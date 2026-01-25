domingo 25 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En Sarmiento

Melón, montaña y fiesta: Moyano pegó el grito en Pedernal y Tivani sigue arriba

En la primera etapa de montaña, el representante de la Municipalidad de Santa Lucía-Gremios por el Deporte se quedó con el triunfo en Sarmiento. Nicolás Tivani fue segundo y se mantiene al frente de la clasificación general.

Por Redacción Tiempo de San Juan
vuelta san juan
image

La Vuelta a San Juan 2026 vivió este domingo una de sus jornadas más exigentes con la disputa de la segunda etapa, un recorrido de 131 kilómetros que tuvo como gran protagonista al Alto de Pedernal, el final perfecto para una etapa que puso a prueba el físico de los 118 ciclistas que siguen en carrera en esta 41° edición.

Lee además
caos en los caminos de san juan: un tramo de ruta 40 quedo habilitado y hubo largas filas en la 149
Videos

Caos en los caminos de San Juan: un tramo de Ruta 40 quedó habilitado y hubo largas filas en la 149
¡llego el ventarron! el video del arribo de las rafagas, tras las lluvias y el calor en san juan
Tiempo de locos

¡Llegó el ventarrón! El video del arribo de las ráfagas, tras las lluvias y el calor en San Juan

En ese contexto, el que logró levantar los brazos en la cima fue Tomás Moyano. El puntano, de 22 años, representante del equipo Gremios-Municipalidad de Santa Lucía, se impuso en el cierre de montaña y se quedó con una victoria clave en una jornada que ya quedó marcada por su dureza.

Detrás del ganador llegó Nicolás Tivani, el pocitano de la Municipalidad de Pocito, quien volvió a mostrarse sólido en terreno pesado y con ese segundo puesto logró sostener el liderazgo en la clasificación general, manteniendo la malla líder en manos sanjuaninas.

El podio del día lo completó el chileno Cristóbal Muñoz Báez, del Plus Racing Cycling Team, en una etapa que también tuvo movimientos importantes en las metas intermedias y los premios especiales.

image

La Municipalidad de Sarmiento exhibió un stand con productor típicos del departamento. El melón se llevó todas las miradas, incluso la de los pedaleros, quienes bajaron del podio con un melón bajo el brazo. La Municipalidad de Sarmiento exhibió un stand con productor típicos del departamento. El melón se llevó todas las miradas, incluso la de los pedaleros, quienes bajaron del podio con un melón bajo el brazo.

En el camino, la acción también se repartió en los sprints y las pasadas especiales. En la meta sprinter disputada en Ruta 319 y 296, el chileno Jacob Decar Zuñiga (Stamina) fue el más rápido, seguido por Leandro Velardez (Municipalidad de Pocito) y Héctor Quintana (Plus Racing). Más adelante, en otro embalaje en Calle 25 de Mayo y Adán Quiroga, el triunfo fue para Cristóbal Ramírez Vera (Selección de Chile), escoltado por Lisandro Bravo (Municipalidad de Chimbas) y Emiliano Pérez (Diberbool).

En cuanto a la montaña, Lisandro Bravo se quedó con la meta de tercera categoría en Los Berros (Ruta 153 y 9 de Julio), sumando puntos importantes en ese rubro. Sin embargo, el gran golpe del día lo dio Moyano, quien además de ganar la etapa también se adueñó de la general de Metas de Montaña tras imponerse en la cima de Pedernal, donde se repartieron los puntos más pesados de la jornada.

Con la etapa 2 ya en los libros, la Vuelta sigue avanzando con un escenario abierto y con el liderazgo todavía en manos de Tivani, aunque con Moyano encendido tras su victoria en la montaña y con varios nombres que empiezan a acomodarse en las clasificaciones paralelas. En una carrera que recién empieza, Pedernal ya dejó claro que nada será sencillo.

Embed - VUELTA A SAN JUAN 2026 - ETAPA 2

Temas
Seguí leyendo

El jazz se apodera de San Juan: llega la 5° edición del Festival Nacional con figuras internacionales

Atrapan a un menor por el robo a un club de fútbol y secuestran la mayor cantidad de droga del año en San Juan

Rawson planifica una ambiciosa planta fotovoltaica para "autoabastecerse" de energía eléctrica... y algo más

Amplio operativo provincial tras el temporal: asistencia, evacuaciones y relevamientos en los departamentos más afectados

Las empresas textiles que logran sostenerse en pie hoy en San Juan y por qué

Tivani, con el corazón en San Juan: "Me gusta el calor y correr en casa"

Así fue el titánico rescate en El Tambolar y el importante grupo que se creó en San Juan tras la tragedia

Una funcionaria de Milei habló sobre la gran cantidad de cocaína hallada entre bananas en San Juan: qué dijo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La familia del Club Juan B. Del Bono está lista para celebrar el primer centenario del club de sus amores. Fotos y video: Coco Porcel video
Gran protagonista del fútbol sanjuanino

¡Del Bono está de fiesta!: cumple 100 años la pasión que vibra en la Esquina Colorada

Por Jorge Balmaceda Bucci

Las Más Leídas

Video: jóvenes terminaron a los tiros en un populoso barrio de Chimbas y hay preocupación entre los vecinos
Imágenes sensibles

Video: jóvenes terminaron a los tiros en un populoso barrio de Chimbas y hay preocupación entre los vecinos

Se borraron, aseguró la madre del chico ahogado en el Canal Benavidez sobre los menores bajo la lupa
A una semana de la tragedia

"Se borraron", aseguró la madre del chico ahogado en el Canal Benavidez sobre los menores bajo la lupa

El día que Zonda se convirtió en Barreal por el temporal que arrasó con autos y casas
Fotos y videos

El día que Zonda se convirtió en "Barreal" por el temporal que arrasó con autos y casas

Domingo con calor veraniego y cielo algo nublado para San Juan
Clima

Domingo con calor veraniego y cielo algo nublado para San Juan

La obra que comenzó a construirse en 2017 en San Martín y quedó abandonada, será retomada y refuncionalizada para la creación del Hospital Jardín, destinado a la atención de la salud mental. Fotos: Munipalidad de San Martín.
Avance

Centrado en la biofilia, cómo será el primer "Hospital Jardín" destinado a la salud mental de los sanjuaninos

Te Puede Interesar

Tomás Moyano, la promesa del ciclismo que estuvo a punto de colgar la bici, no se rindió y hoy es protagonista en la Vuelta a San Juan
Personaje

Tomás Moyano, la promesa del ciclismo que estuvo a punto de colgar la bici, no se rindió y hoy es protagonista en la Vuelta a San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan
Caos en los caminos de San Juan: un tramo de Ruta 40 quedó habilitado y hubo largas filas en la 149
Videos

Caos en los caminos de San Juan: un tramo de Ruta 40 quedó habilitado y hubo largas filas en la 149

Pablo Yamamoto y Lucila Riofrío, gestor y curadora de la muestra respectivamente. video
Entrada libre y gratuita

Imperdible exposición: la infancia veraniega de grandes artistas sanjuaninos, una pinturita

De la calle al micrófono: Diego Díaz, el pibe de barrio lleno de tatuajes que convirtió sus cicatrices en canciones video
De abajo

De la calle al micrófono: Diego Díaz, el pibe de barrio lleno de tatuajes que convirtió sus cicatrices en canciones

Buscate si fuiste a ver el capítulo II de la Vuelta a San Juan 2026
Galería de fotos

Buscate si fuiste a ver el capítulo II de la Vuelta a San Juan 2026