viernes 23 de enero 2026

Procedimiento policial

Recuperaron materiales robados y otros elementos en un allanamiento en Chimbas

El operativo se realizó tras la denuncia de un vecino por el faltante de tablones y ladrillos de su vivienda. La Policía recuperó lo sustraído y halló celulares, motopartes y chapas patentes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un allanamiento realizado en Chimbas permitió a la Policía recuperar materiales de construcción robados y secuestrar otros elementos de interés para la causa. El procedimiento fue el resultado de una investigación iniciada tras la denuncia de un vecino que advirtió el faltante de tablones y ladrillos de su domicilio.

El hecho fue denunciado el 22 de enero en la Comisaría 26ta de Chimbas. El damnificado manifestó que al llegar a su vivienda, ubicada en inmediaciones de calles Formosa y Maradona, constató la sustracción de materiales de construcción, sin observar daños ni signos de violencia.

image

A partir de la denuncia, tomó intervención personal de la sección Robos y Hurtos de la Brigada de Investigaciones D-5, que actuó bajo las directivas de la fiscal Claudia Salica. En el lugar se realizaron tareas investigativas y periciales que permitieron establecer que el robo se habría cometido mediante el escalamiento de una pared medianera.

Con esos datos, los investigadores avanzaron con la pesquisa y concretaron un allanamiento en una vivienda del barrio Los Tamarindos. En ese procedimiento, la Policía logró secuestrar los materiales denunciados como robados, confirmando su vinculación con el hecho.

image

Durante el operativo, además, los efectivos incautaron un kit de peluquería, teléfonos celulares, un reloj, motopartes y chapas patentes que registraban pedido de secuestro vigente. Las actuaciones continúan con el objetivo de identificar al autor o los autores del ilícito y determinar la procedencia del resto de los objetos secuestrados, mientras la causa sigue en manos de la Justicia.

