Feroz ataque de un dogo en Rivadavia: terminó en el hospital porque lo atacó el perro de su hermano

Un hombre de 50 años sufrió el feroz ataque de un perro dogo , propiedad de su hermano, en una casa del barrio Frondizi, Rivadavia.

Según informaciones policiales, se trata de Eduardo Ariel Herrera, quien ingresó al Hospital Marcial Quiroga alrededor de las 14 con graves heridas producto de la mordedura del can.

Por tratarse de un perro de la familia, fueron ellos quienes le dieron las primeras asistencias y lo llevaron hasta el nosocomio donde fue atendido por un cirujano porque tenía lesiones en el cuello y el antebrazo derecho. Sin embargo, su vida no está en peligro y pudo ser asistido y dado de alta.

Personal de la Comisaría 23° intervino ante el pedido de auxilio y se dio aviso a la UFI Delitos especiales a cargo del fiscal Adolfo Díaz, pero Herrera no quiso radicar denuncia debido a que el animal es la mascota de su hermano.