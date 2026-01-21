La Fiesta de la Destreza Criolla ya tiene grilla de artistas: conocela y mirá el valor de las entradas

La Fiesta Nacional de la Destreza Criolla y el Folclore 2026 vivirá su XXIV edición entre los próximos 6, 7 y 8 de febrero en Rawson. Los tickets ya están a la venta.
Los próximos 6,7 y 8 de febrero, Rawson será nuevamente epicentro de la Fiesta Nacional de la Destreza Criolla y el Folclore 2026.Durante tres jornadas, el público podrá disfrutar de la presentación de diversos artistas que se presentarán en tres escenarios: el Escenario Mayor, el Escenario Sunset Gaucho y el Escenario Alternativo, con propuestas para todos los gustos. A la música en vivo se sumarán las actividades gauchas, la destreza criolla, la gastronomía típica y el encuentro de familias y visitantes de toda la provincia.
Para concurrir al evento, la venta de entradas comenzó este miércoles y, por primera vez, se realiza de forma online. Pueden adquirirse los códigos QR a través de Lito, Asistente Virtual de WhatsApp, al 2645702020. Cabe destacar que cada persona podrá comprar hasta 10 entradas.
El valor de la entrada anticipada es de $6.000, mientras que, en el predio, el día del evento el costo será de $10.000 en boleterías. Cabe aclarar que personas con discapacidad, presentando el certificado único de discapacidad (CUD), y menores de 12 años no pagan. Al igual que los residentes de Médano de Oro, Colonia Sarmiento, Colonia Rodas y Cerrillo Barboza, con su respectivo ticket y DNI con domicilio en las localidades mencionadas. Mientras que jubilados y mayores de 70 años, tendrán un 50% de descuento, presentando DNI y credencial que lo acredite.
Además, el estacionamiento tendrá un precio de $3.000 por auto y $2.000 por moto. Todos los antes mencionados deben adquirir su ticket, excepto los menores de 12 años, para el ingreso.
Los shows y espectáculos
Durante las 3 noches, más de 70 jinetes realizarán varias montas, petisos, se vivirá la copa jinetes de campeones, con la presencia del sanjuanino campeón del Festival de Jesús María, Benjamín Costa, y el certamen de riendas para el disfrute de los presentes.
Los asistentes a la XXIV Fiesta Nacional de la Destreza Criolla y el Folklore podrán disfrutar de diferentes espacios y artistas cada noche:
ESCENARIO MAYOR
Viernes 6 de febrero
- Confluencia
- Ernesto Villavicencio
- Los Luceros de Jáchal
- Jere Ahumada
- Palo Santo
- Aire Mansero (NACIONAL)
Sábado 7 de febrero
Acto de Apertura
- Diego Villegas
- Jaime Muñoz
- La Nota
- Grupo Renovados
- Tres Para Cuyo
- El Yeyo
Domingo 8 de febrero
- Celina Fernández
- Viajeros
- Los Labriegos
- Caile
- Omega
- Paquito Ocaño (NACIONAL)
ESCENARIO SUNSET GAUCHO
- El Folk está de Moda
- JOY WINE RESTOBAR
Un espacio pensado para vivir el atardecer con folklore moderno, cruces musicales y una propuesta joven que acompaña la puesta del sol.