lunes 26 de enero 2026

Atención

Con algunas zonas muy complicadas, cuál es el estado de las rutas este lunes en San Juan

La Dirección Nacional de Vialidad emitió el informe actualizado a las 7, después de las intensas lluvias y crecidas que han afectado a la provincia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Después de las intensas lluvias y crecidas que afectaron a San Juan en los últimos días, la Dirección Nacional de Vialidad dio a conocer un reporte actualizado sobre el estado de las rutas en San Juan, a primera hora de este lunes. Desde el organismo, destacaron que trabajan constantemente en diversas zonas haciendo reparaciones y limpieza y pidieron precaución a los conductores.

ANSES brindó toda la información sobre la Ayuda Escolar 2026.
Muy importante

Ayuda Escolar Anual 2026 de ANSES: montos, requisitos y fecha de cobro
Las tormentas que hicieron que el actual sea uno de los veranos más lluviosos en San Juan, se registraron de manera aislada en toda la provincia.
Pronóstico

¿Otra vez tormentas? Así estará el tiempo este lunes en San Juan

Las rutas más complicadas, según Vialidad Nacional

-RN 40 Norte San Juan Talacasto: TRANSITABLE

MÁXIMA PRECAUCIÓN en zona de banquinas por erosiones y socavones a los costados de la calzada.

“Personal de Vialidad Nacional realizó despeje de la calzada, limpieza de badenes para asegurar el tránsito. Pero se insiste en tener máxima precaución en banquinas y costados de la calzada por socavones y erosiones. Personal continuará las tareas de mantenimiento de la ruta durante toda la semana”, indicaron en el reporte.

-RN 153 Sarmiento, Los Berros, Pedernal y RN 40 Sur Media Agua

Máxima precaución en el tránsito. Se informa a la comunidad que, con motivo de intensas lluvias en la región.

- RN 40 San Juan - Mendoza

Zona de Media Agua, departamento Sarmiento. Posible bajada de creciente en badenes y daños en ruta. Se informa a Personal de la División Conservación para su recorrida e inspección en el terreno.

Se activan protocolos de seguridad vial y mantenimiento de la ruta para asegurar la transitabilidad.

* Recomendaciones

Se recomienda no circular durante la noche por las rutas mencionadas, ya que las lluvias podrían provocar crecidas repentinas difíciles de visualizar en la oscuridad.

Se solicita a la población extremar las medidas de precaución y evitar desplazamientos innecesarios hasta que mejoren las condiciones climáticas.

El resto de las rutas y caminos

Luego de la recorrida y evaluación in situ del personal de Vialidad Nacional, informaron a los conductores que la red vial nacional se encuentra transitable con precaución.

Ruta Nacional 40 – Tramo Huaco a límite con La Rioja

- Estado: Transitable con precaución. Personal de Vialidad Nacional trabaja en la zona.

Ruta Nacional 150 – Tramo Jáchal a Rodeo

- Estado: Transitable con precaución. Personal de Vialidad Nacional trabaja en la zona.

Ruta Nacional 40 – Tramo San Juan a Jáchal

- Estado: Transitable. Con precaución. Posibilidad de badenes con arrastre.

- Circular con precaución, personal de Vialidad Nacional trabaja en la zona.

Ruta Nacional 150 – Tramo Huaco a Ischigualasto

- Estado: Transitable con precaución. Personal de Vialidad Nacional trabaja en la zona.

RN 40 sur transitable con precaución.

RN 20 transitable con precaución.

RN 153 Transitable con MÁXIMA precaución.

RN 141 CAUCETE - LA RIOJA.

Transitable con precaución. Vialidad Nacional trabaja en distintos tramos de la ruta.

RN 149 CALINGASTA transitable con MÁXIMA precaución.

RN 149 Iglesia, transitable con MÁXIMA precaución.

Recomendaciones Generales:

Ante condiciones climáticas adversas, se solicita a los conductores respetar las indicaciones del personal de Vialidad, evitar circular de noche en zonas afectadas y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

