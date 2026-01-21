miércoles 21 de enero 2026

Dolor

Las redes sociales despidieron a Claudia Ventrice, la ciclista que murió Pocito

Familiares, amigos y compañeros le dieron el último adiós a Claudia Patricia Ventrice, la mujer de 53 años que murió tras ser atropellada por un camión en Pocito, en un hecho vial que conmocionó a San Juan.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El dolor por la muerte de Claudia Patricia Ventrice se hizo sentir con fuerza en las últimas horas en San Juan. Amigos, familiares y allegados despidieron a la ciclista de 53 años que perdió la vida de manera trágica tras ser embestida por un camión semirremolque en Pocito, en un siniestro vial ocurrido en la intersección de calles Independencia y Mendoza. El hecho, que es investigado por la UFI Delitos Especiales, conmocionó a toda la comunidad y dejó una profunda huella en quienes la conocían.

Patito de mi corazón, no lo puedo creer amiga... Que dolor tan grande Dios te tenga en el lugar más más lindo, gracias x tu incondicional amistad mi amor, expresó Nancy Farjat en un comentario. En el mismo tono, Claudia morales de Jorqera deseo un descanso eterno, “ brille para ella la luz que no tiene fin, Cristiana resignación a sus familiares y amigos”.

Nanci Aballay le dedicó unas palabras, “me quedo con los momentos hermosos que pasamos juntas, una gran persona, una gran pérdida, lo siento con el alma”. Por su parte, Sergio Pérez lamentó: Patriii m dejaste un gran dolor en el alma sabes q t apreciaba un montonnnn.. t voy a extrañar...”.

En un tono mas critico sobre la forma de circular de los conductores, otros comentaron: “Los camioneros pasan muy cerca de las motos y bicicletas. No se si habra mirado los espejos”. Tambien, “Porque dicen choque???A ella el camión la atropelló, no se chocaron..”.

El accidente se produjo alrededor de media mañana, en la intersección de calles Independencia y Mendoza. De acuerdo a las primeras informaciones recabadas por los investigadores, Ventrice se desplazaba a bordo de una bicicleta tipo mountain bike cuando fue arrollada por un camión semirremolque.

El vehículo de gran porte era conducido por José Luis Bolado, de 41 años, quien quedó a disposición de la Justicia mientras se avanzan con las actuaciones de rigor.

En cuanto a la mecánica del hecho, trascendió que la ciclista circulaba muy cerca del camión por calle Mendoza, y al momento en que el conductor giró para tomar calle Independencia, la mujer fue alcanzada y aplastada por el rodado. El impacto le provocó un fuerte golpe en la cabeza, lo que derivó en su fallecimiento inmediato.

Personal médico arribó rápidamente al lugar, pero solo pudo constatar el deceso. En tanto, efectivos policiales de la Comisaría 6° y personal de la UFI Delitos Especiales -a cargo del fiscal Adolfo Díaz y la ayudante fiscal Victoria Martín- trabajaron durante varias horas en la escena, realizando pericias, relevamiento de pruebas y ordenando el tránsito en la zona.

