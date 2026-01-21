No llegó a salirse con la suya, pero terminó en la cárcel por su historial criminal

Un insólito hecho de inseguridad se registró el 19 de enero de 2025, cuando un hombre fue detenido tras intentar robar cuatro macetas con plantines del frente de una vivienda en el barrio Cerro Grande. El episodio derivó en un juicio abreviado, con condena a un mes de prisión efectiva y declaración de reincidencia.

Prisión preventiva La "Viuda Negra" y uno de los hombres detenidos por la golpiza y el asalto a un policía retirado fueron llevados al penal

Juicio abreviado Cárcel para un violento que golpeó a su expareja y la atacó con un cuchillo en Navidad

Según fuentes judiciales, el hecho delictivo se produjo sobre las 14.15, cuando el sujeto, identificado como Roberto Salinas, se hizo presente en el domicilio de la damnificada y sustrajo las macetas que se encontraban en el frente de la morada, para luego darse a la fuga. La maniobra fue advertida por un vecino, quien no dudó en llamar al 911.

Gracias al rápido accionar policial, efectivos lograron aprehender al sospechoso a pocas cuadras del lugar, encontrándolo aún en posesión de los elementos sustraídos. Minutos después se hizo presente el ayudante fiscal de turno, quien se comunicó con el fiscal interviniente, Dr. Alberto Martínez.

El fiscal ordenó dar inicio al procedimiento especial de Flagrancia, lo que permitió resolver el caso con celeridad. Finalmente, mediante juicio abreviado, Salinas fue condenado por el delito de hurto simple en grado de tentativa, recibiendo una pena de un mes de prisión efectiva, además de ser declarado reincidente.