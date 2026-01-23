viernes 23 de enero 2026

Llegó como refuerzo estrella a UPCN y duró dos meses: qué hay detrás de la misteriosa salida de Ronald Jiménez

El voleibolista de Colombia se sumó al equipo de Fabián Armoa en octubre y después de algunas semas, decidió pegar el portazo del primer equipo. Una ráfaga por San Juan, protagonista, de visita en Entretiempo y una salida que dejó muchas dudas.

Por Giulia Lux
Llegó como refuerzo estrella, fue figura y se fue casi en silencio. La historia de Ronald Jiménez en UPCN San Juan Vóley duró apenas dos meses, pero alcanzó para dejar impacto y misterio tras el portazo. ¿Qué hay detrás?

El 3 de octubre, la cuenta oficial del club sanjuanino anunciaba con entusiasmo la llegada del opuesto colombiano de 35 años, nacido en Robles, un pequeño pueblo del Valle del Cauca. Más de 1,90 metros de altura, potencia física y recorrido internacional: Jiménez aparecía como una apuesta fuerte para apuntar con éxito el regreso de UPCN a la máxima categoría del vóley argentino en la temporada 2025/26.

Desde el arranque, el 'morocho' respondió con creces. No necesitó tiempo de adaptación ni rodaje previo. En su debut oficial frente a River fue la gran figura de la noche: máximo anotador con 24 puntos y líder de la victoria por 3-1, en un estreno que encendió la ilusión del público sanjuanino y lo posicionó rápidamente como la principal referencia ofensiva del equipo que armó de arranque Fabián Armoa para ser protagonista.

Los números acompañaron esa primera impresión. Jiménez había acumulado 79 puntos oficiales en la liga, con 62 de ataque y 14 de bloqueo, estadísticas que lo ubicaban como una pieza clave en el funcionamiento de Los Cóndores. Su presencia en ataque y su jerarquía parecían fundamentales para un UPCN que buscaba posicionarse de inmediato tras su regreso a la elite.

Sin embargo, cuando todo indicaba que su rol iba en ascenso, la historia tomó un rumbo inesperado. Desde hace varias semanas, la carrera de Jiménez en San Juan dio un giro sorpresivo: el colombiano dejó el club sin anuncio formal, con sorpresa y en medio de un hermetismo que llamó la atención.

Según pudo averiguar Tiempo de San Juan, en un primer momento el jugador habría sido desvinculado por 'bajo rendimiento', una versión que generó ruido puertas afuera, especialmente si se la contrasta con su peso estadístico dentro del equipo. El club, no obstante, optó por el silencio y evitó cualquier comunicado oficial que aclarara la situación.

Sin embargo, con el correr de los días apareció otra explicación. Casi de manera sutil, UPCN dejó entrever que la salida de Jiménez estuvo vinculada a cuestiones personales. Lo hizo al anunciar la llegada de su reemplazante, el norteamericano Anthony Cherfan, en un posteo donde agradeció el paso del colombiano por la institución.

"Su llegada se da tras la desvinculación de Ronald Jiménez, a quien agradecemos el compromiso y el trabajo realizado durante su etapa en el club", expresaron desde UPCN, sin mayores detalles y con una despedida tan breve como su estadía.

Así se cerró, sin estridencias y con versiones cruzadas, el paso de Ronald Jiménez por San Juan. Un ciclo corto, intenso y llamativo. Por su parte, el voleibolista mantiene su cuenta privada y el alejamiento ya es una certeza.

