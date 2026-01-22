Un motociclista de 29 años terminó en el hospital tras chocar con una camioneta Toyota

Un accidente entre una camioneta y una moto conmocionó la madrugada en Rawson.

Un motociclista de 29 años debió ser trasladado al Hospital Rawson luego de protagonizar un siniestro vial en la madrugada de este jueves, en la intersección de calles Tulum y República del Líbano, en Rawson.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió alrededor de las 00:20, cuando personal del móvil 04 de la Policía Comunal de Rawson fue comisionado hasta el lugar del accidente. Al arribar, los efectivos encontraron a una persona tendida sobre la calzada.

El lesionado fue identificado como Leandro Amarfil, de 29 años, quien conducía una motocicleta Maverick 150 cc y circulaba por calle Tulum de sur a norte. Por motivos que se investigan, al llegar a la intersección con República del Líbano impactó con una camioneta Toyota Hilux, guiada por Fernando Baigorria, de 35 años, quien transitaba de oeste a este.

image

Tras el impacto, se solicitó la presencia de personal de emergencias médicas, que trasladó al motociclista al Hospital Rawson para su atención aunque, hasta el momento, no se conocieron detalles de su estado de salud.

Intervino el ayudante fiscal de turno, Oscar Oropel, quien dispuso la realización del acta de primer interventor, entrevistas, inspección ocular, croquis ilustrativo y el relevamiento de cámaras públicas y privadas de la zona. Además, se comisionó personal de Criminalística, Tránsito y médico legista. Al conductor de la camioneta se le practicó el test de alcoholemia, el cual arrojó resultado negativo (0,0 g/l).

Posteriormente, ambos vehículos fueron trasladados a la Comisaría Sexta, quedando las actuaciones a cargo del oficial subinspector Julio González.