirlo. En ese momento le produjo cortes en un brazo y en la espalda, describió la ayudante fiscal Zogbe. También los amenazó de muerte y después se retiró, pero desde su casa comenzó a arrojar botellas de sidra contra la vivienda de su hermano.

Las nuevas denuncias quedaron incorporadas a la causa y fueron el fundamento para que el Ministerio Público Fiscal solicitara medidas más severas. En la audiencia realizada este lunes, la ayudante fiscal Silvina Zogbe pidió la exclusión del hogar del agresor como medida de protección para las víctimas.

La jueza de garantías Carolina Parra hizo lugar al planteo y ordenó que Héctor Elizondo se retire de la propiedad por el plazo de seis meses, junto con su familia, mientras avanza la investigación judicial.

