Qué tenés que hacer si encontrás un alacrán en tu casa, en San Juan

Qué hacer ante la presencia o ataque de un alacrán en San Juan.

La época de verano es clave para la proliferación y aparición de alacranes en zonas urbanas y viviendas. Como consecuencia, desde la Municipalidad de San Martín, uno de los departamentos de San Juan en los que se ha registrado la presencia de estos arácnidos, dieron a conocer una serie de consejos a tener en cuenta.

“La prevención es una tarea compartida. Conocer cómo identificar a los alacranes peligrosos y aplicar medidas básicas en el hogar puede marcar una diferencia importante, especialmente en épocas de mayor presencia de estos arácnidos”, recordaron.

Si bien no todos los alacranes representan un riesgo, algunas especies pueden resultar peligrosas, en particular para niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes. Por eso, es fundamental extremar cuidados y mantener hábitos preventivos.

image

Ante cualquier picadura, se recomienda no automedicarse y acudir de inmediato al hospital más cercano. La prevención comienza en casa y el acceso a información clara es una herramienta fundamental para cuidarnos entre todos.