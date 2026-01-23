viernes 23 de enero 2026

Esperada noticia

Vicuña lanza la licitación para construir el Corredor Norte, un camino estratégico de más de 170 kilómetros

La obra conectará Angualasto con La Majadita y será el principal acceso al proyecto Vicuña. Incluye puentes, obras de contención y participación de empresas y proveedores locales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Vista de parte del camino que conduce al proyecto de cobre Vicuña, fruto de la unión entre Josemaría y Filo del Sol.

Vista de parte del camino que conduce al proyecto de cobre Vicuña, fruto de la unión entre Josemaría y Filo del Sol.

Vicuña puso en marcha el proceso de licitaciones para construir el Corredor Norte, el futuro camino de acceso principal a su proyecto de cobre en el norte sanjuanino. Se trata de una obra de más de 170 kilómetros, con alto estándar técnico, que no solo servirá para las operaciones del emprendimiento, sino que dejará infraestructura vial permanente para la región.

El nuevo corredor abarcará desde el tramo A hasta el D y se complementará con los tramos E y F, que ya fueron adjudicados en abril de 2025 a la unión transitoria de empresas Terusi Construcciones S.A. – Semisa Infraestructura S.A.

El objetivo es garantizar un acceso seguro, eficiente y sostenible a lo largo de todo el desarrollo del proyecto.

image

Los tramos a construir

  • Uno de los tramos más relevantes es el A, que comprende las secciones A1 y A2. Son 63,6 kilómetros entre Angualasto y Junta La Palca, pasando por Malimán y El Chinguillo. Allí se prevé la construcción de un puente de 100 metros sobre el río Blanco, en el sector de Piedras Pintadas, además de tareas complejas de apertura de camino que incluyen el manejo de explosivos y obras de ingeniería de detalle.
  • Las secciones B, C y D unirán Junta La Palca con La Majadita y representan el desafío más extenso de la obra. Serán unos 107,4 kilómetros de trazado, con grandes movimientos de suelo, obras de arte, sistemas de drenaje y estructuras de contención en zonas de geografía exigente. En total, el corredor superará los 170 kilómetros y conformará una red de acceso clave para la operación y la proyección de largo plazo del proyecto Vicuña.

El procedimiento

Tras tres meses de análisis técnico y financiero, la empresa preseleccionó a las firmas que continúan en el proceso licitatorio, en base a criterios de solvencia, seguridad y capacidad operativa. Entre los requisitos, se exigirá a las contratistas la presentación de planes específicos para integrar mano de obra y servicios locales, con el objetivo de maximizar el impacto económico positivo en las comunidades cercanas.

Además, Vicuña prevé realizar rondas de negocios en distintas localidades, siguiendo la experiencia previa de la licitación de servicios de catering. Estas instancias buscarán facilitar el contacto entre empresas oferentes y proveedores locales, y promover esquemas asociativos para fortalecer el desarrollo productivo regional.

Con esta obra, la compañía apunta no solo a asegurar la logística de sus operaciones futuras, sino también a dejar una infraestructura que mejore de manera permanente la conectividad terrestre del norte sanjuanino.

