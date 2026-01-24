Video: el agua desbordó el río en el Puente Blanco de Zonda y causó serios daños

El temporal que afectó a San Juan durante la noche del viernes dejó postales impactantes en distintos puntos de la provincia. Una de las más preocupantes se registró en Zonda, donde el agua desbordó el río en el Puente Blanco y provocó daños importantes en la estructura.
De acuerdo a lo que se observa en el video que envió un lector a Tiempo de San juan, la fuerza de la creciente golpeó con intensidad sobre el puente y generó un escenario de peligro que encendió la alarma entre vecinos y conductores que suelen transitar por el lugar. Por este motivo, desde el lugar pidieron extremar las precauciones y evitar circular por la zona.
Mientras tanto, agentes y personal trabajan en el sector para resguardar la seguridad y controlar el tránsito, ante un panorama que se mantiene bajo observación.
La tormenta sorprendió a los sanjuaninos cerca de las 21 horas, en el marco de una alerta amarilla emitida por la Dirección de Protección Civil, que había anticipado lluvias para la tarde y noche de la jornada. Las precipitaciones afectaron al Gran San Juan y también a otros departamentos, marcando la segunda lluvia de la semana, luego del evento del jueves 22 de enero.
En Rawson y en La Bebida, Rivadavia, se registró caída de granizo, mientras que el parte oficial advertía que las tormentas podían estar acompañadas por actividad eléctrica, ráfagas de viento, granizo ocasional y abundante agua en cortos períodos. En ese contexto, los valores estimados de precipitación acumulada se ubicaban entre los 20 y 40 milímetros, con posibilidad de superarse de manera puntual.