lunes 2 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Enorme preocupación

El dramático mensaje de la madre del sanjuanino Manu Armoa en Abu Dabi: "Estamos atrapados y muy cerquita de Irán"

Carla Morel viajó para acompañar a su hijo en la recta final del campeonato de vóley emiratí y la dura realidad que se gestó este fin de semana en Medio Oriente les convirtió en testigos de un escenario horrible.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Carla Morel y Manu Armoa, días atrás disfrutando de un paseo por Abu Dabi.

Carla Morel y Manu Armoa, días atrás disfrutando de un paseo por Abu Dabi.

Lo que comenzó como un prometedor desafío deportivo en la exótica liga de los Emiratos Árabes Unidos se ha transformado, en cuestión de horas, en una pesadilla para Manuel Armoa Morel, el talentoso exjugador de UPCN, y su madre Carla Morel. Hoy se encuentran en el epicentro de una crisis bélica que mantiene al mundo en vilo.

Desde Abu Dabi, la capital emiratí, Carla Morel rompió el silencio a través de una historia de WhatsApp que encendió todas las alarmas en San Juan. El texto describe una realidad asfixiante: "Estamos mal, hoy pasó un caza, anteayer muchos misiles... quiero que podamos volver pero estamos atrapados y muy cerquita de Irán".

La angustia de Morel pasa solo por la cercanía de los estruendos, sino en la percepción de seguridad de quienes los rodean. "Aquí hay mucha 'pasividad' al respecto y no ven el peligro que yo advierto. Estoy muy nerviosa", relató Carla, antes de agregar: "Lo único que quiero es volver... Manu también, hasta que vuelva la paz. Gracias".

Manu Armoa había arribado a principios de febrero al Al Jazira Club tras un exitoso paso por el vóley brasileño. Su llegada fue celebrada como un salto de calidad para la liga local, pero la situación regional dio un vuelco drástico este fin de semana. Según los últimos reportes internacionales, el conflicto escaló tras ataques de Estados Unidos e Israel contra objetivos en Irán, lo que provocó una respuesta inmediata del régimen persa con lanzamientos de misiles hacia bases e infraestructura en países vecinos, incluyendo Abu Dabi y Dubái.

Temas

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Estos son los tres detenidos por el caso Branka Motors: quiénes son y de qué los acusan
Investigación

Estos son los tres detenidos por el caso Branka Motors: quiénes son y de qué los acusan

Grupo de personas al frente del Club Ausonia tras el grave hecho ocurrido en la madrugada de este domingo.
Capital

Un anciano murió tras ser empujado en medio de un forcejeo en el Club Ausonia: un menor quedó en la mira

Quién era Pablito Vitale, el querido socio de Ausonia que murió tras un forcejeo en los carnavales del club
Conmoción

Quién era "Pablito" Vitale, el querido socio de Ausonia que murió tras un forcejeo en los carnavales del club

Impactante choque en Avenida Libertador con cinco heridos: sus identidades y partes médicos
Imágenes

Impactante choque en Avenida Libertador con cinco heridos: sus identidades y partes médicos

Detienen a supuestos inversores y los imputan por más de 30 estafas: la mayoría de las víctimas son feligreses de una iglesia
Judiciales

Detienen a supuestos inversores y los imputan por más de 30 estafas: la mayoría de las víctimas son feligreses de una iglesia

Te Puede Interesar

Aseguran que la megaestafa de Branka Motors sería de $500.000.000: los tres imputados seguirán presos
Fraude millonario

Aseguran que la megaestafa de Branka Motors sería de $500.000.000: los tres imputados seguirán presos

Por Redacción Tiempo de San Juan
Clara Rosa Cortines: la sanjuanina que doblegó el deseo de Sarmiento
Columna

Clara Rosa Cortines: la sanjuanina que doblegó el deseo de Sarmiento

Detienen a supuestos inversores y los imputan por más de 30 estafas: la mayoría de las víctimas son feligreses de una iglesia
Judiciales

Detienen a supuestos inversores y los imputan por más de 30 estafas: la mayoría de las víctimas son feligreses de una iglesia

Carla Morel y Manu Armoa, días atrás disfrutando de un paseo por Abu Dabi.
Enorme preocupación

El dramático mensaje de la madre del sanjuanino Manu Armoa en Abu Dabi: "Estamos atrapados y muy cerquita de Irán"

Los gremios docentes marcharon por el centro sanjuanino
Reclamo salarial

Los gremios docentes marcharon por el centro sanjuanino