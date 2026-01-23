Un ciclista rawsino se quedó con el Prólogo y lucirá la malla líder en la primera etapa

La Vuelta a San Juan 2026 ya comenzó y el primer festejo fue para un rawsino. Este viernes, en el departamento Santa Lucía , Kevin Castro (Diberboll) se impuso en el Prólogo y se quedó con la malla de líder, que vestirá en la primera etapa de la competencia.

Protagonista Tivani, con el corazón en San Juan: "Me gusta el calor y correr en casa"

La jornada inaugural se desarrolló bajo un formato de cinco series clasificatorias y una final con los 15 mejores ciclistas. En el plan original, cada serie debía completar tres giros al circuito de 7,6 kilómetros, totalizando 22,8 km. Sin embargo, por las inclemencias climáticas y la probabilidad de lluvia, el comisariado de competencia informó modificaciones para resguardar a los corredores: las series 2, 3, 4 y 5 se disputaron a un solo giro.

Más tarde, y ante la inminencia de la lluvia sobre el circuito, también se confirmó un nuevo recorte para la definición: la carrera final del Prólogo se corrió a una sola vuelta, es decir 7,6 kilómetros. Con ese escenario, la final se volvió una prueba rápida, intensa y sin margen para especular.

En esa instancia decisiva, Castro fue el más veloz y efectivo para quedarse con el triunfo y con el primer lugar en la general. El podio lo completaron Tomás Moyano (Municipalidad de Santa Lucía/Gremios), en el segundo puesto, y Gerardo Tivani (Municipalidad de Pocito), tercero.

Con la victoria en el Prólogo, el rawsino Kevin Castro se aseguró el derecho a lucir la malla de líder y encabezar la caravana en el inicio formal de la Vuelta a San Juan 2026, que continuará este sábado con la primera etapa.

Así se disputará la Etapa 1

Sábado 24 de Enero – ETAPA 1 (CAPITAL-SARMIENTO-ALBARDÓN-CAPITAL)

Concentración: Plaza 25 de Mayo, Capital – 14.15 hs

Largada: Plaza 25 de Mayo, Capital – 14.15 hs

Llegada: Estadio Aldo Cantoni, Capital

Tren Controlado: Por calle Mendoza al sur hasta cruce con Av. Circunvalación, Vía Oficial KM0 (2km aprox.)

Recorrido: Por calle Mendoza al sur hasta Calle 5, empalmar Av. Joaquín Uñac hasta Calle 11 (Pocito), al este hasta Ruta 40, al sur hasta Ruta 295 (Sarmiento), al este hasta Ruta 246, al norte calle La Plata, continuar al norte hasta calle Rawson (San Martín), al oeste hasta empalmar calle Nacional y continuar al norte hasta calle Aguilera (Angaco), al oeste hasta calle Sarmiento (Albardón), continuar hasta Ruta 40, al sur hasta Av. Circunvalación, ingresar al anillo y salir en Av. Ignacio de la Roza (Capital), al este hasta calle Urquiza, al norte hasta Línea de Meta frente al Estadio Aldo Cantoni.

Total del recorrido: 138,500km aprox.