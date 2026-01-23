viernes 23 de enero 2026

Verano en San Juan

Permiso digital de pesca deportiva en San Juan: el paso a paso para hacer el trámite

La Secretaría de Ambiente recordó que el permiso es obligatorio para la práctica en toda la provincia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cómo obtener el permiso de pesca en San Juan.

Cómo obtener el permiso de pesca en San Juan.

Desde diciembre de 2025, el Gobierno de San Juan puso en marcha el nuevo permiso digital de pesca deportiva, una herramienta que simplifica el trámite para los pescadores y fortalece los mecanismos de control y fiscalización en ríos y diques provinciales. Esta autorización puede gestionarse íntegramente de manera online mediante la plataforma Ciudadano Digital (CiDi), sin necesidad de realizar gestiones presenciales.

La iniciativa se enmarca en el proceso de digitalización de servicios que impulsa la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, en articulación con la Secretaría de Modernización. Además de optimizar el acceso al permiso, el nuevo sistema aporta beneficios ambientales al eliminar el uso de papel y reducir el riesgo de adulteraciones.

Esta modalidad permite a la Secretaría de Ambiente contar con información actualizada sobre la actividad pesquera en la provincia, como la cantidad de personas habilitadas, las zonas más utilizadas y los períodos de mayor demanda. "Estos datos resultan clave para planificar políticas de conservación, promover un uso responsable de los recursos ictícolas y acompañar el desarrollo del turismo y la pesca deportiva", destacaron desde el área.

image

El paso a paso para obtener en el permiso de pesca

El trámite se realiza a través de Ciudadano Digital (CiDi) y consta de los siguientes pasos: ingresar a la plataforma, seleccionar la opción “Trámites” y luego “Trámites a Distancia”, elegir “Permiso de Pesca”, completar la categoría correspondiente y la forma de pago, y efectuar el abono mediante Plus Pagos. Una vez finalizado el pago, el sistema redirige al Bot CiDi, donde se deberán ingresar los datos solicitados para completar la gestión.

Los valores se mantienen sin cambios: $500 para el permiso diario, $1.000 para el semanal y $10.000 para el anual.

Concluido el proceso, el permiso podrá descargarse desde la plataforma y también será enviado al correo electrónico declarado. Desde la Secretaría se recomienda descargar el comprobante para tenerlo disponible ante eventuales inconvenientes de conectividad. En el caso de pagos realizados mediante DEBIN, el impacto en el sistema puede demorar hasta 30 minutos.

