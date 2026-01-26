Falso policía: este es el sujeto que se hizo pasar por un miembro de la Fuerza y que cayó detenido

Un insólito episodio tuvo lugar el viernes por la noche en Capital , cuando un sujeto de 21 años fue detenido tras hacerse pasar por policía. A pesar de estar vestido como tal, de tener un chaleco antibalas y ofrecer una imagen similar a la de una autoridad, personal que sí integra las Fuerzas de Seguridad sospechó de él y no sólo desenmascaró al impostor, sino que descubrió que estaba armado.

Tras la detención del joven, el mismo quedó a disposición de Flagrancia bajo la imputación de usurpación de autoridad, suplantación de identidad y portación de armas. Sin embargo, fuentes allegadas indicaron que su caso tuvo una polémica resolución, aunque ello no pudo ser confirmado por este diario frente al silencio de la justicia exprés.

El detenido fue identificado como Marco Ezequiel Barreto, oriundo de Capital, más precisamente del barrio Ferroviario. Según informaron fuentes policiales, el falso policía montó una puesta en escena propia de un efectivo policial, lo que generó una fuerte preocupación entre las autoridades por el riesgo que implicaba su accionar.

El hecho ocurrió en la intersección de Víctor Mercante y Cereceto, donde personal de la Comisaría 4ta interceptó a Barreto. Al ser abordado, el sujeto rápidamente reconoció no ser policía y, tras ser requisado por las autoridades que advirtieron un sospechoso accionar, quedó rápidamente al descubierto la farsa.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron un arma réplica, un pasamontaña, un chaleco táctico antibalas y un handy, elementos que el joven utilizaba para simular ser parte de una fuerza de seguridad y que ahora forman parte de la investigación judicial.

Ante la gravedad del hecho, intervino en el lugar el ayudante fiscal de Francisco Montaño, y la causa quedó en manos del fiscal Martín Morando, quien dispuso que el detenido sea sometido al procedimiento de Flagrancia. Si bien se especulaba con que se buscaría determinar cuál era el objetivo de Barreto al hacerse pasar por policía, fuentes advirtieron que la causa fue desestimada y que el aprehendido quedó en libertad.

Sin mayores detalles, versiones aseguraron que no se procedió con la acusación contra Barreto. Con ese dato, Tiempo de San Juan consultó al fiscal a cargo de Flagrancia, pero no hubo respuesta al respecto, por lo que pesan las dudas sobre los motivos que obligaron a desistir de continuar con el proceso.

En ese marco, sobrevuela el interrogante sobre si actuaba solo o si habría otros involucrados en la maniobra que, a priori, representaba la configuración de tres delitos.