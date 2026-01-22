Cerró dos semanas el hotel Del Bono Park y dejó al descubierto la crisis de la hotelería capitalina

El hotel Del Bono Park permanece cerrado desde el 12 y hasta el 25 de enero para realizar obras y concentrar su operación en el Del Bono Central, en medio de una fuerte caída de la demanda en la ciudad.

El cierre temporario del Hotel Del Bono Park durante dos semanas de enero fue un hecho que llamó la atención sobre el sector. La decisión empresarial se presentó como estratégica y de mantenimiento, pero desnudó una realidad que atraviesa a gran parte de la hotelería de la capital sanjuanina: poca demanda, ocupación mínima y costos altos.

Desde el sector hotelero indicaron que la ocupación en esta época es baja históricamente y que este enero ronda apenas un 20% y que muchos hoteles se arrepintieron de no haber tomado medidas similares que el hotel cinco estrellas de San Juan.

Que pasó en el Del Bono Park

El establecimiento –incluidos sus restaurantes- permanece cerrado desde el 12 de enero y retomará su actividad normal el próximo 26. Según explicó su gerente, Raúl Varese, a Tiempo de San Juan la medida respondió principalmente a la baja cantidad de pasajeros y a la necesidad de realizar obras que no podían encararse con huéspedes alojados.

“Enero es históricamente un mes flojo para los hoteles de la capital. Cuando analizamos las reservas de nuestros dos hoteles, no llegábamos a llenar ni el 50% de uno solo”, explicó. Ante ese escenario, el grupo decidió concentrar toda la operación en el Del Bono Central –en Ignacio de la Roza y Sarmiento-, derivando allí las reservas del Park. “Preferimos trabajar con un solo edificio al 50% antes que tener dos casi vacíos”, resumió el gerente.

La ausencia de huéspedes también permitió avanzar con trabajos de remodelación mayor. “Hicimos cambio de pisos, arreglos de cloacas, pintura y algunas modificaciones en el lobby. Son obras que generan ruidos, vapores y molestias imposibles de manejar con pasajeros”, detalló Varese.

Personal reubicado y gastronomía cerrada

El impacto del cierre alcanzó también al personal. De los más de 150 empleados del grupo, cerca del 20% salió de vacaciones durante ese período y el resto fue reubicado en otras áreas, como el complejo Del Bono Beach en Ullum o en tareas internas de limpieza y mantenimiento en el edificio donde se ejecutan las refacciones.

Además, durante esas dos semanas cerraron dos espacios gastronómicos: el restaurante Del Moño Rojo Grill, ubicado en el casino, y La Cava, donde se sirven los desayunos.

Antes de tomar la decisión, el hotel consultó al gobierno si habría eventos que generaran demanda. “Hablamos con Deportes por el tour de ciclismo, pero este año no iban a necesitar habitaciones”, contó el gerente.

Varese insistió en que no se trata de un problema exclusivo de su hotel. “Es una realidad de toda la hotelería de la capital en esta época del año”, afirmó, y contrastó la situación con el complejo de Ullum, que se mantuvo abierto con una ocupación cercana al 90%.

“Son meses muy malos para la Capital”

La presidenta de la Cámara Hotelera Gastronómica de San Juan, Tamara Boggian, confirmó a Tiempo que el panorama es crítico cada verano. “Históricamente, la segunda mitad de diciembre, enero y la primera quincena de febrero son meses muy malos para la capital. La ocupación cae al 18 o 20%”, explicó.

La dirigente dijo que faltan eventos: “durante años la Vuelta Internacional de San Juan fue un gran respiro para nosotros en enero. Hoy no hay nada importante en ese mes y eso se siente muchísimo”, lamentó.

A esto se suman los compromisos financieros. “Enero es muy duro porque hay que pagar aguinaldo y cargas sociales. Las cargas pueden subir hasta un 50% respecto de un mes normal. Es un esfuerzo sobrehumano”, aseguró.

Sobre el cierre del hotel Del Bono Park, Boggian consideró que fue una decisión lógica. “No tiene sentido tener 100 habitaciones abiertas para que haya tres ocupadas”, dijo, y admitió que ella misma ha pensado en tomar medidas similares en su hotel Alkasar. “Sirve para concentrar vacaciones del personal, aunque los costos fijos igual siguen estando”.

Otro empresario hotelero: “no había nadie”

Otro empresario hotelero en voz baja opinó que el hotel cinco estrellas está cerrado porque “no había nadie”, y aseguró que la ocupación en las plazas de Capital “no llega ni al 20% desde mediados de diciembre”.

Para este empresario, la decisión fue acertada y refleja lo que muchos hoteleros deberían hacer. “Han hecho lo que la verdad muchos deberíamos hacer. Cerrás, das vacaciones a todo el personal junto y evitás contratar reemplazos. Con tan pocos huéspedes, no es negocio abrir”, justificó.

También describió que este enero es peor que el del año pasado. “Hay menos poder adquisitivo y los pocos turistas que vienen prefieren irse a los departamentos alejados”, explicó.

La pérdida de clientes corporativos y la falta de vuelos agravaron la situación. “Mendoza tiene cerca de 200 vuelos semanales, nosotros 18 o 20. Ellos pueden cobrar $120.000 la noche, nosotros $70.000. Es una diferencia enorme”, graficó.

La esperanza en lo que viene

A corto plazo, el sector mira con expectativa algunos eventos deportivos en febrero y, sobre todo, una reactivación ligada a la minería y a los congresos. “La minería es la esperanza de todos los hoteleros”, resumió Boggian, que ve señales positivas hacia marzo y abril. Incluso hay una licitación de hotelería de una minera que ha reavivado expectativas.

Mientras tanto, el cierre temporario del hotel Del Bono Park dejó al descubierto algo más que una obra de mantenimiento: expuso una temporada floja, números en rojo y la crisis que atraviesa a los hoteles de la ciudad.