lunes 26 de enero 2026

Declaraciones

Javier Milei habló en Mar del Plata: "Dentro de poco vamos a tener leyes de países razonables"

En una nueva parada del Tour de la Gratitud, el Presidente recorrió el centro de la ciudad, ratificó su agenda de reformas y prometió cumplir todas sus promesas de campaña antes de mitad de año.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image (19)

El presidente Javier Milei encabezó este lunes una nueva parada del denominado Tour de la Gratitud en la ciudad de Mar del Plata, donde volvió a mostrarse en contacto directo con la gente y ratificó su agenda de reformas. “Todas las promesas que hice en campaña van a estar cumplidas antes de mitad de año”, aseguró ante una multitud de simpatizantes.

El mandatario comenzó su recorrida pasadas las 21.27 por la calle Avellaneda, una de las arterias centrales de la ciudad, rodeado de vecinos y seguidores que se acercaron para expresarle su apoyo. Milei estuvo acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; y el diputado bonaerense Sebastián Pareja, entre otros dirigentes del oficialismo.

Fiel a su estilo, el jefe de Estado avanzó entre la gente hasta subirse a una camioneta desde cuya caja se dirigió hacia la esquina de Güemes y Avellaneda, donde tomó un megáfono para dejar un mensaje político. Allí destacó la vigencia de la Ley de Glaciares, defendió la reforma laboral impulsada por su gobierno y confirmó que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto para modificar la Ley Penal Juvenil. “Dentro de poco vamos a tener leyes de países razonables”, afirmó.

La visita a Mar del Plata se produjo luego de su participación en el Foro Económico Mundial de Davos, donde Milei compartió actividades con líderes internacionales y empresarios. Con este acto, el Presidente retomó su agenda local en la antesala del inicio de las sesiones extraordinarias del Congreso, previstas para el 2 de febrero.

El mandatario había llegado minutos después de las 20 a un hotel céntrico, donde fue recibido por simpatizantes al grito de “Milei, querido, el pueblo está contigo”. En otro sector, un grupo reducido de personas, entre ellos jubilados, se manifestó con reclamos y desacuerdos.

El intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, anticipó que este martes el Presidente continuará con actividades en la ciudad, que incluirán una aparición en la playa. Además, Milei participará por la noche de La Derecha Fest, un evento que se realizará en el balneario Horizonte y que contará con la presencia de referentes políticos, religiosos y culturales afines al oficialismo.

Vecinos, turistas y hasta visitantes extranjeros se acercaron para saludar al Presidente. Algunos expresaron su apoyo a las medidas económicas, mientras que otros destacaron la expectativa de mejoras en materia de seguridad. “Le deseo lo mejor, por la libertad y la seguridad”, señaló una vecina ante un móvil televisivo.

La recorrida por Mar del Plata marca la primera visita oficial de Milei a la ciudad en 2026 y se inscribe en la estrategia del Gobierno de reforzar el contacto directo con la ciudadanía, agradecer el respaldo electoral y reafirmar el rumbo de gestión de cara al debate legislativo que se avecina.

Dejá tu comentario

