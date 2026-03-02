El dramático mensaje de la madre del sanjuanino Manu Armoa en Abu Dabi: "Estamos atrapados y muy cerquita de Irán"

Lo que comenzó como un prometedor desafío deportivo en la exótica liga de los Emiratos Árabes Unidos se ha transformado, en cuestión de horas, en una pesadilla para Manuel Armoa Morel, el talentoso exjugador de UPCN, y su madre Carla Morel. Hoy se encuentran en el epicentro de una crisis bélica que mantiene al mundo en vilo.

Desde Abu Dabi, la capital emiratí, Carla Morel rompió el silencio a través de una historia de WhatsApp que encendió todas las alarmas en San Juan. El texto describe una realidad asfixiante: "Estamos mal, hoy pasó un caza, anteayer muchos misiles... quiero que podamos volver pero estamos atrapados y muy cerquita de Irán".

La angustia de Morel pasa solo por la cercanía de los estruendos, sino en la percepción de seguridad de quienes los rodean. "Aquí hay mucha 'pasividad' al respecto y no ven el peligro que yo advierto. Estoy muy nerviosa", relató Carla, antes de agregar: "Lo único que quiero es volver... Manu también, hasta que vuelva la paz. Gracias".

Manu Armoa había arribado a principios de febrero al Al Jazira Club tras un exitoso paso por el vóley brasileño. Su llegada fue celebrada como un salto de calidad para la liga local, pero la situación regional dio un vuelco drástico este fin de semana. Según los últimos reportes internacionales, el conflicto escaló tras ataques de Estados Unidos e Israel contra objetivos en Irán, lo que provocó una respuesta inmediata del régimen persa con lanzamientos de misiles hacia bases e infraestructura en países vecinos, incluyendo Abu Dabi y Dubái.