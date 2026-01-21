miércoles 21 de enero 2026

Tiempo en Chile

El scooter, la novedad que conquistó a los sanjuaninos en La Serena

Sin dudas, el medio de transporte fue el favorito de los turistas que encontraron la manera de recorrer la Avenida del Mar de punta a punta, en pocos minutos y por un costo accesible.

Por Luz Ochoa
La Serena sumó este verano un nuevo protagonista a su postal turística: el monopatín eléctrico, también conocido como scooter. Ágil, práctico y accesible, este medio de transporte se transformó en una de las grandes novedades de la temporada que cautivó especialmente a los turistas sanjuaninos, quienes encontraron en él una alternativa rápida y accesible al bolsillo para desplazarse por la ciudad.

El equipo de Tiempo de San Juan, que viajó a la costa chilena para cubrir la temporada de vacaciones de los sanjuaninos, constató la alta demanda por estos vehículos. Con baterías recargables, los scooters fueron la vedette del verano en la ciudad costera, pues son los más usados por los turistas para el traslado a lo largo de la costa, es decir, la Avenida del Mar, así como también la costanera en Coquimbo y sus alrededores.

image

La experiencia inicia con una aplicación móvil que incluye un mapa con las rutas habilitadas, lo que facilita la circulación de los visitantes. Es que uno de los principales atractivos del sistema es su simpleza en el uso. Los scooters se activan mediante una app que se descarga en el celular, se paga con tarjeta de crédito y se desbloquean escaneando un código QR en cada unidad.

A la facilidad para dar un paseo en ellos, que se realizan de forma individual, aunque los más intrépidos lo hacen de a dos o de a tres, se suman valores asequibles al bolsillo de los visitantes, lo que los posicionó como una opción conveniente frente a otros medios de transporte, especialmente en una ciudad con alta afluencia turística durante el verano.

image

Desde la empresa operadora, Whoosh, señalan que el servicio nace con una mirada de movilidad urbana moderna y sustentable. “Whoosh surgió de la idea de que los habitantes de una ciudad deben poder llegar fácilmente a cualquier destino importante para ellos dentro de un plazo de 15 minutos”, indican en su sitio web. En esa línea, remarcaron que buscan “eliminar las diferencias entre una caminata de 10 minutos y un viaje de 10 kilómetros proporcionando una nueva forma de movilidad”.

El enfoque ambiental también es parte central del proyecto. “Nuestro objetivo es reducir la contaminación y dejar un planeta más limpio y saludable para las próximas generaciones”, advierten desde la empresa, destacando que los servicios de scooters y bicicletas eléctricas ya forman parte del desarrollo socioeconómico de las áreas metropolitanas.

En Europa, este tipo de sistemas de alquiler se consolidó como una herramienta clave para reducir la contaminación del aire y aliviar la congestión vehicular, desafíos que también enfrentan ciudades turísticas como La Serena y Coquimbo. Este verano, los scooters eléctricos no solo ofrecieron una solución práctica para moverse, sino que se convirtieron en una experiencia en sí misma, sumando innovación y sustentabilidad al descanso de miles de sanjuaninos en la costa chilena.

