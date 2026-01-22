jueves 22 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En Rawson

Un motociclista de 29 años terminó en el hospital tras chocar con una camioneta Toyota

El siniestro ocurrió en los primeros minutos de este jueves, en calles Tulum y República del Líbano.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un accidente entre una camioneta y una moto conmocionó la madrugada en Rawson.

Un accidente entre una camioneta y una moto conmocionó la madrugada en Rawson.

Un motociclista de 29 años debió ser trasladado al Hospital Rawson luego de protagonizar un siniestro vial en la madrugada de este jueves, en la intersección de calles Tulum y República del Líbano, en Rawson.

Lee además
Cuatro hermanistos desaparecieron en San Juan y son intensamente buscados.  
Enorme preocupación

Desaparecieron cuatro hermanitos en San Juan y piden ayuda para hallarlos
violenta golpiza por celos en caucete: prision preventiva y 90 dias de investigacion para el imputado
Tribunales

Violenta golpiza por celos en Caucete: prisión preventiva y 90 días de investigación para el imputado

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió alrededor de las 00:20, cuando personal del móvil 04 de la Policía Comunal de Rawson fue comisionado hasta el lugar del accidente. Al arribar, los efectivos encontraron a una persona tendida sobre la calzada.

El lesionado fue identificado como Leandro Amarfil, de 29 años, quien conducía una motocicleta Maverick 150 cc y circulaba por calle Tulum de sur a norte. Por motivos que se investigan, al llegar a la intersección con República del Líbano impactó con una camioneta Toyota Hilux, guiada por Fernando Baigorria, de 35 años, quien transitaba de oeste a este.

image

Tras el impacto, se solicitó la presencia de personal de emergencias médicas, que trasladó al motociclista al Hospital Rawson para su atención aunque, hasta el momento, no se conocieron detalles de su estado de salud.

Intervino el ayudante fiscal de turno, Oscar Oropel, quien dispuso la realización del acta de primer interventor, entrevistas, inspección ocular, croquis ilustrativo y el relevamiento de cámaras públicas y privadas de la zona. Además, se comisionó personal de Criminalística, Tránsito y médico legista. Al conductor de la camioneta se le practicó el test de alcoholemia, el cual arrojó resultado negativo (0,0 g/l).

Posteriormente, ambos vehículos fueron trasladados a la Comisaría Sexta, quedando las actuaciones a cargo del oficial subinspector Julio González.

Temas
Seguí leyendo

Allanaron Branka Motors y secuestraron documentación clave tras la ola de denuncias por estafa

Clausuraron un taller mecánico sanjuanino y secuestraron un auto

Coincidencias que se repiten: las estafas con múltiples denunciantes que colapsan a la justicia sanjuanina

Una anciana fue golpeada y asaltada de madrugada en su casa en Pocito

Un joven salió de su casa por cuatro horas y le sustrajeron dinero y electrodomésticos

Defensa al Consumidor se mete de lleno en el escándalo de Branka Motors por más de un centenar de denunciantes

Entró a un kiosco, se robó un pack de cigarrillos y la dueña lo escrachó: "¡Atorrante!"

Estaba disfrutando del verano en Caucete y encontró a un ladrón "con las manos en la masa"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Clausuraron un taller en Albardón y secuestraron un auto con las medidas de seguridad adulteradas.
Operativo

Clausuraron un taller mecánico sanjuanino y secuestraron un auto

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Identificaron al hombre que murió tras recibir una descarga eléctrica en Chimbas
Frente a la Plaza San Cayetano

Identificaron al hombre que murió tras recibir una descarga eléctrica en Chimbas

Conmoción por el hombre que murió mientras trabajaba en una casa en Chimbas
Dolor en las redes

Conmoción por el hombre que murió mientras trabajaba en una casa en Chimbas

Una de las dos plantas de la textil Vicunha en San Juan hoy trabaja con una actividad inferior al 50%, en medio de la caída del consumo y el avance de las importaciones.
Actividad en caída

La textil líder del jean en San Juan, en tensión: menos actividad, menos empleo y más importaciones

De Narváez, al lado de Sergio Massa.
¡Una ganga!

Un famoso magnate ofreció más de $978.000.000.000 para comprar un supermercado con sede en San Juan

Clausuraron un taller en Albardón y secuestraron un auto con las medidas de seguridad adulteradas.
Operativo

Clausuraron un taller mecánico sanjuanino y secuestraron un auto

Te Puede Interesar

Zona de exploración de oro El Alto, en la cordillera chilena.  Barrick consiguió autorización ambiental para prospección por dos años. 
Minería binacional

Barrick logra un aval en Chile que podría despertar un proyecto de oro dormido en San Juan

Por Elizabeth Pérez
Violenta golpiza por celos en Caucete: prisión preventiva y 90 días de investigación para el imputado
Tribunales

Violenta golpiza por celos en Caucete: prisión preventiva y 90 días de investigación para el imputado

Cuatro hermanistos desaparecieron en San Juan y son intensamente buscados.  
Enorme preocupación

Desaparecieron cuatro hermanitos en San Juan y piden ayuda para hallarlos

El Gobierno de la provincia llamó a licitación para terminar de reparar el Auditorio Juan Victoria después del terremoto de 2021.
Obras

Después de 5 años del terremoto que afectó su estructura, repararán el Auditorio Juan Victoria

Allanaron Branka Motors y secuestraron documentación clave tras la ola de denuncias por estafa
En Capital

Allanaron Branka Motors y secuestraron documentación clave tras la ola de denuncias por estafa