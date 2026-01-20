martes 20 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Parada clave

Milei llega al "Tour de la Gratitud", muy cerca de San Juan

El presidente planea visitar Mendoza entre el 17 y el 19 de febrero como parte del “Tour de la Gratitud”, una gira con la que agradece el respaldo electoral y fortalece el armado de La Libertad Avanza, en la previa de las elecciones municipales mendocinas y a pocos kilómetros de San Juan.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El presidente Javier Milei prepara una nueva escala del denominado “Tour de la Gratitud”, una gira con la que recorre el interior del país para agradecer el respaldo electoral y fortalecer el armado político de La Libertad Avanza (LLA). En esta oportunidad, la provincia elegida sería Mendoza, lo que lo dejaría a pocos kilómetros de San Juan, con una visita prevista tentativamente entre el 17 y el 19 de febrero.

Lee además
la voz de la juventud sanjuanina: que opinan sobre el conflicto politico en venezuela video
Debate abierto

La voz de la juventud sanjuanina: qué opinan sobre el conflicto político en Venezuela
Desde el Gobierno de San Juan aseguran que el acuerdo con la Unión Europea será “pura ganancia” para la minería y con beneficios para la energía solar, aunque admitió tensiones en sectores como el aceite de oliva.
La mirada sobre el tratado con Europa

Lo que San Juan gana, y lo que arriesga, con el acuerdo comercial Unión Europea-Mercosur

La decisión se enmarca en el compromiso que el mandatario asumió de recorrer al menos dos provincias por mes durante la segunda parte de su mandato. Tras iniciar el 2026 con actividades en Córdoba y Buenos Aires, el oficialismo nacional apunta ahora a una provincia clave que celebrará elecciones municipales el próximo 22 de febrero en seis departamentos: San Rafael, Maipú, Luján de Cuyo, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz.

La elección de Mendoza no es casual. Allí, La Libertad Avanza selló una alianza con el gobernador Alfredo Cornejo y el PRO para competir de manera conjunta en esos distritos. La visita presidencial, de concretarse, se daría en la antesala de esos comicios, que tendrán un condimento especial en San Rafael, donde está en marcha un proceso para alcanzar la autonomía municipal.

Desde el entorno libertario reconocen que la presencia de Milei aún depende de lograr compatibilizar la gira con la agenda oficial, pero aseguran que la intención política es clara: reforzar el acompañamiento a los aliados locales y consolidar la estructura partidaria de cara a los desafíos electorales que se avecinan.

Mendoza ya fue protagonista en el calendario político del oficialismo. Tres meses atrás, Milei había recorrido la peatonal de la capital provincial pocos días antes de las elecciones de medio término, en las que La Libertad Avanza se impuso en 14 provincias y en la Ciudad de Buenos Aires. En ese contexto, el espacio conquistó cuatro bancas en Diputados por Mendoza, encabezadas por el exministro Luis Petri.

Además de Mendoza, en la mesa de coordinación de LLA se analizan otras posibles escalas para febrero. Entre las provincias con mayores chances aparecen Entre Ríos y Jujuy. En el caso entrerriano, el buen vínculo entre el presidente y el gobernador Rogelio Frigerio facilita una eventual visita, luego de que el oficialismo nacional y los aliados locales celebraran buenos resultados en las elecciones legislativas de octubre.

En el plano estratégico, el “Tour de la Gratitud” cumple una doble función: agradecer el apoyo recibido en las urnas y, al mismo tiempo, preparar el terreno para el armado político rumbo a 2027. “La idea es competir contra el peronismo en todos los lugares en los que esté y acompañar a los aliados que quieran ir por la reelección”, sintetizan desde el entorno presidencial.

Durante 2026, la gira incluyó no solo actos políticos, sino también eventos culturales y sociales. Milei participó, por ejemplo, del Festival de la Doma y el Folklore en Jesús María, donde incluso se animó a cantar junto al Chaqueño Palavecino, y tiene prevista su presencia en la denominada “Derecha Fest”, el 27 de enero en Mar del Plata.

Cuando la agenda oficial o los compromisos internacionales impiden que el presidente viaje, la representación queda en manos de Karina Milei y del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quienes recorren las provincias en nombre del espacio. Fue justamente la secretaria general de la Presidencia quien, en noviembre pasado, lanzó formalmente la campaña rumbo a 2027 y prometió recorrer “provincia por provincia” para agradecer el acompañamiento.

Temas
Seguí leyendo

Muy cerca de San Juan, confirmaron la primera muerte por la gripe H3N2 en Argentina y ya se detectaron casos en 14 provincias

Con medallas en el cuello, "Lichi" Sisterna volvió a San Juan tras otro Dakar memorable

Cambios en la conducción de Barrick, la minera que opera Veladero en San Juan

Repuntó el tránsito por el Paso de Agua Negra: en enero se duplicó la actividad

Mirá cuál es el estado de las rutas en San Juan este martes

Así recibieron al sanjuanino campeón en Jesús María

El testimonio de uno de los supuestos estafados por la concesionaria en Capital: entregó casi $1.800.000 por una moto

En modo "Reclutas", infantes del RIM 22 salieron por las calles de San Juan y se hicieron virales: mirá el video

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Walberto Allende
Cambios

El día después: la nueva vida de Walberto

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Claudia Patricia Ventrice, la ciclista que murió en el choque en Pocito
Oficial

Claudia Patricia Ventrice, la ciclista que murió en el choque en Pocito

Una mujer falleció tras ser embestida por un camión en Pocito.
Este martes

Tragedia en Pocito: una ciclista murió al ser embestida por un camión

Imagen ilustrativa
Seducido y asaltado

Una "viuda negra" engatusó a un policía retirado de Rawson, le hizo dar una paliza y le robó hasta el uniforme

La madre del niño que murió ahogado en el canal apuntó contra los amigos del menor: No sabía nadar y lo empujaron
Explosivas declaraciones

La madre del niño que murió ahogado en el canal apuntó contra los amigos del menor: "No sabía nadar y lo empujaron"

Aluvión de reclamos por las presuntas estafas con la venta de motos: hay programadas hasta 12 entrevistas diarias hasta febrero
Crece el escándalo

Aluvión de reclamos por las presuntas estafas con la venta de motos: hay programadas hasta 12 entrevistas diarias hasta febrero

Te Puede Interesar

Feroz ataque de un dogo en Rivadavia: terminó en el hospital porque lo atacó el perro de su hermano
Grave

Feroz ataque de un dogo en Rivadavia: terminó en el hospital porque lo atacó el perro de su hermano

Por Redacción Tiempo de San Juan
Milei llega al Tour de la Gratitud, muy cerca de San Juan
Parada clave

Milei llega al "Tour de la Gratitud", muy cerca de San Juan

Los secretos del Barrio Inglés, un atractivo imperdible a 20 minutos de La Serena video
Tiempo en Chile

Los secretos del Barrio Inglés, un atractivo imperdible a 20 minutos de La Serena

Desde el Gobierno de San Juan aseguran que el acuerdo con la Unión Europea será “pura ganancia” para la minería y con beneficios para la energía solar, aunque admitió tensiones en sectores como el aceite de oliva.
La mirada sobre el tratado con Europa

Lo que San Juan gana, y lo que arriesga, con el acuerdo comercial Unión Europea-Mercosur

La voz de la juventud sanjuanina: qué opinan sobre el conflicto político en Venezuela video
Debate abierto

La voz de la juventud sanjuanina: qué opinan sobre el conflicto político en Venezuela