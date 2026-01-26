martes 27 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Un impostor

Falso policía: este es el sujeto que se hizo pasar por un miembro de la Fuerza y que cayó detenido

El hecho sucedió el viernes por la noche, cuando personal policial lo desenmascaró y quedó a disposición de Flagrancia, bajo la imputación de usurpación de autoridad, suplantación de identidad y portación de armas. Pese a la gravedad del caso, fuentes allegadas advierten un polémico desenlace.

Por Redacción Tiempo de San Juan
f59b05d8-1f7a-4fa4-b496-3ae04a39de7d

Un insólito episodio tuvo lugar el viernes por la noche en Capital, cuando un sujeto de 21 años fue detenido tras hacerse pasar por policía. A pesar de estar vestido como tal, de tener un chaleco antibalas y ofrecer una imagen similar a la de una autoridad, personal que sí integra las Fuerzas de Seguridad sospechó de él y no sólo desenmascaró al impostor, sino que descubrió que estaba armado.

Lee además
cayo un falso policia en capital: estaba armado y usaba un chaleco antibalas
Insólito

Cayó un falso policía en Capital: estaba armado y usaba un chaleco antibalas
allanaron dos casas de villa don arturo por un robo y encontraron cocaina, dinero y elementos robados
Procedimiento policial

Allanaron dos casas de Villa Don Arturo por un robo y encontraron cocaína, dinero y elementos robados

Tras la detención del joven, el mismo quedó a disposición de Flagrancia bajo la imputación de usurpación de autoridad, suplantación de identidad y portación de armas. Sin embargo, fuentes allegadas indicaron que su caso tuvo una polémica resolución, aunque ello no pudo ser confirmado por este diario frente al silencio de la justicia exprés.

El detenido fue identificado como Marco Ezequiel Barreto, oriundo de Capital, más precisamente del barrio Ferroviario. Según informaron fuentes policiales, el falso policía montó una puesta en escena propia de un efectivo policial, lo que generó una fuerte preocupación entre las autoridades por el riesgo que implicaba su accionar.

El hecho ocurrió en la intersección de Víctor Mercante y Cereceto, donde personal de la Comisaría 4ta interceptó a Barreto. Al ser abordado, el sujeto rápidamente reconoció no ser policía y, tras ser requisado por las autoridades que advirtieron un sospechoso accionar, quedó rápidamente al descubierto la farsa.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron un arma réplica, un pasamontaña, un chaleco táctico antibalas y un handy, elementos que el joven utilizaba para simular ser parte de una fuerza de seguridad y que ahora forman parte de la investigación judicial.

Ante la gravedad del hecho, intervino en el lugar el ayudante fiscal de Francisco Montaño, y la causa quedó en manos del fiscal Martín Morando, quien dispuso que el detenido sea sometido al procedimiento de Flagrancia. Si bien se especulaba con que se buscaría determinar cuál era el objetivo de Barreto al hacerse pasar por policía, fuentes advirtieron que la causa fue desestimada y que el aprehendido quedó en libertad.

Sin mayores detalles, versiones aseguraron que no se procedió con la acusación contra Barreto. Con ese dato, Tiempo de San Juan consultó al fiscal a cargo de Flagrancia, pero no hubo respuesta al respecto, por lo que pesan las dudas sobre los motivos que obligaron a desistir de continuar con el proceso.

En ese marco, sobrevuela el interrogante sobre si actuaba solo o si habría otros involucrados en la maniobra que, a priori, representaba la configuración de tres delitos.

Temas
Seguí leyendo

Atacó a cuchillazos y a botellazos a su hermano en Santa Lucía y lo expulsaron de la propiedad

Muerte en el canal Benavidez: el callejón sin salida al que puede dirigirse la causa

Una casa ardió en llamas en Las Chacritas y sospechan que fue un ajuste de cuentas: hay 5 detenidos

A cuatro días del revuelo, cómo están los hermanitos que fueron secuestrados por sus padres

Piden cadenas de oración para la familia que terminó debajo de un camión en San Luis

Violento asalto a una familia en Capital: hay un ladrón preso y sospechan que uno de ellos habría abusado de una víctima

Detuvieron a los padres de los cuatro hermanitos desaparecidos en Santa Lucía

Un ladrón robó una bici en Santa Lucía, intentó huir y lo atraparon

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Federico Estevez y Amelia Pomarada, dos de los cinco protagonistas del incidente.
Conmoción

Piden cadenas de oración para la familia que terminó debajo de un camión en San Luis

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Jonathan Cortez, el chofer del colectivo que aplastó a un motociclista que perdió la vida en Capital, recuperó la libertad este lunes.
Judiciales

Motociclista aplastado por un colectivo en Capital: el chofer guardó silencio y quedó imputado

Federico Estevez y Amelia Pomarada, dos de los cinco protagonistas del incidente.
Conmoción

Piden cadenas de oración para la familia que terminó debajo de un camión en San Luis

Egresados de la UNSJ descubrieron un parásito que afecta a la supervivencia del “ratón andino” y la investigación fue publicada en una revista especializada internacional.
Novedad

Investigadores sanjuaninos descubrieron un parásito que afecta a un importante integrante de la fauna local

Imagen ilustrativa
Investigación

Violento asalto a una familia en Capital: hay un ladrón preso y sospechan que uno de ellos habría abusado de una víctima

Un vecino de Rivadavia está muy grave tras recibir una golpiza: ¿casi lo linchan por ladrón?
Extrema violencia

Un vecino de Rivadavia está muy grave tras recibir una golpiza: ¿casi lo linchan por ladrón?

Te Puede Interesar

Falso policía: este es el sujeto que se hizo pasar por un miembro de la Fuerza y que cayó detenido
Un impostor

Falso policía: este es el sujeto que se hizo pasar por un miembro de la Fuerza y que cayó detenido

Por Redacción Tiempo de San Juan
Otro día inestable: así estará el martes en San Juan
Clima

Otro día inestable: así estará el martes en San Juan

El factor empresario que tensiona más el tándem Gramajo-Rodríguez
Chimbas

El factor empresario que tensiona más el tándem Gramajo-Rodríguez

Super Buscate en la tercera etapa de la Vuelta a San Juan
Pocito

Super Buscate en la tercera etapa de la Vuelta a San Juan

Armar la mochila este año va desde los $130.000 a los $200.000 por niño en San Juan video
Relevamiento

Armar la mochila este año va desde los $130.000 a los $200.000 por niño en San Juan