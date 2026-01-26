Otro día inestable: así estará el martes en San Juan

El tiempo volverá a mostrarse inestable este martes en San Juan, con probabilidad de tormentas aisladas y un marcado ascenso de la temperatura hacia la tarde. Según el pronóstico, la jornada comenzará con cielo parcialmente nublado, pero con chances de precipitaciones que se mantendrán a lo largo del día.

Durante la mañana, se espera una temperatura cercana a los 20 °C, con vientos leves del sector sudeste, entre 7 y 12 km/h. Hacia la tarde, el termómetro trepará hasta los 32 °C y aumentará la probabilidad de tormentas aisladas, con registros de precipitación estimados entre el 10 y el 40%.

Por la noche, el clima seguirá inestable, con cielo mayormente nublado y posibles tormentas, mientras que la temperatura descenderá hasta los 28 °C. El viento rotará levemente, aunque se mantendrá predominante del sudeste, con intensidades de entre 13 y 22 km/h.

