El día después: la nueva vida de Walberto

En 1995 Walberto Allende consiguió un lugar como concejal en su 9 de Julio natal, un departamento que durante años fue esquivo al peronismo, con un dominio casi exclusivo de la familia radical Uzair. Desde ese momento, la carrera del nuevejulino dentro de la función pública tuvo breves interrupciones: fue secretario, ministro, dos veces intendente y dos veces diputado nacional. Hoy, por primera vez, está fuera del circuito, pero como todo dirigente, nunca retirado del todo y con algunos proyectos en el tintero.

Un mes antes de dejar su cargo como diputado nacional, Allende tuvo que bajar el ritmo porque enfrentó una cirugía, pero ya volvió al ruedo y a la rosca. Apareció en el lanzamiento del Giro del Sol, la segunda carrera más importante del ciclismo sanjuanino y organizado por quien fue su compañero de banca durante dos años, Jorge “Coqui” Chica. Hubo charlas con algunos intendentes cercanos y ahora la mirada centrada en la guerra chimbera, que preocupa dentro del peronismo tanto por las consecuencias internas como las electorales.

El 10 de diciembre del 2025 Allende cerró un ciclo en el Congreso, que se extendió por ocho años. Asumió en el 2017, en una elección holgada para el peronismo y renovó en el 2021, con números muy ajustados pero que le aseguraron al Frente de Todos dos bancas en el recinto. Como alfil del uñaquismo, puso el cuerpo dando quórum a la reforma previsional propuesta por Mauricio Macri como parte de la estrategia política local en el arranque de la presidencia del hombre del PRO. Se interesó por temas mineros y energéticos y condujo a los legisladores peronistas de San Juan durante dos años de macrismo, cuatro de albertismo y dos de mileísmo.

Allende fue uno de los dirigentes más políticos que acompañó a Uñac, incluso se enfrentó con su entorno. Es sabido que no había buena relación con Roberto Gattoni y el team interno que lideraba el ex ministro de Hacienda y Finanzas. En la previa a las elecciones del 2023, intentó junto a otros pares cerrar a Fabián Gramajo dentro de las filas del pocitano. Pero no pudo, hubo un cambio de último momento del chimbero. Quizás por eso también sea un tema para Allende y su deseo de cumplir un rol como pacificador. Hasta ahora hubo una conversación, con Daniela Rodríguez.

Enero es un mes bastante planchado para la política, este no fue el caso. Cambios de funcionarios en municipios, la novela chimbera y se supo que la ex ministra de Gobierno y ex diputada nacional Fabiola Aubone fue elegida por el senador Uñac para acompañarla en la Cámara. Desde el entorno de Allende aseguraron que no esperaban un lugar en la nómina de asesores, pero sí un llamado –que hasta ahora no se dio-.

¿Qué hará Allende de ahora en más? Por el momento, no estará ligado a la función pública pero no está totalmente descartado volver al ruedo. Mientras, su labor como dirigente está enfocada en calmar las aguas, acompañar peronistas y seguir de cerca lo que suceda en Buenos Aires y el impacto en San Juan.