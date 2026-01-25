Melón, montaña y fiesta: Moyano pegó el grito en Pedernal y Tivani sigue arriba

La Vuelta a San Juan 2026 vivió este domingo una de sus jornadas más exigentes con la disputa de la segunda etapa, un recorrido de 131 kilómetros que tuvo como gran protagonista al Alto de Pedernal, el final perfecto para una etapa que puso a prueba el físico de los 118 ciclistas que siguen en carrera en esta 41° edición.

En ese contexto, el que logró levantar los brazos en la cima fue Tomás Moyano. El puntano, de 22 años, representante del equipo Gremios-Municipalidad de Santa Lucía, se impuso en el cierre de montaña y se quedó con una victoria clave en una jornada que ya quedó marcada por su dureza.

Detrás del ganador llegó Nicolás Tivani, el pocitano de la Municipalidad de Pocito, quien volvió a mostrarse sólido en terreno pesado y con ese segundo puesto logró sostener el liderazgo en la clasificación general, manteniendo la malla líder en manos sanjuaninas.

El podio del día lo completó el chileno Cristóbal Muñoz Báez, del Plus Racing Cycling Team, en una etapa que también tuvo movimientos importantes en las metas intermedias y los premios especiales.

La Municipalidad de Sarmiento exhibió un stand con productor típicos del departamento. El melón se llevó todas las miradas, incluso la de los pedaleros, quienes bajaron del podio con un melón bajo el brazo.

En el camino, la acción también se repartió en los sprints y las pasadas especiales. En la meta sprinter disputada en Ruta 319 y 296, el chileno Jacob Decar Zuñiga (Stamina) fue el más rápido, seguido por Leandro Velardez (Municipalidad de Pocito) y Héctor Quintana (Plus Racing). Más adelante, en otro embalaje en Calle 25 de Mayo y Adán Quiroga, el triunfo fue para Cristóbal Ramírez Vera (Selección de Chile), escoltado por Lisandro Bravo (Municipalidad de Chimbas) y Emiliano Pérez (Diberbool).

En cuanto a la montaña, Lisandro Bravo se quedó con la meta de tercera categoría en Los Berros (Ruta 153 y 9 de Julio), sumando puntos importantes en ese rubro. Sin embargo, el gran golpe del día lo dio Moyano, quien además de ganar la etapa también se adueñó de la general de Metas de Montaña tras imponerse en la cima de Pedernal, donde se repartieron los puntos más pesados de la jornada.

Con la etapa 2 ya en los libros, la Vuelta sigue avanzando con un escenario abierto y con el liderazgo todavía en manos de Tivani, aunque con Moyano encendido tras su victoria en la montaña y con varios nombres que empiezan a acomodarse en las clasificaciones paralelas. En una carrera que recién empieza, Pedernal ya dejó claro que nada será sencillo.