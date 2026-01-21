miércoles 21 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Policiales

No llegó a salirse con la suya, pero terminó en la cárcel por su historial criminal

El hecho ocurrió en el barrio Cerro Grande. El imputado fue sorprendido por un vecino, cuando intentaba escapar. Fue condenado a un mes de prisión efectiva bajo el régimen de Flagrancia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa.

Imagen ilustrativa.

Un insólito hecho de inseguridad se registró el 19 de enero de 2025, cuando un hombre fue detenido tras intentar robar cuatro macetas con plantines del frente de una vivienda en el barrio Cerro Grande. El episodio derivó en un juicio abreviado, con condena a un mes de prisión efectiva y declaración de reincidencia.

Lee además
carcel para un violento que golpeo a su expareja y la ataco con un cuchillo en navidad
Juicio abreviado

Cárcel para un violento que golpeó a su expareja y la atacó con un cuchillo en Navidad
la viuda negra y uno de los hombres detenidos por la golpiza y el asalto a un policia retirado fueron llevados al penal
Prisión preventiva

La "Viuda Negra" y uno de los hombres detenidos por la golpiza y el asalto a un policía retirado fueron llevados al penal

Según fuentes judiciales, el hecho delictivo se produjo sobre las 14.15, cuando el sujeto, identificado como Roberto Salinas, se hizo presente en el domicilio de la damnificada y sustrajo las macetas que se encontraban en el frente de la morada, para luego darse a la fuga. La maniobra fue advertida por un vecino, quien no dudó en llamar al 911.

Gracias al rápido accionar policial, efectivos lograron aprehender al sospechoso a pocas cuadras del lugar, encontrándolo aún en posesión de los elementos sustraídos. Minutos después se hizo presente el ayudante fiscal de turno, quien se comunicó con el fiscal interviniente, Dr. Alberto Martínez.

El fiscal ordenó dar inicio al procedimiento especial de Flagrancia, lo que permitió resolver el caso con celeridad. Finalmente, mediante juicio abreviado, Salinas fue condenado por el delito de hurto simple en grado de tentativa, recibiendo una pena de un mes de prisión efectiva, además de ser declarado reincidente.

Temas
Seguí leyendo

Condenan a "San La Muerte", el sujeto que trompeó a un policía sanjuanino

Brutal golpiza por celos en Caucete: el acusado se enfrenta a dos cargos, uno de ellos muy grave

Hugo de Omega rompió el silencio y confirmó que habrá derecho de admisión: "Fue una situación muy fea que nos desbordó a todos"

Conmoción por el hombre que murió mientras trabajaba en una casa en Chimbas

Video: viajaba en moto y terminó en el piso tras protagonizar un choque en pleno centro sanjuanino

Identificaron al hombre que murió tras recibir una descarga eléctrica en Chimbas

Entró a robar a una casa, ocultó lo que se llevó en un cantero e intentó huir

Cayó "El Pollo" Ochoa por un violento robo armado en Caucete

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
identificaron al hombre que murio tras recibir una descarga electrica en chimbas
Frente a la Plaza San Cayetano

Identificaron al hombre que murió tras recibir una descarga eléctrica en Chimbas

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Las tormentas que hicieron que el actual sea uno de los veranos más lluviosos en San Juan, se registraron de manera aislada en toda la provincia.
Clima

Hay alerta amarilla para este miércoles en San Juan: granizo y actividad eléctrica

Identificaron al hombre que murió tras recibir una descarga eléctrica en Chimbas
Frente a la Plaza San Cayetano

Identificaron al hombre que murió tras recibir una descarga eléctrica en Chimbas

Tres nombres y una fuerte sospecha: el misterio por los responsables detrás de la presunta estafa con venta de motos
Catarata de denuncias

Tres nombres y una fuerte sospecha: el misterio por los responsables detrás de la presunta estafa con venta de motos

Conmoción por el hombre que murió mientras trabajaba en una casa en Chimbas
Dolor en las redes

Conmoción por el hombre que murió mientras trabajaba en una casa en Chimbas

La pileta de la muerte: cómo es el tramo del canal Benavídez que se convirtió en una peligrosa diversión video
Informe

La "pileta" de la muerte: cómo es el tramo del canal Benavídez que se convirtió en una peligrosa diversión

Te Puede Interesar

La Viuda Negra y uno de los hombres detenidos por la golpiza y el asalto a un policía retirado fueron llevados al penal
Prisión preventiva

La "Viuda Negra" y uno de los hombres detenidos por la golpiza y el asalto a un policía retirado fueron llevados al penal

Por Redacción Tiempo de San Juan
Condenan a San La Muerte, el sujeto que trompeó a un policía sanjuanino
Juicio abreviado

Condenan a "San La Muerte", el sujeto que trompeó a un policía sanjuanino

Orrego llegó a España para potenciar a San Juan como destino turístico
En Madrid

Orrego llegó a España para potenciar a San Juan como destino turístico

Brutal golpiza por celos en Caucete: el acusado se enfrenta a dos cargos, uno de ellos muy grave
Bermejo

Brutal golpiza por celos en Caucete: el acusado se enfrenta a dos cargos, uno de ellos muy grave

Una de las dos plantas de la textil Vicunha en San Juan hoy trabaja con una actividad inferior al 50%, en medio de la caída del consumo y el avance de las importaciones.
Actividad en caída

La textil líder del jean en San Juan, en tensión: menos actividad, menos empleo y más importaciones