Milei llega al "Tour de la Gratitud", muy cerca de San Juan

El presidente Javier Milei prepara una nueva escala del denominado “Tour de la Gratitud”, una gira con la que recorre el interior del país para agradecer el respaldo electoral y fortalecer el armado político de La Libertad Avanza (LLA). En esta oportunidad, la provincia elegida sería Mendoza, lo que lo dejaría a pocos kilómetros de San Juan, con una visita prevista tentativamente entre el 17 y el 19 de febrero.

La decisión se enmarca en el compromiso que el mandatario asumió de recorrer al menos dos provincias por mes durante la segunda parte de su mandato. Tras iniciar el 2026 con actividades en Córdoba y Buenos Aires, el oficialismo nacional apunta ahora a una provincia clave que celebrará elecciones municipales el próximo 22 de febrero en seis departamentos: San Rafael, Maipú, Luján de Cuyo, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz.

La elección de Mendoza no es casual. Allí, La Libertad Avanza selló una alianza con el gobernador Alfredo Cornejo y el PRO para competir de manera conjunta en esos distritos. La visita presidencial, de concretarse, se daría en la antesala de esos comicios, que tendrán un condimento especial en San Rafael, donde está en marcha un proceso para alcanzar la autonomía municipal.

Desde el entorno libertario reconocen que la presencia de Milei aún depende de lograr compatibilizar la gira con la agenda oficial, pero aseguran que la intención política es clara: reforzar el acompañamiento a los aliados locales y consolidar la estructura partidaria de cara a los desafíos electorales que se avecinan.

Mendoza ya fue protagonista en el calendario político del oficialismo. Tres meses atrás, Milei había recorrido la peatonal de la capital provincial pocos días antes de las elecciones de medio término, en las que La Libertad Avanza se impuso en 14 provincias y en la Ciudad de Buenos Aires. En ese contexto, el espacio conquistó cuatro bancas en Diputados por Mendoza, encabezadas por el exministro Luis Petri.

Además de Mendoza, en la mesa de coordinación de LLA se analizan otras posibles escalas para febrero. Entre las provincias con mayores chances aparecen Entre Ríos y Jujuy. En el caso entrerriano, el buen vínculo entre el presidente y el gobernador Rogelio Frigerio facilita una eventual visita, luego de que el oficialismo nacional y los aliados locales celebraran buenos resultados en las elecciones legislativas de octubre.

En el plano estratégico, el “Tour de la Gratitud” cumple una doble función: agradecer el apoyo recibido en las urnas y, al mismo tiempo, preparar el terreno para el armado político rumbo a 2027. “La idea es competir contra el peronismo en todos los lugares en los que esté y acompañar a los aliados que quieran ir por la reelección”, sintetizan desde el entorno presidencial.

Durante 2026, la gira incluyó no solo actos políticos, sino también eventos culturales y sociales. Milei participó, por ejemplo, del Festival de la Doma y el Folklore en Jesús María, donde incluso se animó a cantar junto al Chaqueño Palavecino, y tiene prevista su presencia en la denominada “Derecha Fest”, el 27 de enero en Mar del Plata.

Cuando la agenda oficial o los compromisos internacionales impiden que el presidente viaje, la representación queda en manos de Karina Milei y del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quienes recorren las provincias en nombre del espacio. Fue justamente la secretaria general de la Presidencia quien, en noviembre pasado, lanzó formalmente la campaña rumbo a 2027 y prometió recorrer “provincia por provincia” para agradecer el acompañamiento.