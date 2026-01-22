Por qué delito acusarían a los padres de los niños buscados y el motivo por el que perdieron la custodia de sus hijos

Después del revuelo que se generó con la desaparición de cuatro hermanitos en Santa Lucía, su posterior búsqueda y la aparición que provocó alivio, fuentes allegadas al caso que sacudió a los sanjuaninos este jueves revelaron detalles de la instrucción y dejaron entrever qué delitos podrían imputarles a los padres de los menores.

Si bien la prioridad en un principio eran los niños y dar con su paradero, las autoridades ahora ponen la mirada sobre los padres que estarían detrás del hecho. Es por ello que la causa que era instruida por el fiscal Tomás Plaza de la UFI Genérica pasó a manos de la UFI CAVIG, dado el conflicto familiar que quedó en evidencia.

En ese marco, fuentes ligadas al caso no descartaron que el delito por el que acusarían a los responsables sería el de desobediencia de una orden judicial, dado que había sido un juez de Familia el que había ordenado que la guarda de los chicos fuera otorgada a la tía. La figura está prevista en el artículo 239 del Código Penal Argentino, cuya sanción establecida es de prisión de quince días a un año. Por el momento, todo es material de investigación, dado que podría existir hasta un impedimento de acercamiento.

El representante del Ministerio Público, Roberto Ginsberg, analiza los legajos que solicitó tanto del Tercer Juzgado de Familia como de la UFI que intervino en principio. En ese sentido, las fuentes dijeron: "Se decretó la legalidad de la medida excepcional que tomó la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia para poner a los menores representados por la Asesora de Menores, Laura Romarión, en resguardo de la tía".

Del mismo modo, pone la lupa sobre la situación de vulnerabilidad que atraviesa tanto la madre como el padre de los hermanos, dos de 4 años, una nena de 5 y el mayor de 8. La mujer, acorde reconocieron las fuentes, estaría en situación de calle mientras que del hombre se desconoce su realidad concreta.

De todas maneras, el contexto inapropiado para el cuidado de los niños habría sido la razón por la que el juez Esteban De la Torre resolvió apartarlos de su responsabilidad de custodia como progenitores.

La desaparición de los menores fue denunciada en la Policía y de inmediato se activó el operativo de búsqueda a lo largo de la mañana. La tía que estaba a cargo de su cuidado aseguró que los padres fueron a su domicilio a buscarlos y se los llevaron de manera violenta. Incluso, contó que a uno de los chicos lo golpearon para someterlo, puesto que no quería irse con ellos.

Afortunadamente, los hermanitos aparecieron sanos y salvos. Las fuentes de la causa informaron que la madre de los niños los dejó en un remís en una vivienda del barrio Alba, en Santa Lucía, y más tarde se retiró.

La conmoción se hizo presente en la zona cuando arribaron los menores. En medio del operativo policial, los tres hermanitos más pequeños -cuyos rostros no fueron exhibidos por resguardo- fueron vistos caminando por la vereda, a metros de la casa de su tía materna. Vecinos del lugar reflejaron su alivio tras horas de incertidumbre y preocupación. La tía de los niños permaneció con ellos luego de que fueran dejados en la vivienda, tras haber estado varias horas desaparecidos.