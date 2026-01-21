miércoles 21 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En Rawson

La Fiesta de la Destreza Criolla ya tiene grilla de artistas: conocela y mirá el valor de las entradas

El evento de doma y folclore vivirá su XXIV edición entre los próximos 6, 7 y 8 de febrero. Los tickets ya están a la venta.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La Fiesta Nacional de la Destreza Criolla y el Folclore 2026 vivirá su XXIV edición entre los próximos 6, 7 y 8 de febrero en Rawson. Los tickets ya están a la venta.

La Fiesta Nacional de la Destreza Criolla y el Folclore 2026 vivirá su XXIV edición entre los próximos 6, 7 y 8 de febrero en Rawson. Los tickets ya están a la venta.

Los próximos 6,7 y 8 de febrero, Rawson será nuevamente epicentro de la Fiesta Nacional de la Destreza Criolla y el Folclore 2026. Durante tres jornadas, el público podrá disfrutar de la presentación de diversos artistas que se presentarán en tres escenarios: el Escenario Mayor, el Escenario Sunset Gaucho y el Escenario Alternativo, con propuestas para todos los gustos. A la música en vivo se sumarán las actividades gauchas, la destreza criolla, la gastronomía típica y el encuentro de familias y visitantes de toda la provincia.

Lee además
Difundieron la grilla de artistas y actividades en el marco de la Fiesta de Albardón 2026.
Celebración

Con Axel a la cabeza, la grilla de artistas que se presentarán en la Fiesta de Albardón
las redes sociales despidieron a claudia ventrice, la ciclista que murio pocito
Dolor

Las redes sociales despidieron a Claudia Ventrice, la ciclista que murió Pocito

Para concurrir al evento, la venta de entradas comenzó este miércoles y, por primera vez, se realiza de forma online. Pueden adquirirse los códigos QR a través de Lito, Asistente Virtual de WhatsApp, al 2645702020. Cabe destacar que cada persona podrá comprar hasta 10 entradas.

El valor de la entrada anticipada es de $6.000, mientras que, en el predio, el día del evento el costo será de $10.000 en boleterías. Cabe aclarar que personas con discapacidad, presentando el certificado único de discapacidad (CUD), y menores de 12 años no pagan. Al igual que los residentes de Médano de Oro, Colonia Sarmiento, Colonia Rodas y Cerrillo Barboza, con su respectivo ticket y DNI con domicilio en las localidades mencionadas. Mientras que jubilados y mayores de 70 años, tendrán un 50% de descuento, presentando DNI y credencial que lo acredite.

Además, el estacionamiento tendrá un precio de $3.000 por auto y $2.000 por moto. Todos los antes mencionados deben adquirir su ticket, excepto los menores de 12 años, para el ingreso.

image

Los shows y espectáculos

Durante las 3 noches, más de 70 jinetes realizarán varias montas, petisos, se vivirá la copa jinetes de campeones, con la presencia del sanjuanino campeón del Festival de Jesús María, Benjamín Costa, y el certamen de riendas para el disfrute de los presentes.

Los asistentes a la XXIV Fiesta Nacional de la Destreza Criolla y el Folklore podrán disfrutar de diferentes espacios y artistas cada noche:

ESCENARIO MAYOR

Viernes 6 de febrero

- Confluencia

- Ernesto Villavicencio

- Los Luceros de Jáchal

- Jere Ahumada

- Palo Santo

- Aire Mansero (NACIONAL)

Sábado 7 de febrero

Acto de Apertura

- Diego Villegas

- Jaime Muñoz

- La Nota

- Grupo Renovados

- Tres Para Cuyo

- El Yeyo

Domingo 8 de febrero

- Celina Fernández

- Viajeros

- Los Labriegos

- Caile

- Omega

- Paquito Ocaño (NACIONAL)

ESCENARIO SUNSET GAUCHO

- El Folk está de Moda

- JOY WINE RESTOBAR

Un espacio pensado para vivir el atardecer con folklore moderno, cruces musicales y una propuesta joven que acompaña la puesta del sol.

ESCENARIO ALTERNATIVO

Viernes 6 de febrero

- Solange Pintos

- Trío Los Barrios

- Raíces

- Los Luceros de Jáchal

- Grillo Malbrán

- Jere Ahumada

- Kumbiazepan

Sábado 7 de febrero

- Hermanos Montaña

- Arrieros Huaqueños

- Bandoleros

- ADN Folk Fusión

- Sin Documentos

- Tres Para Cuyo

- Un Par de Copas

- Chehué

- Jaime Muñoz

Domingo 8 de febrero

- Fuerza Folklórica

- Caile

- Celina Fernández

- Ta Feroz

- Amanecer Folklórico

- Sabor a Cumbia

- Fabián Gil

- Niño Mariachi

Para tener en cuenta

image
Temas
Seguí leyendo

El Chalet Cantoni reflota el ciclo de cine "Pantallas Abiertas"

Atención docentes sanjuaninos: estas son las instituciones habilitadas para las cartillas sanitarias

"Libertad", el hermoso momento captado por un fotógrafo de Iglesia entre las montañas

Tres escuelas del norte sanjuanino, ampliadas y modernizadas: cómo van las obras

Qué tenés que hacer si encontrás un alacrán en tu casa, en San Juan

Vuelve el ciclo de cine "Pantallas Abiertas" al Chalet Cantoni

Senderismo bajo la luna llena: una salida nocturna que une geología, música y sabores regionales en San Juan

Los secretos del Barrio Inglés, un atractivo imperdible a 20 minutos de La Serena

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Captura del hermoso video del paisaje iglesiano que se hizo viral en las redes.
Video

"Libertad", el hermoso momento captado por un fotógrafo de Iglesia entre las montañas

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Claudia Patricia Ventrice, la ciclista que murió en el choque en Pocito
Oficial

Claudia Patricia Ventrice, la ciclista que murió en el choque en Pocito

Las tormentas que hicieron que el actual sea uno de los veranos más lluviosos en San Juan, se registraron de manera aislada en toda la provincia.
Clima

Hay alerta amarilla para este miércoles en San Juan: granizo y actividad eléctrica

Tres nombres y una fuerte sospecha: el misterio por los responsables detrás de la presunta estafa con venta de motos
Catarata de denuncias

Tres nombres y una fuerte sospecha: el misterio por los responsables detrás de la presunta estafa con venta de motos

Aluvión de reclamos por las presuntas estafas con la venta de motos: hay programadas hasta 12 entrevistas diarias hasta febrero
Crece el escándalo

Aluvión de reclamos por las presuntas estafas con la venta de motos: hay programadas hasta 12 entrevistas diarias hasta febrero

Helen Cai asumirá como nueva responsable financiera de Barrick desde marzo. La minera opera en San Juan la mina Veladero, uno de los principales yacimientos de oro del país.
Minería

Cambios en la conducción de Barrick, la minera que opera Veladero en San Juan

Te Puede Interesar

Hay rumores de que el hipermercado Libertad atraviesa un proceso de ajuste y reordenamiento que podría derivar en un cambio de operador en uno de los puntos comerciales más importantes de la provincia.
Incertidumbre en San Juan

Achique y venta en el supermercado Libertad: quién es el grupo interesado

Por Elizabeth Pérez
Robo frustrado en un local de Capital: un ladrón con antecedentes fue reducido por la seguridad y terminó preso
Inseguridad

Robo frustrado en un local de Capital: un ladrón con antecedentes fue reducido por la seguridad y terminó preso

Un motociclista sanjuanino relató cómo fue embestido por una camioneta con una casa rodante en Albardón, cuyo conductor se dio a la fuga.
En Albardón

El escalofriante relato de un sanjuanino que fue embestido por una camioneta: "Me la tiró encima"

San Juan ocupa el cuarto lugar de las provincias más caras a la hora de hacer la compra mensual en los supermercados.
Provincia por provincia

Ranking nacional del changuito: qué lugar ocupa San Juan en el monto de la compra mensual del supermercado

La Fiesta Nacional de la Destreza Criolla y el Folclore 2026 vivirá su XXIV edición entre los próximos 6, 7 y 8 de febrero en Rawson. Los tickets ya están a la venta.
En Rawson

La Fiesta de la Destreza Criolla ya tiene grilla de artistas: conocela y mirá el valor de las entradas