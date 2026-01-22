El trasfondo de la desaparición de cuatro hermanitos que fueron intensamente buscados en San Juan

La desaparición de cuatro hermanitos que son intensamente buscado en San Juan encendió todas las alarmas y derivó en la activación inmediata del protocolo de búsqueda de personas. Detrás del caso, según confirmaron fuentes judiciales a Tiempo de San Juan, existe una compleja situación familiar y una orden vigente que otorgaba la guarda de los menores a una tía.

Video Habló la tía a cargo de los niños que estaban desaparecidos: "Le metieron una cachetada y lo subieron al remis"

Según informaron, desde el programa San Juan Te Busca, los cuatro niños son de apellido Aballay, dos de ellos tienen 4 años, mientras que la niña tiene 5 y el hermano más grande, 8.

De acuerdo a lo explicado por fuentes del caso, los niños habrían sido retirados del domicilio de una tía en inmediaciones de calle Cordillera de los Andes, Santa Lucía, donde residían. Según explicaron, los padres se los llevaron bajo amenazas dirigidas a la familia que tenía la guarda provisoria, dispuesta por una jueza ante la imposibilidad de los progenitores de hacerse cargo de ellos.

Tras la denuncia radicada, la Justicia -a través del CAVIG- actuó de inmediato y puso en marcha el protocolo correspondiente. Al no lograrse dar con el paradero de los chicos en las primeras horas, se avanzó con la difusión de flyers oficiales y la activación del sistema provisto por las autoridades para dar con el paradero de los desaparecidos, con el objetivo de obtener datos que permitieran ubicarlos lo antes posible.

Según trascendió, la guarda les fue revocada a los padres por que no se encontraban en condiciones adecuadas, en un contexto que podría estar vinculado a problemas de alcoholismo y otras situaciones de vulnerabilidad, aunque estos aspectos aún no fueron confirmados oficialmente.