viernes 23 de enero 2026

Tiempo para Ver

Dónde ir después de la muerte y... con quién: la película romántica que no esperabas

“Eternidad” mezcla un trío amoroso con sci-fi para presentar una propuesta distinta, con sus pros y contras.

Por Daiana Kaziura
Eternidad, una película de amor después de la muerte.

"Eternidad", una película de amor después de la muerte.

¿Dónde pasar la perpetuidad después de la vida y, sobre todo, con quién? Eso es lo que plantea “Eternidad”, una película que propone una intrincada historia de amor más allá de la muerte y que, finalmente, invita a pensar qué pesa más: el romanticismo mágico del inicio o la compañía con la que se atraviesan las vicisitudes del día a día.

Dirigida por el irlandés David Freyne, “Eternidad” transita los géneros de la comedia romántica y la ciencia ficción para construir una propuesta entretenida, tanto desde lo narrativo como desde lo visual.

Todo comienza con Larry (Barry Primus) y Joan (Betty Buckley), una pareja de ancianos constantemente envuelta en las pequeñas discusiones propias de quienes llevan más de medio siglo de matrimonio. Joan padece cáncer terminal y esa realidad la lleva a pensar en el próximo destino: dónde y cómo pasará la pareja la vida después de la muerte. Sin embargo, la historia da un giro inesperado y quien muere repentinamente, en medio de una fiesta, es Larry.

image

Así, Larry aparece en una especie de terminal de tren colmada de gente y de ofertas, donde los recién llegados se debaten entre distintos destinos posibles. En ese espacio, en el que la edad deja de existir (ya que cada persona aparece con el cuerpo correspondiente a su mejor etapa vital), las almas tienen una semana para definir su futuro eterno.

Mientras el Larry joven (Miles Teller) intenta decidir qué hacer pensando en lo que elegiría su amor de toda la vida, de manera inesperada aparece una Joan casi adolescente (Elizabeth Olsen), que llega al otro plano y lo alcanza. Pero allí no solo se reencuentra con su esposo, sino también con su primer amor, Luke (Callum Turner), quien murió siendo muy joven, durante la guerra de Corea, y decidió esperarla en ese limbo durante siete décadas. Entonces surge el conflicto central: con quién pasará Joan la eternidad, una elección definitiva y perpetua.

image

En paralelo al intento de desenmarañar ese triángulo amoroso, dos azafatos (interpretados por Da’Vine Joy Randolph y John Early) ofician de guías del más allá y aportan el tono humorístico a la propuesta. A su alrededor, “vendedores” ofrecen destinos que van desde la playa hasta la montaña, de la discoteca a la misa, y cada alma puede elegir su paisaje eterno entre una oferta infinita. Sin embargo, a Joan ya no le preocupa tanto el espacio en sí, sino el proceso de reflexión sobre su pasado y sobre los dos hombres que marcaron su vida.

image

Más allá de las sólidas interpretaciones, con una destacada actuación de Olsen, uno de los grandes aciertos de la película está en su diseño de producción. La escenografía de esa suerte de antesala de la eternidad potencia el relato: ventanas con cortinados que simulan paisajes cambiantes funcionan como telones de fondo que marcan la diferencia entre el día y la noche. Los colores vibrantes le ponen un toque al drama y las escaleras mecánicas bajan y suben a modo de alegoría, con los recién llegados y aquellos que se marchan.

A eso se suma la creación de una especie de sala de cine o museo, con puestas en escena reales armadas en cada destino, que las almas pueden visitar como simples espectadores para revivir momentos relevantes o cotidianos de sus propias vidas.

También sobresale el vestuario, inspirado en las décadas del cincuenta y sesenta, que aporta una estética elegante y luminosa a la historia.

image

Un punto a tener en cuenta antes de dar play es que se trata de una película que divide aguas. Parte del cine romántico aún genera ruido frente a las miradas culturales actuales sobre los roles de género, y “Eternidad” no escapa del cliché de la mujer que debe elegir entre dos hombres que luchan por su amor. Sin embargo, la película encuentra un argumento a su favor: aunque sus protagonistas se muestran jóvenes, el esplendor de sus vidas ocurrió en otra época, bajo conceptos, valores e ideales distintos.

Además, seamos honestos, como espectadores a veces también es válido relajarse, dejar de lado la racionalidad y permitirse un momento de distensión y entretenimiento sin pensar demasiado en el más allá. En ese sentido, “Eternidad” cumple con creces: es divertida y, hacia el final, incluso logra emocionar.

Ficha técnica

  • Título: Eternidad
  • Género: Romance/Comedia
  • Año: 2025
  • Origen: Estados Unidos
  • Duración: 1:53
  • Reparto: Elizabeth Olsen, Callum Turner, Miles Teller
  • Dónde verla: Mubi / Apple TV
  • Dirección: David Freyne

El trailer de "Eternidad"

Embed - Eternidad | Tráiler Oficial HD | Subtitulado | Español | A24

