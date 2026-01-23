Insólito: un preso se quejó porque no le dan yogurt ni postre en el Penal de Chimbas

Una audiencia por hábeas corpus dejó a todos con la boca abierta en Tribunales, cuando un preso del Penal de Chimbas se quejó porque no le dan yogurt, ni postre ni fruta para comer dado su delicado estado de salud y ello atentaba contra sus derechos. El interno denunciaba una presunta desatención médica y apuntaba contra el personal penitenciario. Sin embargo, tomó la palabra sorprendió hasta a su propia defensa.

El protagonista es Martín Nicolás Pérez , un delincuente con un extenso y conflictivo historial tras las rejas, quien cumple una condena reciente de ocho meses de prisión dictada en diciembre por lesiones leves agravadas por el vínculo y violencia de género, además de amenazas simples. A ello se suman antecedentes previos, entre ellos una condena de seis años.

2 El autor del insólito pedido desde el Penal de Chimbas por Zoom

Pérez había presentado el jueves un hábeas corpus escrito de puño y letra, en el que afirmaba que sus derechos no estaban siendo respetados y que su salud corría riesgo por una supuesta falta de atención del servicio de sanidad penitenciario. En el escrito señaló que había sido operado en 2023, que sufría inflamación abdominal y que solo le aplicaban inyecciones de omeprazol, sin brindarle un tratamiento adecuado. También sostuvo que la comida era “incomible”.

La audiencia se realizó este viernes y fue presidida por el juez Diego Sanz, con la participación de la defensora oficial Sandra Leveque y el personal médico del Servicio Penitenciario Provincial, que se conectó vía Zoom. Cuando Pérez tomó la palabra, afirmó que recién fue atendido por un médico después de presentar el hábeas corpus y reiteró sus quejas, pero sorprendió al detallar que su principal malestar era la dieta.

e2eabeb2-208d-4ccf-8599-6062bfdf3bd1

Dijo que el pollo estaba “rosado”, el pescado “crudo” y que no le daban frutas, postre ni yogur, pese a que, según él, necesitaba una dieta especial por problemas intestinales.

Previo a ello, la defensora oficial había fundado el planteo en un posible agravamiento de las condiciones de detención y, por esa razón, solicitaba que Pérez fuera trasladado de inmediato a un hospital para realizarle estudios y brindarle un tratamiento específico, a fin de evitar consecuencias perjudiciales o irreversibles para su salud.

4e0a0d1a-34c4-4370-8d9e-152ea9543a1a

Sin embargo, los médicos del Servicio Penitenciario, con la historia clínica en la mano, detallaron que el sujeto que alguna vez de tragó una tijera cuenta con controles médicos, valoraciones de especialistas, entre ellos psiquiatra y cardiólogo; análisis realizados en el último tiempo; y una dieta indicada por nutricionista, de tipo gastroprotectora.

Además, los profesionales a cargo de su salud explicaron que la alimentación es elaborada por un servicio tercerizado y negaron que se entregue comida cruda, como el reo lo afirmaba. También informaron que el interno tiene programado un turno con un gastroenterólogo para continuar con su tratamiento.

03c29144-38b2-4b49-a1e2-a4cde8be672b

Ante estos elementos, el juez Sanz rechazó el hábeas corpus al considerar que no existe un agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención, ya que el interno recibe atención médica, seguimiento y una dieta acorde a su diagnóstico.

La situación generó sorpresa en la audiencia, ya que el contenido del escrito presentado por Pérez hacía prever un escenario más grave del que finalmente se expuso de viva voz ante el magistrado, quien finalmente le propinó un revés ante su demanda.

El nombre de Martín Nicolás Pérez no es nuevo en el ámbito penitenciario. Tiempo atrás protagonizó uno de los episodios más extremos dentro del penal de Chimbas, cuando se tragó una tijera y una bombilla como forma de protesta para reclamar beneficios carcelarios. En aquella oportunidad debió ser internado de urgencia, luego de que estudios médicos confirmaran que la tijera había quedado alojada en el colon sigmoides y la bombilla en el estómago, con el consiguiente riesgo por tratarse de elementos metálicos y filosos.

Ese antecedente, sumado a su comportamiento conflictivo, fue parte del contexto que rodeó la audiencia de este viernes, donde un planteo judicial por supuesta desatención médica terminó derivando en una insólita queja por el menú carcelario y la falta de postre.