Video: el agua desbordó el río en el Puente Blanco de Zonda y causó serios daños

El temporal que afectó a San Juan durante la noche del viernes dejó postales impactantes en distintos puntos de la provincia. Una de las más preocupantes se registró en Zonda , donde el agua desbordó el río en el Puente Blanco y provocó daños importantes en la estructura.

De acuerdo a lo que se observa en el video que envió un lector a Tiempo de San juan, la fuerza de la creciente golpeó con intensidad sobre el puente y generó un escenario de peligro que encendió la alarma entre vecinos y conductores que suelen transitar por el lugar. Por este motivo, desde el lugar pidieron extremar las precauciones y evitar circular por la zona.

Mientras tanto, agentes y personal trabajan en el sector para resguardar la seguridad y controlar el tránsito, ante un panorama que se mantiene bajo observación.

La tormenta sorprendió a los sanjuaninos cerca de las 21 horas, en el marco de una alerta amarilla emitida por la Dirección de Protección Civil, que había anticipado lluvias para la tarde y noche de la jornada. Las precipitaciones afectaron al Gran San Juan y también a otros departamentos, marcando la segunda lluvia de la semana, luego del evento del jueves 22 de enero.

En Rawson y en La Bebida, Rivadavia, se registró caída de granizo, mientras que el parte oficial advertía que las tormentas podían estar acompañadas por actividad eléctrica, ráfagas de viento, granizo ocasional y abundante agua en cortos períodos. En ese contexto, los valores estimados de precipitación acumulada se ubicaban entre los 20 y 40 milímetros, con posibilidad de superarse de manera puntual.