El factor empresario que tensiona más el tándem Gramajo-Rodríguez

Que las cosas no están bien políticamente entre la intendenta de Chimbas, Daniela Rodríguez y el líder del San Juan Te Quiero, Fabián Gramajo , no es ninguna novedad. Pero a toda la trama, que tuvo entretenida a la platea opositora y preocupada a la peronista, se le suma un nuevo capítulo que tensiona más el vínculo de la ¿dupla? chimbera. Miguel Ángel Audisio es el nombre de un poderoso empresario dentro del departamento, que se encarga desde la privatizada recolección de residuos hasta del arreglo de plazas y polideportivos. Solo por la gestión de la basura, Audisio con M.A.A cosechó en el 2025 más de 3.000 millones de pesos. La vinculación con la firma, que se desarrolló y creció durante el gramajismo, estaría en la cuerda floja, según confirmaron las fuentes.

La relación entre el empresario y la municipalidad de Chimbas comenzó en la gestión de Mario Tello, pero fue durante las intendencias de Gramajo (2015-2019 2019-2023) cuando acaparó una mayor cantidad de prestaciones, entre los que se destaca la recolección de residuos, la mejora de espacios verdes y la construcción de polideportivos. Incluso, en la pandemia también se encargó de la fumigación de algunas zonas del departamento con un camión tanque.

La vinculación del municipio con el empresario no estaría atravesando su mejor momento, de acuerdo a lo consignado por las fuentes consultadas por Tiempo de San Juan. A tal punto, que la Intendenta estaría evaluando la continuidad de Audisio como prestador, lo que habría generado un encontronazo con Gramajo. Todo indica que la mirada de Rodríguez se posó en M.A.A a fines del año pasado. El cortocircuito llegó a oídos de los concejales y es un tema de conversación dentro del órgano deliberativo.

Son 9 las actividades comerciales que registra el CUIT online de Audisio, ellas son: recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos no peligrosos; servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos de cloacas; servicio de transporte de carga (incluye servicios de carga refrigerada y transporte pesado); servicios de limpieza de edificios; construcción, reforma y reparación de edificios no residenciales y residenciales; venta al por menor de materiales de construcción; venta al por menor de equipos de uso doméstico; venta al por mayor y menor de vehículos automotores y motocicletas; actividades especializadas de construcción (incluye alquiler, montaje y desmantelamiento de andamios, construcción de chimeneas y hornos industriales y acorazamiento de cajas fuertes y cámaras frigoríficas, entre otras) y alquiler de maquinaria, equipo agropecuario y forestal (incluye alquiler de maquinaria y equipo sin personal).

En Chimbas la recolección de residuos es privada, decisión tomada durante la segunda gestión de Tello y fue M.A.A la empresa que ganó la licitación. En la intendencia de Gramajo, la empresa continuó haciéndose cargo del servicio hasta la actulaidad. En el Presupuesto del 2025, con Rodríguez al frente, el municipio desembolsó por la prestación $3.133.899.956,22. La recolección de residuos no domiciliarios (restos de poda, escombros, limpieza de cunetas y todo aquello que no pueden llevar los camiones recolectores comunes) también la tiene M.A.A.

Audisio es un hombre muy conocido dentro del palacio municipal, los empleados saben su nombre y hay confianza con el personal. “Ahí llegó el Audisio”, dicen cuando lo ven. Es que tiene conexión con múltiples áreas por su carácter de empresario polirubro. Debido al volumen de contrataciones que tiene, es calificado como uno de los “hombres más importantes del sistema económico de Chimbas”.

Son tres los antecedentes que trascendieron la esfera de lo público que involucran a la empresa de Audisio, uno judicial y los otros relacionados con sus contratos con la municipalidad de Chimbas. En Tribunales la firma estuvo relacionada con una denuncia, que data del 2014, por fraude a las ex autoridades de la Mutual de la UNSJ, que contrataron a M.A.A para reparaciones del sistema de riego por goteo, cambios de filtros y para arreglos de la pileta en el camping de la entidad. Los otros dos antecedentes son observaciones que hizo el Tribunal de Cuentas al municipio, que le imputó un cargo en el 2020 por falta de justificación del pago de $10.000.000 por la recolección de residuos de M.A.A y en el 2021, por la “erogación sin respaldo, sin motivación, sin justificación, sin certificación y sin autorización de la norma legal” de $59.386.064 en favor de una prestación de transporte a la misma empresa.

No está definida la continuidad de la relación entre el municipio de Chimbas y las empresas de Audisio: si prestará los múltiples servicios que ahora brinda o si serán recortados. Las fuentes coincidieron en remarcar que la decisión de la intendenta Rodríguez impactará en su vínculo con Gramajo.