miércoles 21 de enero 2026

¡Una ganga!

Un famoso magnate ofreció más de $978.000.000.000 para comprar un supermercado con sede en San Juan

Tras seis meses de negociaciones, el grupo GDN, liderado por Francisco de Narváez, quedó como el principal candidato para quedarse con Carrefour Argentina. La operación ronda entre US$675 y US$800 millones e incluye activos estratégicos como la histórica sucursal céntrica de San Juan.

Por Redacción Tiempo de San Juan
De Narváez, al lado de Sergio Massa.

Después de medio año de negociaciones reservadas, la venta de Carrefour Argentina entró en su tramo decisivo. Todos los indicios conducen al grupo GDN, encabezado por el empresario Francisco de Narváez, que se posicionó como el gran favorito para quedarse con la cadena francesa, una de las más importantes del país y con fuerte presencia en San Juan.

La oferta que hoy lidera el proceso ronda los US$675 millones, cifra que al tipo de cambio oficial vendedor de este 21 de enero (alrededor de $1.450 por dólar) equivale a más de $978.000 millones. Según la estructura final del acuerdo y la valuación de algunos ítems clave, el monto podría escalar hasta los US$800 millones, superando con holgura las propuestas del fondo estadounidense Klaff Realty y del grupo peruano Intercorp, cuyas ofertas quedaron por debajo.

Los puntos que aún traban el cierre

Pese a la ventaja que tomó GDN, todavía quedan dos cuestiones sensibles por resolver. La primera está vinculada a la caja en pesos que administra Carrefour Argentina. Desde la casa matriz en París pretenden que el comprador deposite el equivalente en euros en Francia, una cifra que no es menor: la filial local factura en promedio US$15 millones diarios, lo que implica un volumen de caja estimado entre US$250 y US$300 millones.

El segundo punto crítico es el uso de la marca Carrefour. GDN, que adquirió Changomás tras la salida de Walmart del país, busca operar bajo la marca francesa, pero aún no hay acuerdo sobre el monto de los royalties que debería abonar a la casa matriz. Ese desacuerdo mantiene abierta la negociación, aunque sin cambiar el favoritismo del grupo local.

Quiénes están detrás de la oferta

La ingeniería financiera de la propuesta está a cargo del BBVA. El consorcio es liderado por GDN, que controla el 60%, mientras que el 40% restante pertenece a L Catterton, el mayor fondo de inversión privado del mundo en consumo masivo e indumentaria. Entre sus principales accionistas figuran el grupo francés LVMH y Bernard Arnault, quien participa como inversor personal.

De Narváez y Catterton ya comparten negocios en la Argentina, con marcas como Caro Cuore y Rapsodia. Además, GDN ya cuenta con un equipo de gestión consolidado, encabezado por Guillermo Calcagno, ex directivo de Coto, que asumió la conducción de Changomás hace seis meses.

Otro punto a favor es que la operación no generaría objeciones relevantes por parte de Defensa de la Competencia, ya que Changomás tiene una presencia acotada en el AMBA y una baja superposición territorial con Carrefour en el interior del país.

Un gigante con peso en San Juan

Carrefour desembarcó en la Argentina en 1982 y se convirtió rápidamente en uno de los líderes del mercado. En los años 90, durante el auge del consumo, su filial local llegó a ser una de las más rentables del grupo a nivel mundial. Hoy factura cerca de US$6.000 millones anuales, emplea a más de 17.000 personas y opera más de 680 tiendas en casi todo el país.

Entre sus activos más emblemáticos figura la histórica sucursal ubicada sobre Avenida Libertador y General Acha, en pleno centro de San Juan, un punto de referencia del comercio local desde hace décadas.

