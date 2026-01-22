Seis meses de cárcel para un acusado por el robo de una bici, una moto y un celular

En el marco de un juicio abreviado celebrado este jueves, el juez Juan Gabriel Meglioli condenó a Facundo Matías Zalazar a seis meses de prisión de cumplimiento efectivo, por tres hechos de robo simple, cometidos entre diciembre de 2025 y enero de 2026.

El acuerdo fue alcanzado en un acuerdo entre el Ministerio Público Fiscal representado por Claudia Salica y la defensoría oficial. Inicialmente, Zalazar estaba imputado por robo agravado, pero tras la negociación procesal la calificación legal fue modificada a robo simple.

La pena acordada se redujo debido al mecanismo de juicio abreviado, aunque se estableció el cumplimiento efectivo por tratarse de un reincidente, ya que el acusado registra antecedentes penales, incluyendo una condena previa de tres años y medio de prisión.

Los hechos por los que fue condenado ocurrieron en distintas fechas. El 11 de enero, Zalazar abordó a un hombre que circulaba en una bicicleta gris rodado 28 tipo carrera por calle Ansilta, entre José María Paz y Fortabat. Tras un forcejeo, le sustrajo el rodado y huyó hacia el interior del barrio Malimán. Además, el 17 de enero robó una motocicleta marca Energy, mientras que el 15 de diciembre se apoderó de un teléfono celular.