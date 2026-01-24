Rawson planifica una ambiciosa planta fotovoltaica para "autoabastecerse" de energía eléctrica... y algo más

El intendente de Rawson, Carlos Munisaga, anunció en una rueda de prensa la construcción de un parque de energía fotovoltaica con el objetivo de que el municipio pueda autoabastecerse de electricidad. Aunque el jefe comunal no brindó precisiones técnicas ni plazos, la iniciativa, según pudo conocer Tiempo de San Juan, va mucho más allá de la instalación de paneles solares: apunta a consolidar un verdadero parque industrial y logístico, apalancado en energía más barata y competitiva.

La idea comenzó a tomar forma a principios de 2024, en un contexto marcado por el inicio del gobierno de Javier Milei y la implementación de políticas de quita de subsidios energéticos. Ese nuevo escenario empujó a los municipios a revisar costos estructurales y a evaluar alternativas para reducir el gasto en servicios esenciales, entre ellos la energía eléctrica.

“Nos pusimos a investigar cuánto nos cuesta hacer nuestra propia energía”, fue el eje que guió el trabajo técnico del Ejecutivo rawsino. En ese camino, una de las variables clave fue la localización: el proyecto prevé emplazarse en un sector de Médano de Oro de baja productividad, propiedad del municipio y estratégicamente ubicado para el desarrollo de infraestructura energética e industrial.

El diseño del proyecto demandó casi dos años de análisis y consultas con organismos del sector, entre ellos el EPRE y la distribuidora Naturgy. El esquema que se evalúa es de carácter público-privado, pensado para que resulte atractivo tanto para el Estado municipal como para inversores y empresas.

En cuanto al componente energético, se analiza la instalación de paneles solares con múltiples ofertas sobre la mesa, con especial interés en trabajar junto al EPSE. La financiación combinaría líneas formales del sistema bancario con inversión privada, incluso de firmas radicadas fuera de la provincia que buscan instalarse en San Juan.

El diferencial del proyecto está en su proyección productiva: además del parque solar, se impulsa un parque industrial y logístico con beneficios fiscales para las empresas, que encontrarían como principal atractivo el acceso a energía más barata y estable. El municipio ya cuenta con un relevamiento de compañías que hoy destinan una parte significativa de sus costos a la energía eléctrica, potenciales usuarias del futuro complejo.