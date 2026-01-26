martes 27 de enero 2026

Rugby

Los Pumas vuelven a San Juan para medirse con Gales en un test internacional

El seleccionado argentino de rugby enfrentará a Gales el 11 de julio en un partido amistoso que servirá como preparación para el Rugby Championship. La provincia volverá a ser sede de un test internacional tras la exitosa presentación ante Inglaterra en 2025.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los Pumas afrontarán en noviembre una gira por Europa.

San Juan volverá a ser escenario de un evento deportivo de primer nivel. El seleccionado argentino de rugby regresará a la provincia para disputar un partido amistoso frente a Gales el próximo 11 de julio, en un encuentro que servirá como preparación de cara al Rugby Championship. La confirmación oficial del evento se realizará este martes, aunque la expectativa ya crece entre los fanáticos del rugby local.

El test match formará parte de la ventana internacional de mitad de año y se suma a la agenda de partidos que Los Pumas afrontarán antes de uno de los torneos más exigentes del calendario mundial. La elección de San Juan como sede vuelve a poner en valor la capacidad organizativa de la provincia y su creciente protagonismo dentro del mapa del rugby argentino e internacional.

El antecedente más cercano refuerza ese posicionamiento. En julio de 2025, el seleccionado nacional enfrentó a Inglaterra en suelo sanjuanino, en un encuentro que convocó a miles de espectadores y fue destacado tanto por la organización como por el marco de público. Aquella experiencia positiva fue clave para que la provincia vuelva a ser tenida en cuenta como anfitriona de un partido de alto nivel.

En cuanto a las entradas, se prevé que la venta se realice a través de plataformas online, la Unión Sanjuanina de Rugby y los clubes afiliados. Al igual que en la edición anterior, una parte de lo recaudado será destinada a obras de infraestructura en los clubes locales, una iniciativa que busca fortalecer el desarrollo del rugby sanjuanino desde sus bases.

Con este nuevo compromiso internacional, San Juan reafirma su lugar como plaza confiable para recibir a los grandes seleccionados del mundo y consolida su perfil como sede habitual de eventos deportivos de jerarquía. El regreso de Los Pumas no solo promete un espectáculo de primer nivel, sino también un impacto positivo para el deporte local y la comunidad rugbística de la provincia.

