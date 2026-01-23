viernes 23 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Ciclismo

Arranca la Vuelta a San Juan arranca desde Santa Lucía con un prólogo

La competencia arrancará este viernes y se extenderá hasta el 1 de febrero. El prólogo tendrá lugar este viernes en la intersección de calle Colón y Tomás Edison, en Santa Lucía.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Postales de la Vuelta a San Juan.

Postales de la Vuelta a San Juan.

Desde este viernes 23 al domingo 1 de febrero, en la provincia se celebrará la 41° edición de la Vuelta a San Juan. La competencia de ciclismo en ruta recorrerá varios departamentos; y contará con un prólogo y nueve etapas, incluida una contrarreloj individual.

Lee además
abrieron las inscripciones para la etapa participativa de la vuelta a san juan: como hacer
Ciclismo

Abrieron las inscripciones para la Etapa Participativa de la Vuelta a San Juan: cómo hacer
Julián Álvarez, celebrando un gol con la camiseta del Atlético de Madrid.
Expectativa en el mercado de pases

Cuatro poderosos de Europa movieron fichas por Julián Álvarez: qué dijo su representante

Esta competencia, destinada a ciclistas masculinos de categoría Sub 23 y Elite, contará con la presencia de renombrados equipos locales, nacionales e internacionales de países aledaños.

La Vuelta a San Juan contará con la organización de Pedal Club Olimpia, respaldo de Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte con Secretaría de Deporte y Agencia Deportes San Juan, fiscalización de Federación Ciclista Sanjuanina y auspicio principal de Gobierno de San Juan.

A continuación, la información correspondiente a la actividad de mañana:

Viernes 23 de enero – Prólogo

Departamento: Santa Lucía.

Concentración: 19 horas, en intersección de calles Tomás Edison y Colón.

Largada: 20 horas.

Recorrido: por calle Colón hacia el norte hasta calle Cordillera de los Andes, al este hasta calle San Juan, al sur hasta calle San Lorenzo, al oeste hasta calle Colón, al norte hasta Línea de Meta en el mismo sitio donde fue la Largada (Colón y Tomás Edison).

Total: 7,6 KM aprox. cada giro. Cantidad total de giros a confirmar por comisarios deportivos de la carrera.

San Juan consolida su Vuelta Inclusiva a nivel nacional

La edición 2026 del evento se llevará a cabo este viernes 23 de enero, en horario de tarde, en el mismo lugar donde horas después se correrá el Prólogo de la Vuelta. El evento contará con dos categorías para los interesados en participar.

Concentración: calles Tomás Edison y Colón, Santa Lucía.

17 horas: Vuelta participativa (apta a todo público, preferentemente familias).

18 horas: Vuelta competitiva (handbike, triciclo, individual y tándem).

Temas
Seguí leyendo

Llegó como refuerzo estrella a UPCN y duró dos meses: qué hay detrás de la misteriosa salida de Ronald Jiménez

Video: Sampaoli explotó de furia y casi se va a las manos con el técnico rival que lo trató de "enano"

AFA confirmó la amnistía y los jugadores de Estudiantes quedaron habilitados tras el pasillo del escándalo

Histórico e inolvidable: Francisco Cerúndolo aplastó a Rublev en el Australian Open y avanzó por primera vez a octavos de final

Video: la hinchada de Alianza Lima ingresó al estadio e intentó agredir a los futbolistas denunciados por abuso sexual

Con Janson y otra sorpresa, el once de Boca para el debut en el Torneo Apertura

Con Rubén Botta, Defensa y Justicia empató sin goles ante Aldosivi en el debut del Apertura

Clásico cuyano en modo pretemporada: San Martín enfrentará a Godoy Cruz en su segundo amistoso

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
video: la hinchada de alianza lima ingreso al estadio e intento agredir a los futbolistas denunciados por abuso sexual
Enojo

Video: la hinchada de Alianza Lima ingresó al estadio e intentó agredir a los futbolistas denunciados por abuso sexual

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Conmoción en San Juan por la muerte de una empresaria de renombre
Dolor

Conmoción en San Juan por la muerte de una empresaria de renombre

Un defensor con experiencia que jugó en gigantes de América, el nuevo refuerzo de San Martín
Fútbol

Un defensor con experiencia que jugó en gigantes de América, el nuevo refuerzo de San Martín

Así aparecieron los hermanitos que eran intensamente buscados en San Juan video
En Santa Lucía

Así aparecieron los hermanitos que eran intensamente buscados en San Juan

El viaje de la muerte en El Tambolar, contado por sus protagonistas: a 40 años de la tragedia que marcó un antes y después en San Juan video
Videonota

El "viaje de la muerte" en El Tambolar, contado por sus protagonistas: a 40 años de la tragedia que marcó un antes y después en San Juan

Habló la tía a cargo de los niños que estaban desaparecidos: Le metieron una cachetada y lo subieron al remis video
Video

Habló la tía a cargo de los niños que estaban desaparecidos: "Le metieron una cachetada y lo subieron al remis"

Te Puede Interesar

Confirmado: empujaron al adolescente ahogado en el canal Benavídez y la causa pasó al fuero de menores
Urgente

Confirmado: empujaron al adolescente ahogado en el canal Benavídez y la causa pasó al fuero de menores

Por Redacción Tiempo de San Juan
El video del momento posterior a la pelea y ataque a un joven de 19 años durante la Misa de Omega.
Violento ataque

Identifican al sujeto que intentó degollar a un joven en la "Misa de Omega" y van tras sus pasos

Vista de parte del camino que conduce al proyecto de cobre Vicuña, fruto de la unión entre Josemaría y Filo del Sol.
Esperada noticia

Vicuña lanza la licitación para construir el Corredor Norte, un camino estratégico de más de 170 kilómetros

Antes y después del granizo en una plantación de porotos en Iglesia.  Personal técnico y municipal inició desde temprano los relevamientos en las zonas rurales afectadas.
Después del temporal

Granizo en Iglesia y Zonda: evalúan daños en durazno, zapallo y papa

El viaje de la muerte en El Tambolar, contado por sus protagonistas: a 40 años de la tragedia que marcó un antes y después en San Juan video
Videonota

El "viaje de la muerte" en El Tambolar, contado por sus protagonistas: a 40 años de la tragedia que marcó un antes y después en San Juan