martes 20 de enero 2026

Experiencia sensorial

Senderismo bajo la luna llena: una salida nocturna que une geología, música y sabores regionales en San Juan

Naturaleza, ciencia, música y vino se combinan en una propuesta diferente que invita a caminar sin apuro, mirar con otros ojos y comprender el paisaje desde la geología y la emoción. Será el 31 de enero y 1 de febrero, con cupos limitados.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Caminar despacio, observar los detalles y dejarse sorprender por la naturaleza. Esa es la premisa del Senderismo Geológico, una propuesta que ya se convirtió en un clásico en San Juan y que vuelve con una edición especial titulada “El río bajo otra luz”, los días 31 de enero y 1 de febrero, en el corazón del valle de Ullum-Zonda.

La iniciativa está encabezada por Sofía Llopis, estudiante avanzada de Geología, quien desde 2020 impulsa estas salidas con un objetivo claro: acercar la ciencia a la comunidad de una manera accesible, amena y profundamente conectada con el entorno.

“Lo llamamos senderismo, pero no tiene un tinte deportivo. Vamos muy despacio, hacemos muchas paradas y es más un paseo en la naturaleza, prestándole atención a cada detalle del universo natural”, explicó Llopis. Durante el recorrido, los participantes no solo observan el paisaje, sino que también aprenden a interpretar el ambiente, la geología, la flora y la fauna que aparece de forma espontánea, sin forzar encuentros.

La experiencia está pensada como una propuesta integral. Comienza al atardecer y se extiende hasta la noche, permitiendo observar la salida de la luna llena y explorar conceptos de geología lunar, estableciendo un puente entre la naturaleza de la Tierra y la del satélite natural. El cierre es uno de los momentos más esperados: un concierto en vivo a cargo del músico Cristian Ramos, acompañado por un picnic con productos regionales, degustación de vinos y sabores locales.

“El proyecto es, ante todo, divulgación científica”, señaló Llopis. Para eso utilizan recursos como lupas, monoculares, maquetas, imágenes y guías impresas, que ayudan a traducir el conocimiento científico —muchas veces percibido como lejano— en una experiencia cercana, recreativa y hasta filosófica. “La gente se conecta mucho y pregunta, se genera un intercambio muy lindo”, destacó.

Otro de los pilares de la propuesta es la inclusión y la accesibilidad. Los circuitos son de baja dificultad, no requieren estado físico y se desarrollan en zonas cercanas, dentro del valle de Ullum-Zonda. Muchos de los puntos se alcanzan en transporte público y, cuando no, la organización facilita el traslado. “No hacemos grandes distancias ni buscamos ir lejos; buscamos lugares lindos y accesibles”, explicó.

Además, el senderismo geológico se realiza con cupos limitados, entre 10 y 20 personas según el sitio, para respetar la capacidad de carga de cada espacio natural. “No queremos incentivar el turismo de masas, porque pierde sentido y daña el entorno”, remarcó la geóloga.

La actividad se desarrolla durante el verano y el otoño, se pausa en invierno y retoma en primavera, siempre coincidiendo con las lunas llenas. En esta ocasión, el nombre “El río bajo otra luz” busca generar conciencia sobre el valor ambiental del río, invitando a comprenderlo desde una mirada diferente a la recreativa tradicional.

Para quienes buscan una experiencia distinta, donde se combine naturaleza, conocimiento, arte y disfrute, el senderismo geológico se presenta como una oportunidad ideal.

  • Fechas: 31 de enero y 1 de febrero
  • Zona: Valle de Ullum-Zonda
  • Más información e inscripciones: 264 499 6208
  • Cupos limitados
