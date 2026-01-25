Video: jóvenes terminaron a los tiros en un populoso barrio de Chimbas y hay preocupación entre los vecinos

Un violento episodio generó alarma en Chimbas durante la noche del sábado, cuando un grupo de jóvenes protagonizó un tiroteo en la plaza principal del barrio Los Andes. El hecho quedó registrado en un video que fue enviado por vecinos a Tiempo de San Juan, donde se escuchan claramente múltiples detonaciones.

Según indicaron vecinos a este diario, se trató de “un cruce de balas, un tiroteo serio”, en el que se llegaron a contar alrededor de 16 disparos efectuados entre bandas que se enfrentaron en plena vía pública. La situación provocó momentos de pánico entre quienes se encontraban en el lugar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2015529929895469368&partner=&hide_thread=false Jóvenes terminaron a los tiros en un populoso barrio de Chimbas y hay preocupación entre los vecinos pic.twitter.com/MDSCsQcKM1 — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) January 25, 2026

De acuerdo a los testimonios, el hecho ocurrió cerca de las 23 horas, cuando la plaza estaba colmada de familias y niños. Siempre según indicaron los vecinos, la Policía demoró entre 20 y 25 minutos en llegar, y lo hizo una vez que la balacera ya había finalizado.

Los habitantes del barrio expresaron su profunda preocupación y aseguraron que el barrio Los Andes “se ha transformado en tierra de nadie”. Según indicaron los vecinos, las peleas entre los jóvenes estarían vinculadas a disputas por narcomenudeo, y manifestaron su malestar porque, a su entender, las fuerzas de seguridad “buscan averiguar los antecedentes de los protagonistas, pero no van al foco de la problemática”.

Hasta el momento no se informó oficialmente si hubo personas heridas o detenidas tras el hecho.