Encapuchados irrumpieron en una casa de Albardón, atacaron al dueño y robaron $1.800.000

Un obrero que vivía solo fue sorprendido cerca de la medianoche por dos delincuentes encapuchados que irrumpieron en su vivienda, lo redujeron y le robaron el dinero que tenía ahorrado. Los asaltantes estaban armados con cuchillos, aunque no llegaron a herir a la víctima, que perdió 1.800.000 pesos.

El hecho tomó estado público este martes, pero ocurrió el sábado por la noche en una zona casi rural ubicada en la intersección de calle La Laja y callejón Sánchez, en Albardón. José Díaz , el damnificado de 49 años, sufrió un gran susto, pero resultó ileso, según informaron fuentes judiciales.

El hombre relató que se encontraba mirando televisión y aún no se había acostado cuando la puerta de madera del frente fue violentada. Los delincuentes la patearon y entraron al domicilio con los rostros cubiertos.

De acuerdo con las versiones oficiales, los desconocidos lo amenazaron con armas blancas y lo obligaron a tirarse al piso mientras revisaban la pequeña vivienda. No sustrajeron electrodomésticos ni otros objetos de valor, sino únicamente el dinero en efectivo que encontraron, un total de 1.800.000 pesos.

La denuncia fue radicada en la Comisaría 18ª. En el caso también trabajan efectivos de la Brigada de Investigaciones Oeste y el fiscal de turno de la UFI Delitos contra la Propiedad.