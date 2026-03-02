lunes 2 de marzo 2026

Pronóstico

San Juan bajo alerta: viento, tormentas y descenso de la temperatura

El Servicio Meteorológico Nacional anuncia que el tiempo cambiará drásticamente en la provincia. Conocé los detalles.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Emiten alerta meteorológica amarilla en distintas zonas de San Juan por viento y tormentas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas que anticipan un cambio drástico en las condiciones del tiempo en San Juan. Viento intenso, probables tormentas y descenso de la temperatura marcarán el inicio de la semana.

Para la noche de este lunes 2 de marzo rige alerta amarilla por viento en los departamentos 9 de Julio, Albardón, Capital, Chimbas, Rawson, Santa Lucía, Pocito, Rivadavia y Sarmiento.

Según el organismo nacional, el área será afectada por vientos del sector norte con velocidades entre 35 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 75 km/h.

Además, se prevé una rotación al sector sur a partir del mediodía del lunes, avanzando de sur a norte y modificando de manera notoria las condiciones en toda la región.

En las zonas cordilleranas de Mendoza y del sur sanjuanino, los vientos serán del sector oeste, con velocidades estimadas entre 40 y 60 km/h, también con ráfagas intensas.

El SMN también emitió alerta por viento y tormentas para los departamentos 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil. En estos departamentos, además, rige un alerta por tormentas durante la mañana del martes 3 de marzo, que podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y precipitaciones aisladas.

Cómo estará la temperatura durante los próximos días en San Juan

  • Lunes 2 de marzo

La jornada comenzó parcialmente nublada, con una temperatura de 28°C durante la mañana.

Por la tarde el calor se intensificará y la máxima alcanzará los 35°C, con tormentas aisladas y una probabilidad de precipitación de entre 10 y 40%. El viento rotará al sector SE, con velocidades de 23 a 31 km/h y ráfagas que podrían ubicarse entre 51 y 59 km/h.

Hacia la noche continuarán las tormentas aisladas, con una temperatura cercana a los 30°C. El viento soplará del sur, con intensidades de 32 a 41 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 60 a 69 km/h, marcando el ingreso de aire más fresco.

  • Martes 3 de marzo

La madrugada llegará con tormentas aisladas y un marcado descenso térmico: la mínima será de 19°C, con vientos del sur entre 23 y 31 km/h y ráfagas de hasta 59 km/h.

Durante la mañana el cielo estará parcialmente nublado, con una temperatura de 20°C. Por la tarde la máxima trepará a 29°C, con cielo parcialmente nublado y viento del SE.

Por la noche estará ligeramente nublado, con unos 25°C y viento más leve, entre 7 y 12 km/h, nuevamente del sur.

  • Miércoles 4 de marzo

El día comenzará ligeramente nublado, con una mínima de apenas 15°C, evidenciando el ingreso de una masa de aire más fría.

Durante la tarde y noche se esperan tormentas aisladas, con una máxima que podría alcanzar los 32°C. El viento será del SE, entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que rondarían los 51 a 59 km/h.

  • Jueves 5 de marzo

El jueves se presentará mayormente nublado tanto en la madrugada como en la tarde, con baja probabilidad de precipitaciones (0–10%).

La mínima será de 18°C y la máxima de 25°C, consolidando el descenso térmico en la provincia. Los vientos serán moderados, del sur y sudeste, entre 13 y 22 km/h.

